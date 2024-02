Ngày 3/2, Công an tỉnh Nghệ An đã phát thông báo truy tìm tên cướp ngân hàng tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An) hôm 1/2.



Theo đó, công an tỉnh đã xác định nhận dạng nghi phạm thực hiện hành vi cướp tài sản có đặc điểm như sau: "Nam giới có độ tuổi khoảng từ 30-40 tuổi, cao khoảng 1m65, nặng khoảng 60 kg. Mặc áo khoác màu trắng sữa, đội mũ bảo hiểm lưỡi trai màu tím than (có chữ Adidas), mặt bịt khẩu trang màu trắng, hai tay đeo găng tay màu đen, đi giày vải rằn ri màu vàng, đen.

Đối tượng đi xe mô tô giống kiểu xe nhãn hiệu Yamaha, loại Sirius màu đen hoặc màu đen xanh, chưa rõ biển số. Giọng nói của đối tượng giống tiếng huyện Nghi Lộc”, báo Nghệ An dẫn thông báo công an tỉnh nêu.

Đối tượng trèo qua kính chắn để vào trong cướp tiền - Ảnh cắt từ clip

Trên cơ sở phát thông báo, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ, trưởng công an các huyện, thành, thị chỉ đạo lực lượng tập trung, quyết liệt rà soát lập danh sách tất cả các đối tượng và phương tiện liên quan có đặc điểm như trên.

Cơ quan công an cũng đề nghị người dân nếu phát hiện hay nghi vấn đối tượng nào có thể liên hệ, báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.

Cơ quan công an sẽ khen thưởng người dân cung cấp thông tin có giá trị về nghi phạm và giữ bí mật cho người cung cấp tin.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 1/2 đã xảy ra vụ cướp ngân hàng tại phòng giao dịch chi nhánh của một Ngân hàng TMCP đóng ở Thị xã Cửa Lò.

Clip vụ cướp ngân hàng ở Nghệ An - Nguồn: Báo Giao thông

Theo camera của ngân hàng ghi lại hình ảnh một người đàn ông bịt mặt, mang theo dao và cầm vật giống lựu đạn xông vào phòng giao dịch.

Thấy người đàn ông cầm dao, khách hàng đang thực hiện giao dịch liền nhanh chóng chạy ra ngoài. Đối tượng vung dao đe dọa, yêu cầu nhân viên ngân hàng đang làm việc phải đưa tiền.

Thấy nhân viên ngân hàng có biểu hiện trì hoãn, kéo dài thời gian, đối tượng nhảy qua tấm kính ngăn, nhảy lên bàn, vào bên trong quầy giao dịch và lấy đi một số tiền rồi chạy ra ngoài tẩu thoát.

Thông tin trên VTC News ngay chiều tối cùng ngày, ông Doãn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cho biết tên cướp rất manh động, lao vào phòng giao dịch ngân hàng chi nhánh Cửa Lò để cướp. Sau khi gây án, tên cướp đã bỏ chạy về hướng TP Vinh. Số tiền bị cướp chưa rõ bao nhiêu.

(Tổng hợp)

Ngọc Trinh nói lời sau cùng: Bị cáo sai rồi, bị cáo "thực sự rất nhớ người thân của mình" Bị cáo Ngọc Trinh xin lỗi những người vì mình mà liên lụy tới vụ án này. Bị cáo xin được hình phạt nhẹ nhất để sớm được trở về với gia đình.