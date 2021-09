Kẻ mang 3 lệnh truy nã sa lưới

Lê Thanh Rin là đối tượng có 3 lệnh truy nã cùng về hành vi cố ý gây thương tích do Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm ra quyết định vào năm 2020.



Lê Thanh Rin tại cơ quan Công an.

Sau khi biết cơ quan Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Rin đã bỏ trốn khỏi địa phương từ tháng 3/2020 gây khó khăn cho quá trình điều tra. Tuy nhiên, đến ngày 9/9, Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ Lê Thanh Rin khi đối tượng này đang lẩn trốn tại một khu nhà trọ trên địa bàn huyện Lâm Hà.

Hiện Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.