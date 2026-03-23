"Lúc đó tôi rất gấp vì sức khỏe người thân là trên hết", diễn biến trên phố Sài Gòn khiến dư luận chú ý

Mạng xã hội đang chia sẻ đoạn camera hành trình ghi lại khoảnh khắc tổ công tác Công an phường Bảy Hiền (TP.HCM) dùng xe công vụ phát tín hiệu ưu tiên, dẫn đường cho một chiếc xe bán tải vượt qua dòng xe đông đúc để đến bệnh viện. Những diễn biến trong clip cùng chia sẻ của nam tài xế khiến dư luận không khỏi xúc động.

Được biết, nam tài xế trong clip là anh N.M.K (32 tuổi, ở Tây Ninh). Chia sẻ trên tờ Thanh Niên, anh K. cho biết, tối ngày 21/3, vợ anh bất ngờ có triệu chứng nghi bị tai biến như tê mặt, tê tay và dần mất cảm giác.

Anh lập tức lái xe từ Tây Ninh hướng về TP.HCM để tìm bệnh viện điều trị. Tuy nhiên, khi đến khu vực đường Trường Chinh (phường Bảy Hiền), do không rành đường và gặp lúc giao thông đông đúc, anh K. không khỏi rối bời. May mắn anh đã gặp được tổ tuần tra Công an phường Bảy Hiền nên liền tấp xe vào nhờ vả: " Lúc đó tôi rất gấp vì sức khỏe người thân là trên hết".

Được biết, lúc đó tổ công tác gồm trung tá Nguyễn Thành Nghĩa (Tổ trưởng) và đại úy Phạm Quang Duy đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Trường Chinh khi tiếp nhận lời khẩn cầu của anh K. đã báo cáo xin ý kiến lãnh đạo.Trung tá Nguyễn Thành Nghĩa và đại úy Phạm Quang Duy sau đó nổ máy xe đặc chủng, bật còi và đèn ưu tiên để hỗ trợ xe anh K. hướng thẳng về Bệnh viện Nhân dân 115. Bệnh nhân đã được cấp cứu kịp thời.

Hiện tại, sức khỏe vợ anh K. đã ổn định và được bác sĩ cho về nhà theo dõi. Đoạn clip hiện vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm, theo dõi của người xem.