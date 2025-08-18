Kế hoạch đóng 'tàu chiến biển xanh' cực mạnh

Con tàu này được mô tả là nền tảng chiến đấu "vùng biển xa" (nước xanh) trong tương lai, dự kiến sẽ được khởi công theo Chương trình vũ khí cấp nhà nước.

Phát biểu với truyền thông Nga, Đô đốc Moiseev xác nhận rằng công việc đang được tiến hành trên dự án mới.

“ Tất nhiên, tôi lưu ý rằng chúng tôi đang làm việc… trên một con tàu đầy triển vọng, một con tàu của vùng biển xa. Nhiệm vụ kỹ thuật đã được giao cho Hải quân, hiện đang được các nhà thiết kế triển khai và đang trong giai đoạn hoàn thiện dự án”, ông Moiseev nói rõ

Tư lệnh Hải quân Nga cho biết thêm rằng giai đoạn thiết kế kỹ thuật đang gần hoàn tất: "Chúng tôi tin tưởng rằng thiết kế sẽ được hoàn thành trong khung thời gian đã định. Và khi hoàn thành, ngay trong khuôn khổ chương trình tiếp theo, chúng tôi sẽ hạ thủy con tàu này cho Hải quân Nga".

Mặc dù thông tin chi tiết vẫn còn hạn chế, nhưng bình luận của Đô đốc Moiseev cho thấy con tàu này dự định hoạt động ở các vùng biển xa xôi, cụ thể là ngoài vùng biển ven bờ và các khu vực phòng thủ ven biển truyền thống của Nga.

Thông báo này được đưa ra sau khi giới chức quốc phòng Nga ngày càng quan tâm đến việc khôi phục năng lực hải quân biển xanh, đặc biệt là khi Moskva tìm cách mở rộng dấu ấn quân sự toàn cầu và duy trì hoạt động ở các khu vực như Địa Trung Hải, Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.

Giới quan sát đã liên hệ sự tập trung mới này với cả tín hiệu chiến lược lẫn nhu cầu thực tế gắn liền với việc triển khai hải quân kéo dài, đặc biệt là trong bối cảnh các hoạt động đang diễn ra ở Syria và sự thay đổi lập trường toàn cầu của Nga sau cuộc chiến toàn diện ở Ukraine.

Mô hình khu trục hạm Dự án 22350M của Nga.

Mặc dù ông Moiseev không nêu rõ loại tàu, nhưng thuật ngữ "vùng đại dương xa" trước đây đã từng được sử dụng trong học thuyết hải quân của Nga để mô tả các tàu khu trục hoặc tàu chiến đa năng cỡ lớn có khả năng hoạt động độc lập, hoặc là một phần của lực lượng đặc nhiệm trong môi trường biển khơi.

Trong những năm gần đây, Nga đã phải vật lộn để duy trì tốc độ sản xuất tàu chiến cỡ lớn do các lệnh trừng phạt của phương Tây, hạn chế tiếp cận các công nghệ quan trọng như turbine khí, và tình trạng tắc nghẽn công nghiệp trong ngành đóng tàu.

Gói trừng phạt năm 2022, được thắt chặt hơn nữa vào năm 2023 và 2024, đã tác động đặc biệt đến hệ thống động lực và thiết bị điện tử hàng hải.

Tuy nhiên tuyên bố của Đô đốc Moiseev cho thấy một mức độ tự tin mới của thể chế, ít nhất là ở cấp độ lập kế hoạch. "Có sự tự tin" rằng dự án sẽ hoàn thành đúng tiến độ, nhấn mạnh nỗ lực hiện đang vượt qua giai đoạn ý tưởng và bước vào bước thiết kế cuối cùng.

Thời điểm đóng tàu thực tế sẽ phụ thuộc vào các nội dung của Chương trình Vũ khí Nhà nước tiếp theo của Nga, một dự án mua sắm cấp liên bang kéo dài nhiều năm, quy định các khoản chi tiêu và mua sắm quốc phòng lớn.

Chương trình hiện tại, kéo dài từ năm 2018 đến năm 2027, chịu ảnh hưởng nặng nề bởi nhu cầu của cuộc chiến ở Ukraine và có thể sẽ phát sinh những điều chỉnh để ưu tiên răn đe chiến lược, chiến tranh máy bay không người lái và vũ khí chính xác tầm xa được chú trọng hơn là đóng tàu chiến chủ lực.