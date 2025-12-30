Kẻ sát hại cô gái ở phòng trọ tử vong khi đang trên đường bỏ trốn

Thông tin từ Công an TP.HCM, Công an xã Bàu Bàng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại một khu nhà trọ trên địa bàn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, sau khi gây án, nghi phạm lấy xe máy của nạn nhân rời khỏi khu nhà trọ. Khi di chuyển đến khu vực trước Khu công nghiệp Bàu Bàng (cách hiện trường khoảng 3km), người này tông vào đuôi xe tải đang lưu thông cùng chiều, tử vong tại chỗ.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, tối qua người dân sống tại khu nhà trọ trên đường N7 nghe tiếng la hét kêu cứu. Khi chạy đến kiểm tra, họ phát hiện một cô gái đã tử vong trong phòng trọ , xung quanh có nhiều vết máu.

Nhận được tin báo, Công an xã Bàu Bàng nhanh chóng có mặt phong tỏa, bảo vệ hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng và phối hợp lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Danh tính nạn nhân được xác định là chị P.T.A. (30 tuổi, quê An Giang). Qua công tác điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định nghi phạm gây án là M.T.L. (37 tuổi, quê Đắk Nông cũ), được cho là có mối quan hệ tình cảm với nạn nhân.

Một số nhân chứng cho biết, trước thời điểm xảy ra vụ việc, họ thấy chị A. vừa về đến phòng trọ thì bị một người đàn ông chặn lại nói chuyện. Sau đó, hai bên xảy ra cãi vã và dẫn đến án mạng .

Cũng liên quan đến án mạng do mâu thuẫn tình cảm, hôm qua 29/12, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Thành Giang (31 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) về tội Giết người.

Trước đó, khoảng 13h ngày 10/12, kẻ này dùng dao đâm chết chị M.H. (33 tuổi, ngụ TPHCM) ngay tại nhà người thân của nạn nhân ở xã Xuân Quế, tỉnh Đồng Nai.

Gây án xong, hắn tự tử nhưng được đi cấp cứu kịp thời.

Cơ quan chức năng xác định nạn nhân và nghi phạm có quan hệ tình cảm, ở cùng nhau như vợ chồng từ năm 2023 tại TP.HCM. Khi chung sống, cả 2 phát sinh mâu thuẫn nên chị H. bỏ về nhà người thân tại xã Xuân Quế.