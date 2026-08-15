Vụ trộm xảy ra tại một bảo tàng ở Ý chỉ diễn ra trong vỏn vẹn có 180 giây khiến người xem không khỏi ngỡ ngàng.

Những bức tranh trị giá hơn 9 triệu euro đã bị những tên trộm đeo mặt nạ lấy cắp chỉ trong vòng ba phút từ một bảo tàng ở miền Bắc nước Ý.

Đoạn video ghi lại cảnh những tên trộm lẻn vào bảo tàng mang tên Quỹ Magnani-Rocca gần Parma để lấy cắp các tác phẩm của Renoir, Cézanne và Matisse chỉ trong 180 giây khiến nhiều người sửng sốt.

Vụ trộm diễn ra trong 180 giây, số tranh trị giá 272 tỷ

Hôm thứ Sáu, 14/8, cảnh sát Ý cho biết các bức tranh này – vốn bị đánh cắp vào ngày 22 tháng 3 – hiện đã được thu hồi. Tuy nhiên, mới đây thông tin về vụ việc, bao gồm cả video ghi lại cảnh những tên trộm đột nhập vào bảo tàng mới được công bố.

Theo đó, 2 tên trộm đội mũ trùm kín mặt và đeo đèn gắn trên đầu đã bị camera ghi lại cảnh phá cửa sổ để đột nhập vào bảo tàng với hành động vô cùng nhanh gọn, thuần thục.

Camera an ninh ghi lại cảnh tượng những tên trộm đem tranh ra khỏi bảo tàng. (Nguồn ảnh: Carabinieri Parma)

Chúng lấy ba bức tranh treo trên tường bao gồm *Fish* (Cá) của Auguste Renoir, *Still Life with Cherries* (Tĩnh vật với quả anh đào) của Paul Cézanne và *Odalisque on the Terrace* (Nữ tỳ trên sân thượng) của Henri Matisse, sau đó mang chúng lại gần cửa sổ và chuyển cho một đồng phạm đang chờ bên ngoài.

Bức *Fish* trị giá 2,6 triệu bảng Anh, *Still Life with Cherries* trị giá 5,1 triệu bảng Anh và *Odalisque on the Terrace* trị giá 17.000 bảng Anh.

Vụ trộm chỉ diễn ra trong đúng 3 phút. (Nguồn ảnh: Carabinieri Parma)

Cảnh sát Ý cho biết họ đã bắt giữ năm công dân Moldova và tìm thấy các bức tranh trong kho chứa đồ tại một ngôi nhà ở Parma. Chúng đã được giấu trong lớp vỏ hộp các-tông của một chiếc tivi màn hình phẳng.

Theo tin tức, những kẻ trộm đã sử dụng thiết bị gây nhiễu để vô hiệu hóa hệ thống báo động của bảo tàng. Tuy nhiên, tác dụng của thiết bị này mất dần khi chúng tẩu thoát cùng các bức tranh, qua đó kích hoạt hệ thống an ninh.

Kế hoạch của nhóm tội phạm đã bị bại lộ bởi chính chiếc bình chữa cháy mà chúng kích hoạt gần chốt bảo vệ nhằm đánh lạc hướng ở giai đoạn đầu vụ trộm. Mặc dù số sê-ri đã bị xóa bỏ, các công tố viên cho rằng những kẻ tình nghi hẳn phải có cách tiếp cận tòa nhà nơi món đồ này bị đánh cắp.

Cảnh sát cũng lần ra nguồn gốc của công cụ được dùng để đập vỡ cửa sổ bảo tàng thông qua cửa hàng đã bán nó. Họ phát hiện băng nhóm này chủ yếu nhắm vào các cửa hàng và văn phòng; cảnh sát đã tiến hành nghe lén các nghi phạm trước khi đột kích 13 địa điểm, bao gồm cả nơi cất giấu các tác phẩm nghệ thuật.

Quỹ Magnani-Rocca, nằm cách thành phố Parma khoảng 20km là nơi lưu giữ bộ sưu tập của nhà sử học nghệ thuật Luigi Magnani, bao gồm các tác phẩm của Albrecht Dürer, Francisco Goya và Claude Monet.

Vụ trộm hồi tháng Ba là sự kiện mới nhất trong chuỗi các vụ cướp nhắm vào những bảo tàng lớn tại châu Âu.

Vào tháng 10 năm ngoái, những kẻ trộm đã đột nhập vào bảo tàng Louvre ở Paris – bảo tàng thu hút nhiều khách tham quan nhất thế giới – và đánh cắp số trang sức trị giá hơn 75 triệu bảng Anh, tương đương khoảng 2655 tỷ VNĐ ngay giữa ban ngày.

Gia Linh (Theo Daily Mail)