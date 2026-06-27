Kéo tay nhưng bị phản ứng, người đàn ông tát cô gái trước cửa quán karaoke ở Ninh Bình: Công an vào cuộc

Người đàn ông sau đó còn hành hung cả nam thanh niên đi cùng cô gái.

Mạng xã hội mới đây xôn xao trước đoạn clip trích xuất từ camera an ninh ghi lại vụ xô xát xảy ra trước một quán karaoke ở Ninh Bình.

Theo nội dung trong clip, thời điểm xảy ra sự việc, có một nhóm người đang đứng trước cửa một quán karaoke. Lúc này, có một người đôi nam nữ đi xe máy chở nhau đến quán. Khi cô gái đang đi vào quán thì bị một người đàn ông mặc áo đen lôi tay kéo lại. Khi cô gái phản ứng, 2 bên xảy ra giằng co, sau đó người đàn ông vung tay tát vào mặt cô gái. Không chỉ thế, người này còn liên tục buông lời chửi bới. Sự việc được những người có mặt can ngăn.

Người đàn ông kéo tay cô gái nhưng bị phản ứng thì vung tay tát nạn nhân.

Khi thấy bạn nam đi cùng cô gái đang dùng điện thoại, người đàn ông tiến đến chửi bới, nói: "Mày gọi cho ai?" rồi tát vào đầu nam thanh niên. Sau đó nhóm người lôi nam thanh niên xuống và tác động vật lý. Theo chia sẻ, sự việc xảy ra vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 13/6.

Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người bất bình trước cách hành xử bất lịch sự, côn đồ của người đàn ông mặc áo đen và nhóm người.

Trao đổi trên Tri thức - Znews ngày 27/6, Trung tá Bùi Duy Khánh, Trưởng công an phường Châu Sơn (tỉnh Ninh Bình) cho biết đơn vị đang tiến hành điều tra vụ việc trên.