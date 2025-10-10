Một chương trình trên CCTV gần đây kể về việc phá vụ án cố ý gây thương tích và giết người đã xảy ra tại một ngôi làng ở quận Ganjingzi, Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) đêm 18/8/1994. Li, mẹ Li và ba người khác có tranh chấp với Du Moucai và Wang Mouguo về những chuyện vặt vãnh. Thấy mẹ mình xô đẩy với đối phương trong lúc cãi vã, Li tức giận cầm dao đâm chết hai người.

Biết mình gây họa, hắn lập tức bỏ chạy. Cảnh sát ngay lập tức mở cuộc truy lùng, nhưng thời đó thiếu camera giám sát, kẻ giết người ẩn náu rất tốt nên cảnh sát không bắt được hắn. Tuy nhiên, họ không bao giờ bỏ cuộc, tuy nhân viên phụ trách điều tra đã được thay thế nhiều lần trong 31 năm qua nhưng các hồ sơ vẫn được lưu giữ.

Năm 2025, dựa trên mô hình cảnh sát mới và công nghệ dữ liệu lớn, cảnh sát quận Ganjingzi đã bắt giữ 11 kẻ chạy trốn và nghi phạm trong các vụ án chưa được giải quyết, đồng thời mở lại cuộc điều tra về vụ án giết người của Li. Người ta phát hiện ra rằng Li đã hoạt động ở Bắc Kinh trong nhiều năm, xuất hiện với tư cách là người nổi tiếng trên phương tiện truyền thông và internet, đã trở thành chuyên gia phân tích điểm nóng và tư vấn tài chính.

Người đàn ông ở Liêu Ninh phạm tội giết người cách đây 31 năm và bỏ trốn cho đến khi bị bắt vào năm nay. (Ảnh: Legal Online)

Sau khi điều tra cẩn thận, cảnh sát xác nhận rằng chuyên gia đó chính là Li, người đã bỏ trốn trong nhiều năm. Sau khi phạm tội, hắn trốn đến một nơi rất xa xôi ở Khu tự trị Nội Mông, đổi tên và sống dưới danh tính giả.

Năm 2012, khi mẫu thẻ căn cước sắp bị ngừng sử dụngLi nhận ra tình hình không ổn nên cố gắng hết sức để liên lạc với "môi giới đen" để giả mạo danh tính một lần nữa. Sau đó, hắn đến Bắc Kinh phát triển sự nghiệp. Mặc dù chỉ học hết trung học cơ sở, Li vẫn hòa nhập được vào nhiều nhóm khác nhau bằng tài hùng biện và khả năng ca hát, chơi nhạc cụ thành thạo. Hắn sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để tô vẽ bản thân và trở thành "chuyên gia tư vấn dân sự".

Cảnh sát xác nhận nơi ở của Li và bắt giữ tên này vào ngày 17/2. Li thừa nhận hắn rất sợ hãi khi thấy cảnh sát trên khắp đất nước bắt giữ nhiều kẻ bỏ trốn và công nghệ xử lý vụ án ngày càng tiên tiến. Li sợ một ngày nào đó sẽ đến lượt mình. Ngoài ra, hắn cũng đang nợ rất nhiều tiền nên định mua vé máy bay để ra nước ngoài.

Sau khi thẩm vấn, Li thú nhận tội ác 31 năm trước. Hắn đã bị viện kiểm sát truy tố với cáo buộc cố ý gây thương tích dẫn đến tử vong.

(Nguồn: Sohu)