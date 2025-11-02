Kết luận thanh tra chỉ rõ sai phạm của dự án khu nhà ở thuộc Tập đoàn Sơn Hải tại Quảng Trị

Đến thời điểm thanh tra, Dự án đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật và đang thi công nhà ở để bán trên 51 lô đất với diện tích hơn 9.901m2

Thanh tra tỉnh Quảng Trị vừa ban hành kết luận thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai và nghĩa vụ tài chính tại Dự án Khu nhà ở thương mại phía Tây Nam đường Lý Thánh Tông (đoạn từ đường F325 đến đường Trương Phúc Phấn, TP Đồng Hới cũ, nay là phường Đồng Thuận).

Dự án do Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải làm chủ đầu tư, tổng vốn 500 tỉ đồng, triển khai giai đoạn 2017–2025 với mục tiêu xây dựng khu dân cư hiện đại, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Qua kiểm tra, Thanh tra tỉnh Quảng Trị xác định Sở Xây dựng Quảng Bình (cũ) đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư khi chưa có ý kiến đồng ý của HĐND tỉnh, vi phạm quy định tại Nghị định 99/2015 của Chính phủ về hướng dẫn Luật Nhà ở.

Cơ quan thanh tra kết luận Sở Xây dựng Quảng Bình (cũ) chịu trách nhiệm trực tiếp đối với vi phạm này.

Trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), Thanh tra tỉnh Quảng Trị phát hiện Tập đoàn Sơn Hải và Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đồng Hới thiếu kiểm tra, đối chiếu kinh phí, dẫn đến việc nhà đầu tư chuyển thừa hơn 10,1 triệu đồng cho Trung tâm.

Trách nhiệm thuộc về cả hai đơn vị, trong đó Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất TP Đồng Hới (đơn vị kế thừa) phải nộp lại số tiền thừa vào ngân sách nhà nước thông qua tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh.

Trên cơ sở kết luận thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Trị kiến nghị Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Trị kiểm điểm, rút kinh nghiệm các tổ chức, cá nhân liên quan; Trưởng Ban Quản lý Đầu tư xây dựng - Phát triển quỹ đất TP Đồng Hới chấn chỉnh, khắc phục sai sót trong quá trình thực hiện dự án.

Cơ quan thanh tra cũng yêu cầu Sở Xây dựng Quảng Trị đôn đốc Tập đoàn Sơn Hải bảo đảm tiến độ, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước và hoàn thiện các hạng mục theo quy hoạch được duyệt.

Theo hồ sơ, tổng kinh phí bồi thường và GPMB nhà đầu tư đề xuất là 40,887 tỉ đồng, nhưng thực tế mới chi hơn 27,497 tỉ đồng, trong đó có 5 tỉ đồng Tập đoàn Sơn Hải đã nộp vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính để phục vụ công tác GPMB.

Thanh tra tỉnh Quảng Trị thông tin nhà đầu tư đã tự chi trả 164,842 triệu đồng cho người dân nhưng chưa được Sở Tài chính xác nhận để khấu trừ vào tiền sử dụng đất. Đoàn thanh tra đề nghị cơ quan tài chính xem xét tính khoản này vào chi phí bồi thường hợp lệ nhằm đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp.

Đến nay, công tác GPMB của dự án vẫn chưa hoàn thành. Thanh tra tỉnh Quảng Trị đề nghị các cơ quan liên quan sớm phối hợp giải quyết nút giao thông kết nối dự án với đường Lý Thánh Tông, đồng thời xác định lại chi phí bồi thường theo đơn giá đất mới quy định tại Luật Đất đai 2024 đã có hiệu lực.

Sau khi hoàn thành công tác GPMB, Thanh tra tỉnh Quảng Trị yêu cầu Tập đoàn Sơn Hải nộp đủ nghĩa vụ tài chính, nghiệm thu, quyết toán và bàn giao dự án đúng tiến độ theo hợp đồng đầu tư.

Cùng đó, Sở Xây dựng Quảng Trị phải giám sát chặt chẽ tiến độ thi công và tài chính để bảo đảm dự án hoàn thành theo quy định pháp luật.