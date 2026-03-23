HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

"Lúc đó tôi rất gấp vì sức khỏe người thân là trên hết", diễn biến trên phố Sài Gòn khiến dư luận chú ý

Hương Trà (T/H) |

Tài xế trong đoạn clip vẫn chưa hết xúc động khi nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng.

Mạng xã hội đang chia sẻ đoạn camera hành trình ghi lại khoảnh khắc tổ công tác Công an phường Bảy Hiền (TP.HCM) dùng xe công vụ phát tín hiệu ưu tiên, dẫn đường cho một chiếc xe bán tải vượt qua dòng xe đông đúc để đến bệnh viện. Những diễn biến trong clip cùng chia sẻ của nam tài xế khiến dư luận không khỏi xúc động.

Được biết, nam tài xế trong clip là anh N.M.K (32 tuổi, ở Tây Ninh). Chia sẻ trên tờ Thanh Niên, anh K. cho biết, tối ngày 21/3, vợ anh bất ngờ có triệu chứng nghi bị tai biến như tê mặt, tê tay và dần mất cảm giác.

Anh lập tức lái xe từ Tây Ninh hướng về TP.HCM để tìm bệnh viện điều trị. Tuy nhiên, khi đến khu vực đường Trường Chinh (phường Bảy Hiền), do không rành đường và gặp lúc giao thông đông đúc, anh K. không khỏi rối bời. May mắn anh đã gặp được tổ tuần tra Công an phường Bảy Hiền nên liền tấp xe vào nhờ vả: " Lúc đó tôi rất gấp vì sức khỏe người thân là trên hết".

Được biết, lúc đó tổ công tác gồm trung tá Nguyễn Thành Nghĩa (Tổ trưởng) và đại úy Phạm Quang Duy đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Trường Chinh khi tiếp nhận lời khẩn cầu của anh K. đã báo cáo xin ý kiến lãnh đạo.Trung tá Nguyễn Thành Nghĩa và đại úy Phạm Quang Duy sau đó nổ máy xe đặc chủng, bật còi và đèn ưu tiên để hỗ trợ xe anh K. hướng thẳng về Bệnh viện Nhân dân 115. Bệnh nhân đã được cấp cứu kịp thời.

Hiện tại, sức khỏe vợ anh K. đã ổn định và được bác sĩ cho về nhà theo dõi. Đoạn clip hiện vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm, theo dõi của người xem.

Chiều nay xuất hiện giông lốc, mưa đá dữ dội: Hình ảnh, clip liên tục được chia sẻ
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khoảnh khắc tên lửa Iran lao xuống thị trấn 'có cơ sở hạt nhân' của Israel

Khoảnh khắc tên lửa Iran lao xuống thị trấn 'có cơ sở hạt nhân' của Israel

00:58
Tìm ra 2 học sinh đánh võng đâm vào người đi đường: 4 lỗi vi phạm bị xử lý là gì?

Tìm ra 2 học sinh đánh võng đâm vào người đi đường: 4 lỗi vi phạm bị xử lý là gì?

01:12
Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

01:10
Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

01:04
Volvo XC90 2026 ra mắt Việt Nam: Giá “mềm” hơn Lexus RX, trang bị ra sao?

Volvo XC90 2026 ra mắt Việt Nam: Giá “mềm” hơn Lexus RX, trang bị ra sao?

01:03
Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

01:17
Choáng ngợp hàng chục tỉ đồng, hơn 1000 miếng vàng, hàng chục siêu xe trong vụ Mr Pips

Choáng ngợp hàng chục tỉ đồng, hơn 1000 miếng vàng, hàng chục siêu xe trong vụ Mr Pips

01:20
6 thanh niên bốc đầu xe máy nhận “cái kết đắng”: Dính 6 lỗi, tịch thu 3 xe

6 thanh niên bốc đầu xe máy nhận “cái kết đắng”: Dính 6 lỗi, tịch thu 3 xe

00:45
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại