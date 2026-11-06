"Kẻ buôn lậu" khét tiếng nhất biên giới Mỹ - Canada hóa ra lại là một chú mèo! Ngày nào cũng vượt biên mà chẳng ai buồn quản

Một ranh giới quốc gia được canh phòng cẩn mật bậc nhất thế giới bất ngờ bị xâm nhập mỗi ngày bởi một đối tượng đặc biệt. Không cần hộ chiếu hay giấy tờ kiểm tra, hành tung ngang nhiên của nó khiến cơ quan chức năng phải bó tay.

Đường biên giới trên bộ giữa Mỹ và Canada trải dài gần 8.891 km từ bờ tây Thái Bình Dương sang bờ đông Đại Tây Dương, vốn được biết đến là ranh giới không thiết lập công sự phòng thủ dài nhất hành tinh.

Tuy nhiên, sự vắng bóng của các hàng rào thép gai không đồng nghĩa với việc lơ là an ninh. Dưới tầm quét của máy bay trực thăng, hệ thống camera dày đặc, các cảm biến điện tử mặt đất và các toán tuần tra liên tục bằng xe chuyên dụng, bất kỳ hành vi xâm nhập trái phép nào cũng khó lòng qua mắt được lực lượng thực thi pháp luật.

Thế nhưng suốt nhiều năm qua, một cá nhân đặc biệt vẫn thản nhiên qua lại ranh giới quốc tế này mỗi ngày mà không gặp phải bất kỳ sự ngăn cản nào. "Kẻ đào tẩu" ấy là một chú mèo tròn 6 tuổi có cái tên sang chảnh: Louis Vuitton.

Nguồn gốc của chú mèo Louis Vuitton: được bà Deb Tate nhận nuôi từ trạm cứu hộ động vật tại South Surrey sau một tai nạn với túi rác vào năm 2020.

Hành trình của nhân vật đặc biệt này khởi đầu vào năm 2020 tại thành phố South Surrey, tỉnh British Columbia, Canada. Khi ấy, bà Deb Tate tìm đến một trạm cứu hộ động vật địa phương và nhận nuôi một chú mèo con chưa đầy một tuổi, vốn được người dân giải cứu sau một trận mắc kẹt trong đống túi rác.

Cảm thương số phận cơ cực của con vật, bà Tate quyết định bù đắp cho nó một cuộc đời vương giả: ấn định ngày sinh của chú mèo vào đúng ngày quốc khánh Canada 1 tháng 7, đồng thời ngẫu hứng đặt cho nó cái tên của hãng thời trang xa xỉ Louis Vuitton.

Căn nhà của bà Tate nằm trên đại lộ 0, con đường chạy dọc theo vĩ tuyến 49 độ bắc. Ngay bên kia rãnh thoát nước hẹp là công viên lịch sử tiểu bang Peace Arch thuộc bang Washington của Mỹ. Thời kỳ trước đại dịch, công viên này từng là điểm giao lưu sôi động của cư dân hai nước với những bãi cỏ ngập tràn lều trại và bếp nướng ngoài trời.

Tuy nhiên, các biện pháp đóng cửa sau đó đã biến nơi đây thành một khoảng không gian vắng lặng. Không biết chữ và hoàn toàn không có ý niệm về khái niệm biên giới quốc gia, chú mèo Louis sau khi nắm rõ địa bàn xung quanh đã quyết định mở rộng lãnh địa sang phía bên kia rãnh nước. Đối với nó, bãi cỏ thênh thang của nước Mỹ đơn thuần là nơi lý tưởng để sưởi nắng, lăn lộn và săn bắt mồi.

Quá trình phát hiện và hiện tượng nổi tiếng trên mạng xã hội: phóng viên Brian Henderson tình cờ quay lại cảnh chú mèo tự do vượt biên vào năm 2025; video đạt 3 triệu lượt xem vào năm 2026 biến Louis thành hiện tượng truyền thông.

Hành vi xuất ngoại hằng ngày của Louis chỉ thực sự bước ra ánh sáng vào đầu tháng 4 năm 2025, khi phóng viên Brian Henderson thuộc hãng tin PNWDaily tác nghiệp tại khu vực này. Trong lúc đang ghi hình bên phần đất Mỹ, anh kinh ngạc chứng kiến một chú mèo mập mạp thản nhiên nhảy qua ranh giới từ phía Canada rồi tiến lại gần dụi đầu đòi vuốt ve.

Khi dò hỏi những người dân địa phương đang đi dạo gần đó, phóng viên này mới ngỡ ngàng nhận ra chú mèo là gương mặt quen thuộc của toàn bộ khu dân cư. Cư dân đại lộ 0 đều biết rõ lịch trình vượt biên thường nhật của con vật, thậm chí còn hóm hỉnh gán cho nó biệt danh "kẻ buôn lậu".

Đến năm 2026, một đoạn video ngắn ghi lại cảnh chạm trán với Louis do Henderson đăng tải đã bất ngờ bùng nổ trên mạng xã hội với hơn 3 triệu lượt xem, kéo theo sự quan tâm rầm rộ từ các cơ quan thông tấn. Sự nổi tiếng bất đắc dĩ này từng khiến chủ nhân của chú mèo hết sức hoang mang.

Bà Tate thừa nhận từng rất lo sợ con vật sẽ vướng vào rắc rối pháp lý hoặc bản thân bà sẽ nhận thư cảnh cáo vi phạm nhãn hiệu từ hãng thời trang trùng tên.

Chưa kể, những "chiến lợi phẩm" mà Louis tha về đặt trước cửa nhà như xác chuột, rắn hay sóc rõ ràng đều là động vật hoang dã được vận chuyển qua biên giới mà chưa từng trải qua bất kỳ thủ tục kiểm dịch hay khai báo hải quan nào.

Danh xưng "kẻ buôn lậu": chú mèo thường xuyên săn bắt và tha chuột, rắn, sóc từ bên kia biên giới về nhà mà không hề khai báo kiểm dịch hay hải quan.

Ban đầu, những người hàng xóm cũng nơm nớp lo sợ cho tính mạng của chú mèo, bởi lẽ không ai dám tự ý bước qua ranh giới vài mét sang lãnh thổ Mỹ để bế nó về giữa một khu vực luôn được giám sát nghiêm ngặt bởi các sĩ quan có vũ trang. Thế nhưng, tính cách thân thiện, thói quen nằm ngửa khoe bụng trước người lạ đã biến Louis thành nhân vật được yêu mến tuyệt đối.

Đáng chú ý hơn cả, lực lượng bảo vệ biên giới của cả hai quốc gia dường như đều ngầm thỏa thuận trao cho chú mèo một đặc quyền ngoại giao hiếm có. Họ quan sát thấy mọi hành tung của con vật qua màn hình giám sát nhưng hoàn toàn không can thiệp.

Ngày 1 tháng 7 năm 2026, chú mèo Louis Vuitton chính thức bước sang tuổi thứ sáu bằng hai hộp thức ăn ướt thịnh soạn do chủ nhân chiêu đãi nhân ngày quốc khánh.

Bất chấp những rào cản hành chính nghiêm ngặt ngăn cách hai cường quốc Bắc Mỹ, chú mèo mập mạp vẫn tiếp tục cuộc sống tự do tự tại, ngày ngày thong dong sải bước qua đường biên giới dài nhất thế giới mà không cần bận tâm đến hộ chiếu hay luật lệ của con người.