Đã bắt được nghi phạm cướp ngân hàng ở Nghệ An

Tối 3/2, theo nguồn tin riêng của VTC News, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt được nghi phạm gây ra vụ cướp tại phòng giao dịch của một ngân hàng ở thị xã Cửa Lò (Nghệ An).

Nghi phạm bị bắt khi đang trên đường lẩn trốn ở khu vực xã Nghi Liên, TP Vinh (Nghệ An).

Ông Doãn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò xác nhận thông tin này với VTC News.

Hiện Công an Nghệ An đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hiện trường vụ cướp ngân hàng ở thị xã Cửa Lò (Nghệ An) chiều 1/2

Như VTC News đã đưa tin, khoảng 16h ngày 1/2, một tên cướp đeo khẩu trang che kín mặt, tay cầm một vật nghi là vật liệu nổ và tay cầm dao xông vào phòng giao dịch của một ngân hàng trên địa bàn thị xã Cửa Lò (Nghệ An).



Tại thời điểm xảy ra cướp, trong phòng giao dịch có khoảng gần 20 người gồm cả khách hàng và nhân viên ngân hàng đang làm việc.

Sau khi tên cướp đe dọa, các khách hàng bỏ chạy ra ngoài. Tên cướp nhảy vào bàn giao dịch của nhân viên ngân hàng lấy đi một số tiền rồi chạy ra ngoài cửa, phóng xe máy bỏ trốn.

Người dân truy đuổi theo tên cướp gần 20km, đến TP Vinh thì mất dấu đối tượng.

Ngay sau sự việc xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các lực lượng nhanh chóng vào cuộc truy bắt tên cướp.