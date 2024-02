Liên quan đến vụ cướp ngân hàng ở Nghệ An xảy ra vào chiều ngày 1/2 vừa qua, công an đã truy bắt được đối tượng sau 2 ngày gây án.

Cụ thể, trên báo Tiền Phong dẫn thông tin từ lãnh đạo chi nhánh ngân hàng cho biết nghi can gây ra vụ cướp được xác định có tên là L. (SN 1986, trú xã Nghi Liên, thành phố Vinh, Nghệ An).

Vị lãnh đạo ngân hàng cũng cho biết thêm, đối tượng trên đã cướp được 46 triệu đồng từ quầy giao dịch của nhân viên. Hôm nay, công an sẽ làm việc cụ thể với đối tượng.

Hiện cơ quan chức năng chưa công bố danh tính cụ thể cũng như động cơ phạm tội của nghi phạm này.

Còn trên VTC News, ông Doãn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò xác nhận thông tin rằng nghi phạm bị bắt khi đang trên đường lẩn trốn ở khu vực xã Nghi Liên, TP Vinh (Nghệ An).

Trước đó, nghi phạm gây ra vụ cướp ngân hàng rồi bỏ trốn bị người dân truy đuổi gần 20km, đến TP Vinh thì mất dấu đối tượng.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 1/2, đối tượng L. đã mang theo dao và cầm vật giống lựu đạn xông vào phòng giao dịch chi nhánh của một Ngân hàng TMCP đóng ở Thị xã Cửa Lò để uy hiếp, cướp tài sản.

Clip vụ cướp ngân hàng ở Nghệ An - Nguồn: Báo Giao thông

Được biết, vào thời điểm trên, trong ngân hàng có khoảng 20 người gồm nhân viên ngân hàng và khách đến giao dịch. Lúc này, đối tượng mặc áo khoác trắng màu sữa, đội mũ bảo hiểm, bịt kín mặt... đi vào phòng giao dịch, một tay cầm vật nghi là thuốc nổ, hô 'tất cả đứng im'.

Nhìn thấy đối tượng cầm dao, khách hàng đang thực hiện giao dịch tại đây đã nhanh chóng chạy ra ngoài.

Nghi phạm bịt mặt sau đó đã vung dao đe dọa, yêu cầu nhân viên ngân hàng đang làm việc phải đưa tiền.

Thấy nhân viên ngân hàng ngập ngừng có biểu hiện trì hoãn, kéo dài thời gian thì đối tượng trèo lên bàn rồi nhảy qua tấm kính ngăn vào bên trong quầy giao dịch và lấy đi một số tiền rồi chạy ra ngoài tẩu thoát.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Cửa Lò phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An, công an các huyện, thị xã tổ chức lực lượng truy bắt. Tuy nhiên, sau gần 20km truy đuổi của lực lượng chức năng và người dân thì bị mất dấu đối tượng ở TP. Vinh, Nghệ An.