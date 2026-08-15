3 con giáp nhận tin vui trong ngày thứ Bảy, 15/8/2026

Tử vi học có nói đây là 3 con giáp sẽ đón nhiều may mắn về mặt tài chính trong ngày thứ Bảy, 15/8 này.

Thứ Bảy, ngày 15/6/2026, tức mồng 3 tháng 7 âm lịch, còn gọi là ngày Tân Dậu, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ, trục năng lượng Kim khí đạt độ thuần khiết và cực thịnh, tạo thế tương sinh mạnh mẽ cho các bản mệnh thuộc cục hợp của chi Dậu.

Ngày Tân Dậu có nạp âm là Thạch Lựu Mộc, biểu trưng cho năng lượng của cây lựu mọc trên đá với sức sống vô cùng kiên cường và bền bỉ. Dù sinh ra trong tháng Bính Thân mang tính chất Kim vượng khắc Mộc, ngọn cây đá này vẫn giữ vững cốt cách tinh anh và không hề bị khuất phục.

Trong ngày thứ Bảy đầu tháng, sự tôi luyện khắc nghiệt của Kim giúp Thạch Lựu Mộc kết trái ngọt, đặc biệt cát lợi cho việc khẳng định uy tín và thu hồi nợ cũ. Đây chính là thời điểm lý tưởng để bạn thể hiện bản lĩnh vững vàng, hiện thực hóa các kế hoạch tài chính cốt lõi và đón nhận tài lộc xứng đáng.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất về tài lộc trong ngày Tân Dậu.

Con giáp tuổi Sửu: Tam hợp hỗ trợ - Tài chính sang trang

Người tuổi Sửu sẽ là con giáp hưởng trọn cát khí từ trục đại cát Tỵ – Dậu – Sửu, giúp tài chính sang trang vô cùng mạnh mẽ. Bản mệnh rũ bỏ hoàn toàn sự ảm đạm của những ngày trước để đón nhận cơn mưa tài lộc đổ về tài khoản.

(Ảnh minh họa)

Tuổi Sửu dễ dàng tìm kiếm được những mối làm ăn béo bở, chất lượng cao nhờ sự hỗ trợ đắc lực từ quý nhân. Việc hợp tác kinh doanh diễn ra thuận lợi như cá gặp nước khi các điều khoản được thông qua rất nhanh. Người làm chủ doanh nghiệp đón nhận mức doanh thu đột biến vượt mốc kỷ lục nhờ lượng khách hàng tăng vọt.

Nguồn thu nhập phụ từ các công việc tay trái cũng tăng tiến mạnh mẽ, mang lại nguồn tiền dồi dào. Mọi áp lực tài chính đè nặng bấy lâu nay bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho sự sung túc, tự tại. Đây là thời điểm lý tưởng để người tuổi Sửu tái đầu tư một cách khôn ngoan vào các danh mục tích sản. Mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp giúp con giáp này tiếp cận được với những nguồn vốn lớn từ các đối tác tầm cỡ. Hãy tiếp tục giữ vững phong độ kiên cường này để tiền bạc liên tục sinh sôi nảy nở bền vững về sau.

Con giáp tuổi Thìn: Nhị hợp chống lưng - Ngập tràn cát khí

Mối quan hệ Nhị Hợp giữa Dậu và Thìn giúp con giáp tuổi Thìn kích hoạt mạnh mẽ long mạch tài lộc trong ngày này. Năng lượng Thổ sinh Kim mang lại thế tương sinh tuyệt vời, giúp cung tài bạch của bạn ngập tràn cát khí.

(Ảnh minh họa)

Bản mệnh phát huy tối đa khả năng lãnh đạo và tư duy đột phá để đi trước đón đầu thị trường. Công việc buôn bán hanh thông, hàng hóa lưu thông nhanh chóng mang lại nguồn lợi nhuận kép cực kỳ lớn. Người làm việc tự do liên tiếp chốt được những hợp đồng có giá trị cao với mức thù lao hậu hĩnh.

Tuổi Thìn cũng không còn phải đắn đo về các khoản chi phí phát sinh khi dòng tiền luôn rủng rỉnh trong túi. Vận may gõ cửa còn mang lại cho họ lộc cát bất ngờ từ các hoạt động trúng thưởng hoặc đất đai. Việc mở rộng liên kết làm ăn hoặc đầu tư vào lĩnh vực mới trong ngày này có tỷ lệ thành công tối đa. Sự hậu thuẫn vững chắc từ gia đình giúp con giáp này có một ngày tiền tài viên mãn, vạn sự hanh thông như ý.

Con giáp tuổi Tỵ: Tam hợp hỗ trợ - Tài vận hanh thông

Gặp ngày Tân Dậu thuộc cục diện Tam Hợp, vận trình tài lộc của người tuổi Tỵ hanh thông rực rỡ ngoài mong đợi. Bản mệnh đón nhận ngày mùng 3 đầu tháng bằng những cơ hội kiếm tiền rõ rệt nhờ sự dẫn đường của cát tinh.

(Ảnh minh họa)

Năng lượng Kim vượng của ngày Dậu hòa hợp hoàn toàn với tư duy nhạy bén, sắc sảo vốn có của bạn. Người làm công ăn lương dễ dàng hoàn thành xuất sắc các dự án khó, thu về khoản tiền thưởng nóng xứng đáng. Công việc kinh doanh buôn bán diễn ra vô cùng suôn sẻ, dòng tiền luân chuyển liên tục không hề bị trì trệ.

Tuổi Tỵ có thể tự tin ký kết các hợp đồng lớn hoặc mở rộng quy mô kinh doanh trong ngày cát lành này. Những khoản đầu tư tài chính trước đây bắt đầu cho quả ngọt giúp ví tiền của bạn luôn dày cộm. Bản mệnh cũng dễ dàng hóa giải được các mâu thuẫn về tiền bạc hoặc thu hồi các khoản nợ cũ khó đòi. Cuộc sống thăng hoa mang lại cho con giáp này tâm trạng vô cùng thư thái, an yên để tận hưởng thành quả.

* Lưu ý chung:

Dù ngày Tân Dậu mang lại cát khí Tam Hợp và Nhị Hợp giúp tài lộc thăng hoa, ba con giáp Tỵ, Sửu, Thìn vẫn cần đặc biệt lưu ý đến sự xung khắc giữa Kim vượng và nạp âm Thạch Lựu Mộc. Bản mệnh không nên chủ quan trong các giao dịch tài chính lớn mà cần rà soát kỹ lưỡng mọi điều khoản hợp đồng để tránh bẫy tiểu nhân quấy phá. Áp lực vô hình từ cục diện thiên can Tân Kim khắc Bính Hỏa nhắc nhở bạn phải giữ cái đầu lạnh, kiềm chế cảm xúc tiêu cực khi xảy ra bất đồng quan điểm với đối tác. Hãy ưu tiên các kế hoạch tích lũy an toàn, hạn chế tối đa việc cho vay mượn tiền bạc hoặc dốc vốn vào các danh mục đầu tư mang tính rủi ro cao trong ngày này. Cuối cùng, việc duy trì lối sống lành mạnh và dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý sẽ giúp bạn bảo toàn trọn vẹn nguồn năng lượng cát lành để đón nhận tài lộc bền vững.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.