HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Chiều nay xuất hiện giông lốc, mưa đá dữ dội: Hình ảnh, clip liên tục được chia sẻ

Hương Trà (T/H) |

Những đoạn clip, hình ảnh ghi lại trận mưa đá xuất hiện vào chiều nay (22/3) tại Phú Thọ, Lào Cai đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận.

Vào khoảng 15 giờ chiều ngày hôm nay (22/3), một trận mưa đá đã trút xuống bản Nậm Nghiệp, xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La khoảng 15 phút. Cùng thời điểm, mưa đá kéo dài khoảng 10 phút tại bản Hang Mon 1 và Hang Mon 2, xã Phiêng Khoài, tỉnh Sơn La. Trận mưa đá sau đó cũng xuất hiện ở một số tỉnh như Phú Thọ, Lào Cai. Nhiều khu vực ghi nhận mưa đá với các hạt có đường kính từ 1-3cm.

Những hình ảnh, cùng đoạn clip ghi lại trận mưa đá này sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm lớn của dư luận.

Nhiều khu vực ghi nhận mưa đá với các hạt có đường kính từ 1-3cm.

Trước đó, trong đêm qua (21/3), tại nhiều xã trên địa bàn Lào Cai cũng ghi nhận mưa đá kèm giông lốc. VTC News thông tin tại xã Bản Lầu, có 15 nhà dân bị tốc mái, một số công trình hư hỏng, trong đó có một điểm trường. Ngoài ra, mưa lớn và gió mạnh còn làm ngập một số diện tích hoa màu.

Ước tính ban đầu, tổng thiệt hại tại địa phương khoảng 315 triệu đồng. Rất may, không ghi nhận thiệt hại về người.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ CHQS tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Ban CHQS xã Bản Lầu và Đồn Biên phòng Bản Lầu huy động trên 50 cán bộ, chiến sĩ và dân quân khẩn trương xuống địa bàn phối hợp cùng chính quyền, các lực lượng chức năng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 22/3, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ đã xuất hiện mưa rào và giông cục bộ. Dự báo chiều tối và đêm cùng ngày, khu vực này tiếp tục có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-20mm, có nơi trên 50mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ tiềm ẩn nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng, thấp.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại