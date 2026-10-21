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Kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Nguyễn Tiến - Văn Quân
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Bị tuyên án tử hình vì sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai, Nguyễn Đức Anh, (21 tuổi) vừa có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 21/10, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, luật sư Đỗ Ngọc Thanh (luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình các bị hại trong vụ thảm án ở Đồng Nai), cho biết bị cáo Nguyễn Đức Anh (21 tuổi) được xác định đã có hành vi sát hại 3 mẹ con vừa có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

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Lực lượng chức năng dẫn giải bị cáo vào phòng xử án, đồng thời kiểm tra an ninh đối với những người đến dự phiên tòa.

Trước đó, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt Đức Anh 6 năm tù về tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" và tử hình về tội "Giết người". Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành là tử hình.

Ngoài ra, Đức Anh phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 1,1 tỷ đồng.

HĐXX sơ thẩm nhận định hành vi của bị cáo là “mất nhân tính”, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến dư luận hoang mang. Bản án sơ thẩm nêu rõ bị cáo không còn khả năng giáo dục, cải tạo, cần áp dụng hình phạt cao nhất là loại bỏ vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội.

Theo bản án, Đức Anh có quan hệ tình cảm với một cô gái 17 tuổi ở xã Bình Minh. Sau khi bị chia tay, bị cáo nảy sinh ý định trả thù.

Đêm 2/9, sau khi uống rượu cùng bạn, Đức Anh nhiều lần tìm đến nhà bạn gái cũ. Khoảng 0h ngày 3/9, bị cáo mang theo hai con dao, trèo qua mái nhà để tìm cách vào bên trong nhưng bị cha cô gái phát hiện, đuổi về.

Không dừng lại, Đức Anh leo sang căn nhà liền kề của vợ chồng anh Quang. Khi bị phát hiện, bị cáo dùng dao tấn công chủ nhà. Chị Mai chạy ra mở cổng kêu cứu cũng bị sát hại.

Anh Quang chạy ra ngoài nhưng bị Đức Anh đuổi theo, đâm nhiều nhát, gây thương tích 76%. Sau đó, bị cáo quay vào nhà, sát hại hai người con của vợ chồng anh Quang khi các cháu đang ngủ trong phòng.

Sau khi gây án, Đức Anh xuống nhà vệ sinh rửa tay chân rồi mở cổng định tẩu thoát thì bị công an bắt quả tang.

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