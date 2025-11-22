Tờ Kyiv Post đã trích dẫn dự thảo kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm giải quyết cuộc xung đột Nga - Ukraine và chỉ ra rằng theo kế hoạch này, Ukraine sẽ nhận được sự bảo đảm an ninh từ Mỹ và châu Âu theo Điều 5 NATO.

Đó là một đề nghị mà ông Donald Trump chưa bao giờ đưa ra thảo luận cho đến nay.

Điều 5 NATO là nguyên tắc phòng thủ tập thể của liên minh, quy định khi một thành viên NATO bị tấn công, cuộc tấn công đó được coi là nhắm vào cả liên minh và buộc tất cả các thành viên khác phải cùng hành động.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) bắt tay Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng trong chuyến thăm Washington hồi tháng 8

Dự thảo kế hoạch hòa bình do ông Donald Trump đề xuất nêu rõ rằng Washington và các đồng minh chủ chốt ở châu Âu sẽ coi bất kỳ cuộc tấn công "đáng kể, có chủ đích và kéo dài" nào của Nga vào Ukraine là mối đe dọa đối với toàn bộ cộng đồng xuyên Đại Tây Dương, giống với Điều 5.

Trong trường hợp xảy ra mối đe dọa như vậy, tổng thống Mỹ có thể cho phép hành động quân sự sau khi tham vấn với Ukraine, NATO và các đối tác châu Âu.

Thời hạn bảo đảm ban đầu là 10 năm, có thể gia hạn.

Mặc dù vậy, việc được bảo đảm an ninh giống như một thành viên của NATO - cho dù không thực sự thuộc khối này - sẽ buộc Ukraine trả một cái giá đắt.

Kế hoạch hòa bình của ông Donald Trump cũng buộc Kiev phải nhượng thêm lãnh thổ cũng như chấp nhận một khu vực phi quân sự lâu dài.

Kyiv Post cho biết các quan chức Mỹ nhấn mạnh rằng các chính phủ châu Âu vẫn phải cân nhắc đề xuất trên và ngôn ngữ có thể thay đổi.

Cũng theo tờ báo này, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll hôm 20-11 đã trình lên Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky 2 bản dự thảo gồm 28 điểm.

Tại cuộc họp này, các quan chức Mỹ đã cung cấp một bản dự thảo riêng nêu rõ cam kết theo kiểu Điều 5 NATO.

Bản dự thảo thứ hai bao gồm các dòng chữ ký của Ukraine, Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), NATO và Nga.

Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết Moscow đã được thông báo, mặc dù vẫn chưa rõ liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin có cần ký hay không.

Đặc phái viên của ông Donald Trump là ông Steve Witkoffđã chỉ đạo công việc thực hiện kế hoạch và thảo luận về đề xuất an ninh với cố vấn an ninh quốc gia của ông Zelensky là ông Rustem Umerov vào cuối tuần.