Kẻ biến thái bám theo 6 nữ sinh, leo lên xe ngồi ở Hà Nội, tài xế kể khoảnh khắc "phản cảm"

Hương Trà (T/H) |

Trong tình huống khẩn cấp, nam tài xế buộc phải đứng chặn cửa, đồng thời hướng dẫn các nữ sinh khóa cửa từ bên trong.

Đoạn camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến sự việc trong tối ngày 21/3 trên một chuyến xe công nghệ ở Hà Nội đang nhận được sự chú ý đặc biệt trên các diễn đàn mạng. Theo nội dung đoạn clip thì thời điểm đó, 6 nữ sinh khi bước lên xe công nghệ thì la hét hoảng hốt khi một người đàn ông cố mở cửa leo lên xe ngồi cùng.

Không mở được cửa ghế sau, đối tượng này còn cố leo lên ghế trước ngồi khiến các nữ sinh không khỏi hoảng sợ. Phát hiện sự việc bất thường, nam tài xế công nghệ đã có hành động quyết liệt để bảo vệ nhóm nữ sinh. Không chỉ dừng lại ở đó, khi thấy các cô gái vẫn còn hoang mang, sợ hãi thì tài xế đã tìm cách an ủi, động viên "có anh ở đây rồi, không phải sợ".

Hành động của nam tài xế đã nhận được "bão like" cùng hàng nghìn lời tán thưởng từ cư dân mạng.


Được biết, nam tài xế trong đoạn clip trên là anh Vũ Hồng Quân (32 tuổi, quê Hưng Yên), tài xế xe công nghệ tại Hà Nội. Chia sẻ trên Dân Trí, anh Quân kể đó là trải nghiệm khó quên khi anh bất ngờ phải đối mặt với tình huống nguy hiểm để bảo vệ 6 nữ sinh.

Theo lời kể của anh Quân, sự việc xảy ra vào buổi tối 21/3, khi anh nhận cuốc xe chở nhóm 6 nữ sinh quê ở Huế, đang thực tập tại Hà Nội. Thời điểm này, nhóm khách chuẩn bị kết thúc kỳ thực tập và sắp trở về quê.

Các nữ sinh đi chơi về hơi muộn nên khi đến đón, anh Quân chủ động xuống xe mở cửa giúp, lúc đó chưa có dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên sau đó, một người đàn ông bất ngờ xuất hiện và tìm cách tiếp cận khiến nhóm nữ sinh la hét thất thanh.

“Các bạn cho biết không quen người này và đã bị bám theo từ khu vực bờ hồ. Đến khi các bạn lên tiếng, tôi mới nhận ra có vấn đề. Tôi rất phản cảm với những hành vi như vậy. Nhưng tôi chỉ cảnh báo để người này rời đi, tránh làm sự việc trở nên phức tạp hơn”, anh chia sẻ trên Dân Trí.

Mặc dù đã bị nhắc nhở, người đàn ông vẫn không rời đi, thậm chí tiếp tục mở cửa xe khi anh Quân chuẩn bị khởi hành. Trong tình huống khẩn cấp, nam tài xế buộc phải đứng chặn cửa, đồng thời hướng dẫn các nữ sinh khóa cửa từ bên trong để đảm bảo an toàn.

Cuối cùng, anh Quân nhanh chóng rời khỏi khu vực. Điểm đến ban đầu của nhóm khách chỉ cách nơi đón khoảng 1km. Tuy nhiên, nhóm đã đề nghị thay đổi điểm đến cách xa khoảng 5km do lo ngại bị bám theo.

Sau khi đưa khách đến nơi an toàn, anh Quân không rời đi ngay mà nán lại thêm 5-10 phút để quan sát tình hình xung quanh. Khi chắc chắn nhóm khác đã vào trong an toàn, nam tài xế mới rời đi.

