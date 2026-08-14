Cảnh báo ám sát xuất hiện chỉ vài giờ trước giờ bay, đội ngũ của ông Donald Trump phải chạy đua ứng phó, lên kế hoạch bí mật để di chuyển Tổng thống an toàn.

Thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng trước, kế hoạch bí mật đưa ông rời khỏi nước này bắt đầu được triển khai. Trước đó, quan chức Mỹ cung cấp cho Tổng thống những thông tin đáng báo động.

Theo tin tình báo, khả năng ám sát ông Trump bằng cách sử dụng tên lửa vác vai để bắn hạ Không lực Một (mã mặc định cho bất kỳ máy bay nào chở Tổng thống Mỹ) có thể xảy ra.

Âm mưu ám sát giữa “pháo đài” an ninh của NATO

Ba nguồn tin Mỹ am hiểu vấn đề cho biết các đánh giá tình báo trước chuyến đi không cho thấy dấu hiệu nào về âm mưu mới, cụ thể. Thay vào đó, các quan chức mô tả dòng thông tin liên tục về những nhân vật khác nhau nói về khả năng ám sát. Tuy nhiên, tình hình thay đổi theo những tin tình báo mới dồn dập.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh NATO. (Ảnh: Reuters)

Khi hội nghị bắt đầu, mạng lưới tình báo Mỹ thu thập thêm thông tin liên quan đến nguy cơ Không lực Một có thể bị tấn công bằng tên lửa phóng từ mặt đất ở khu vực gần sân bay.

Các thông tin liên quan đến âm mưu mới có vẻ khó tin. An ninh tại hội nghị NATO được siết chặt ở mức đặc biệt cao, thậm chí nghiêm ngặt hơn thông thường đối với các cuộc tập trung của lãnh đạo thế giới, do xung đột với Iran đang diễn ra và Thổ Nhĩ Kỳ nằm gần Iran.

Hàng chục nghìn nhân viên an ninh và cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ được triển khai tại Ankara, trong khi các camera tạm thời được lắp đặt gần như ở mọi góc phố. Nhiều lớp an ninh bao quanh cả địa điểm tổ chức hội nghị lẫn sân bay, nơi lãnh đạo của toàn bộ 32 thành viên NATO di chuyển.

Dù vậy, những lời đe dọa nhằm vào tính mạng ông Trump, cộng với ba vụ ám sát riêng biệt từng xảy ra tại Mỹ, vốn từ lâu tạo ra bầu không khí bất an đối với đội ngũ của ông.

Trong khu phức hợp được bảo vệ nghiêm ngặt mà đoàn tháp tùng làm việc, Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ tập hợp các quan chức cấp cao khác để phối hợp với cơ quan mật vụ xây dựng kế hoạch ứng phó.

Các quan chức phải cân nhắc nhiều yếu tố, trong đó có bản chất mối đe dọa. Israel ban đầu cảnh báo Mỹ về âm mưu nhằm ám sát ông Trump thông qua các lực lượng ủy nhiệm, nhưng thông tin đó còn khá mơ hồ. Trong bối cảnh cuộc chiến với Iran đang ở thời điểm bước ngoặt, một số quan chức cho rằng đây có thể là nỗ lực nhằm tác động đến quá trình ra quyết định của ông Trump.

Việc tìm cách đưa tổng thống rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ an toàn lúc này trở thành mối quan tâm hàng đầu của nhóm nhỏ các quan chức cấp cao. Trong suốt buổi sáng và buổi chiều tại Thổ Nhĩ Kỳ, họ đánh giá các phương án, đồng thời cập nhật tình hình cho ông Trump khi ông di chuyển giữa các cuộc gặp với lãnh đạo các nước.

Thời gian không cho phép những cuộc thảo luận kéo dài. Ông Trump dự kiến rời Thổ Nhĩ Kỳ vào tối 8/7, chỉ vài giờ sau khi các chi tiết về mối đe dọa cụ thể được biết đến.

Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Cuối chuyến đi, với vẻ mặt nghiêm nghị và tay trái cầm tập tài liệu, ông Trump xuất hiện tại cuộc họp báo muộn hai giờ để tuyên bố hội nghị là thành công lớn. Nhưng ông tỏ ra bận tâm trước các mối đe doạ.

“ Cuộc sống của tổng thống rất nguy hiểm. Đó là nghề rất nguy hiểm”, ông nói khi đứng cạnh các thành viên nội các và quan chức cấp cao. Vài phút sau, ông Trump rời sân khấu.

Không rõ chính xác thông tin về nguy cơ tên lửa vác vai bắt nguồn từ đâu. Sau khi tổng thống rời đi, các quan chức Mỹ và khu vực cho biết không có tay súng nào bị bắt giữ và cũng không tìm thấy bằng chứng về âm mưu sử dụng tên lửa.

Dù vậy, trong khoảng thời gian ngắn ngủi có được, Cơ quan Mật vụ Mỹ kết luận rằng nguy cơ tiềm tàng - dù mức độ chắc chắn còn hạn chế - vẫn đủ nghiêm trọng để được xem xét nghiêm túc.

“ Mối đe dọa đủ nghiêm trọng để chúng tôi phải áp dụng những biện pháp cực đoan vào ngày hôm đó” , quan chức Mỹ nói với CNN. “Nếu không phải như vậy, chúng tôi không thực hiện những bước đó”.

Ông Trump rời họp báo ở hội nghị NATO. (Ảnh: Reuters)

Một số quan chức an ninh ban đầu cho rằng, cách tốt nhất để đưa ông Trump rời Thổ Nhĩ Kỳ an toàn là bí mật đưa ông rời khỏi nước này sớm hơn trong ngày, ngay khi phát hiện nguy cơ tên lửa. Ý tưởng này bị bác bỏ. Ông Trump vẫn duy trì lịch trình, trong đó có các cuộc gặp với lãnh đạo Ukraine và Syria trước khi tổ chức họp báo.

Tuy nhiên, rõ ràng mối đe dọa tạo ra áp lực tâm lý nhất định đối với ông. “Sáng nay tôi thấy thông tin. Tôi có tên trong mọi danh sách của họ. Và cho đến nay, tôi đoán là mình khá may mắn”, ông Trump nói trong cuộc gặp buổi sáng với Tổng thư ký NATO. “Nhưng có lẽ điều đó sẽ không kéo dài lâu”.

Bốn phút sau khi đoàn xe của ông rời khu phức hợp nơi tổ chức sự kiện để hướng tới sân bay Ankara, chiếc xe tải phục vụ suất ăn màu trắng tiến đến đỗ bên cạnh Không lực Một.

Kế hoạch “ve sầu thoát xác”

Chiếc xe tải phục vụ suất ăn màu trắng được cho là “tâm điểm” của chiến dịch.

Trong khi các quan chức mật vụ, Nhà Trắng và quân đội lên kế hoạch bí mật đưa ông Trump rời đi, bản thân ông cũng nỗ lực giải thích vì sao không sử dụng chiếc máy bay phản lực khổng lồ trị giá 400 triệu USD mà ông dùng để tới Thổ Nhĩ Kỳ để trở về Mỹ. Chiếc Boeing 747 do Qatar tặng là nguồn tự hào lớn của ông Trump, dù một số quan chức từng lo ngại trong nội bộ về việc đưa máy bay này ra nước ngoài, đặc biệt tới quốc gia nằm sát Iran.

Chuyến bay từ Washington tới Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra suôn sẻ. Khi gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan tại sân bay sau khi hạ cánh, ông Trump đầy tự hào giới thiệu chiếc máy bay mới - được sơn theo phối màu mới do chính ông lựa chọn. Trên đường băng, ông Trump nói với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ rằng chiếc máy bay cũ giờ đây chỉ là “máy bay dự phòng”.

Tuy nhiên, khi các quan chức an ninh xác định rằng cả máy bay mới lẫn mẫu Không lực Một cũ với màu xanh nhạt và trắng rất dễ nhận diện đều không phải lựa chọn lý tưởng để đưa ông Trump rời Thổ Nhĩ Kỳ, ông nhanh chóng nhận ra điều này sẽ dẫn đến những câu hỏi khó chịu: tại sao máy bay mà ông từng khẳng định là tốt nhất thế giới lại không được sử dụng cho chuyến bay trở về?

Minh hoạ: AI

Cách ông Trump rời đi trên xe tải, không xa chiếc Không lực Một có thể nhìn thấy bậc thang của chiếc C-32A, ngay trước mắt các phóng viên. (Nguồn: BBC)

15 giờ 42 phút, ngay trước khi bước vào cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Trump đăng trên mạng xã hội rằng máy bay mới do Qatar tặng sẽ bay tới căn cứ không quân ở Anh để binh sĩ tại đây có cơ hội tham quan.

“Mọi người đều rất hào hứng, và chúng tôi nghĩ họ nên là những người đầu tiên” ông viết, đồng thời cho biết ông sẽ sử dụng máy bay cũ “vì những kỷ niệm xưa”. Trên thực tế, sẽ không máy bay Không lực Một nào chở Tổng thống.

Thay vào đó, ông Trump sẽ lên chiếc Không lực Một cũ, rồi nhanh chóng đi từ cửa chính sang lối ra khác ở phía đối diện máy bay, nơi xe tải phục vụ suất ăn màu trắng đang chờ sẵn.

Chiếc xe tải màu trắng (lúc này chưa có thùng xe) được cho là đã chờ ông Trump bên hông máy bay. (Ảnh: Reuters)

Các quan chức Mỹ tìm cách trưng dụng ngay từ đầu mà không nói rõ họ cần nó để làm gì, nguồn tin cho biết. Bên trong thùng xe, vốn được dọn sạch từ trước, được cho là có ông Trump; trợ lý điều hành luôn đi cùng ông, Natalie Harp; cựu “body man” (trợ lý cá nhân) Walt Nauta, hiện là giám đốc điều hành Văn phòng Bầu dục; và Dan Scavino, người phụ trách Văn phòng Nhân sự Nhà Trắng làm việc cho ông Trump trong nhiều thập kỷ. Các nhân viên mật vụ cũng có mặt.

Sau khi nhóm người được đưa vào thùng xe, đặc vụ mặc vest ngồi trong cabin cạnh tài xế. Chiếc xe mất 162 giây để di chuyển trên đường băng tới máy bay C-32A nhỏ hơn.

Không rõ chính xác danh sách những người đi cùng ông Trump trên xe tải được lập như thế nào. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth sau đó cũng lên máy bay C-32A cùng ông Trump để bay tới căn cứ không quân Mildenhall ở Anh.

Ông Trump sau đó đi máy bay Air Force One mới về Mỹ.

Trong khi đó, trên chiếc máy bay lớn hơn vẫn còn Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, cùng nhiều cố vấn cấp cao của ông Trump, gồm cố vấn chính sách hàng đầu Stephen Miller, Giám đốc Truyền thông Steven Cheung, Thư ký nhân sự Will Scharf, Phó cố vấn an ninh quốc gia Michael Needham và Phó chánh văn phòng Richard Walters.

Các nhân viên khác, bao gồm những người thuộc bộ phận tiền trạm và văn phòng báo chí, cũng ở lại trên máy bay. Nhiều người trong số họ không biết ông Trump không ở trong khoang phía trước và thực tế cũng không có mặt trên máy bay. Họ được yêu cầu đóng kín rèm cửa sổ.

Cựu đặc vụ và cộng tác viên của CNN Jonathan Wackrow cho biết việc đặc vụ thường sử dụng các phương án đánh lạc hướng khi tổng thống di chuyển. “Việc sử dụng phương án đánh lạc hướng xảy ra mọi lúc với tổng thống. Hãy nghĩ đến mỗi lần ông ấy lên trực thăng ở Washington, D.C. Có ba chiếc trực thăng giống hệt nhau liên tục được sử dụng như màn đánh tráo”, Wackrow nói.