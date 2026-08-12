Kẻ sát nhân nhởn nhơ sống gần nhà nạn nhân, 20 năm mới bị bắt nhờ công nghệ mới

Vụ án bế tắc, kẻ sát nhân nhởn nhơ sống cùng khu nhà nạn nhân 20 năm cho đến khi công nghệ hiện đại lấy được thông tin từ manh mối duy nhất ở hiện trường năm xưa.

Vụ án mạng kép chưa có lời giải suốt hơn 20 năm tại Trung Quốc cuối cùng đã khép lại. Năm 2004, bà Lý Hồng (39 tuổi) và con trai 15 tuổi bị sát hại ngay tại nhà riêng ở Diên Khánh, Bắc Kinh. Tại hiện trường, cảnh sát chỉ tìm thấy một dấu vân tay dính máu rất mờ, khiến vụ án bị đình trệ trong nhiều năm. Phải đến năm 2022, nhờ những tiến bộ trong công nghệ nhận dạng dấu vân tay, cảnh sát mới tìm thấy bước ngoặt và xác định được nghi phạm họ Lưu. Lưu đã bị thi hành án tử hình vào ngày 9/7 năm nay.

Theo Procuratorial Daily, vụ án xảy ra vào tháng 11 năm 2004. Thấy bà Lý Hồng mất tích vài ngày; em trai là Lý Vĩ cảm thấy bất thường nên gọi thợ khóa đến kiểm tra. Thấy cửa bị khóa từ bên trong, còn ổ khóa bên ngoài trông vẫn bình thường, họ báo cảnh sát.

Sau khi phá cửa xông vào, cảnh sát tìm thấy hai thi thể đã phân hủy mạnh ở góc của hai phòng ngủ. Kết quả giám định pháp y xác nhận các nạn nhân là bà Lý Hồng và con trai 15 tuổi; thời điểm tử vong ước tính là 4 hoặc 5 ngày trước khi vụ việc được phát hiện.

Các vết kéo lê, dấu chân lộn xộn và cây mài dao dính máu để lại tại hiện trường cho thấy vụ án mạng diễn ra rất tàn khốc. Tuy nhiên, cảnh sát không tìm thấy nhân chứng hay bất kỳ bằng chứng vật lý nào khác giúp trực tiếp xác định thủ phạm. Ngay khi cuộc điều tra tưởng chừng đi vào bế tắc, các chuyên gia pháp y phát hiện một dấu vân tay gần như vô hình với mắt thường trên công tắc đèn ở hành lang phòng khách.

Qua kiểm tra, manh mối quan trọng duy nhất của vụ án này được xác định là “dấu vân tay máu ẩn”, cần có thuốc thử hóa học và nguồn sáng đặc biệt mới có thể nhìn thấy. Cảnh sát lập tức đưa dấu vân tay này vào cơ sở dữ liệu để đối chiếu, nhưng do hạn chế về công nghệ thời điểm đó, họ không tìm thấy kết quả trùng khớp nào.

Sau 2 thập kỷ, nhờ sự phát triển nhanh chóng của công nghệ pháp y và việc liên tục nâng cấp hệ thống nhận dạng dấu vân tay, khả năng nhận diện những dấu vân tay mờ hoặc không trọn vẹn được cải thiện đáng kể. Năm 2022, cảnh sát kiểm tra lại dấu vân tay trong vụ án trên và rốt cuộc hệ thống cũng đưa ra tín hiệu cảnh báo: Có kết quả trùng khớp ban đầu với dấu vân tay của một kẻ ham cờ bạc là Lưu.

(Ảnh minh họa: AI)

Để xác minh, cảnh sát triệu tập nhiều chuyên gia giám định dấu vân tay và so sánh nhiều lần, cuối cùng khẳng định rằng hai dấu vân tay này thực sự thuộc về cùng một người. Sau quá trình điều tra và truy vết, cảnh sát xác định được nơi ở của Lưu và bắt giữ hắn vào tháng 4 năm 2024.

Điều đáng ngạc nhiên là sau khi gây án, Lưu không hề bỏ trốn đi nơi khác mà vẫn ở lại địa phương, sinh sống và làm việc bình thường, chưa bao giờ bị liệt vào danh sách nghi phạm trọng yếu cho đến tận khi nghỉ hưu. Vào thời điểm bị bắt, hắn đang đi du lịch tại Diên Khánh và tỏ ra khá bình tĩnh khi đối mặt với cảnh sát.

Sau khi bị bắt giữ, Lưu thú nhận rằng hắn có hiềm khích với ông Trương, chồng của bà Lý Hồng, do tranh chấp về hợp đồng thầu phụ. Đầu năm 2004, Trương nhận thầu một dự án xây dựng mương thoát nước mưa trị giá 300 nghìn nhân dân tệ (gần 1,2 tỷ đồng) và giao cho Lưu làm thầu phụ.

Do vấn đề về chất lượng công trình, số tiền Lưu nhận được ít hơn dự kiến. Hắn nhiều lần đòi trả thêm nhưng không thành, việc kiện tụng cũng thất bại, dẫn đến sự oán hận.

Tháng 11 cùng năm, Lưu phát hiện gia đình ông Trương đã chuyển đến cùng khu dân cư với mình và biết được từ nhân viên công ty của Trương rằng họ sắp được phát tiền thưởng cuối năm. Nghi ngờ gia đình này có thể đang giữ một lượng lớn tiền mặt, Lưu nảy sinh ý định trộm cắp.

Vào rạng sáng ngày xảy ra vụ án, Lưu leo qua cửa sổ có khung bảo vệ và đột nhập nhà ông Trương từ ban công tầng 4 với ý định trộm đồ có giá trị. Tuy nhiên, hắn bị bà Lý Hồng - người lúc đó vẫn còn thức - phát hiện. Lưu tấn công bà bằng một cây mài dao.

Hành động này làm người con trai thức giấc, bước ra khỏi phòng để kiểm tra, nhưng cậu đã bị Lưu đuổi theo và sát hại. Sau đó, Lưu dùng chăn và vỏ gối phủ lên thi thể hai mẹ con rồi tẩu thoát theo lối cũ, để lại hiện trường với cánh cửa bị khóa và một dấu vân tay dính máu duy nhất.

Theo lời khai của Lưu, hắn cho rằng việc bỏ trốn sẽ thu hút sự chú ý của cảnh sát nên đã chọn cách ở lại khu vực này, đánh cược vào vận may để trốn tránh sự truy bắt, nhưng rốt cuộc vẫn không thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật.

Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Bắc Kinh (Chi nhánh số 1) khởi tố vụ án, Tòa án Nhân dân Trung cấp số 1 Bắc Kinh tuyên án tử hình đối với Lưu vì tội cố ý giết người vào ngày 26/12/2024. Tên này kháng cáo nhưng Tòa án Nhân dân Cấp cao Bắc Kinh bác đơn và giữ nguyên bản án sơ thẩm vào ngày 30/9/2025.

Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc phê chuẩn án tử hình vào ngày 15/4 năm nay. Ngày 9/7, Lưu đã bị thi hành án tử hình dưới sự giám sát của đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Bắc Kinh (Chi nhánh số 1). Vụ án giết người từng bế tắc suốt 22 năm qua đã thực sự khép lại.