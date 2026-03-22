Kinh hoàng khoảnh khắc 3 ô tô đâm liên hoàn, 1 tài xế tử vong thương tâm trong cabin

Một phần diễn biến của vụ tai nạn đã được camera an ninh ghi lại và sau khi chia sẻ lên mạng xã hội, sự việc nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Theo thông tin ban đầu thì vào khoảng 10h50 trưa 22/3, xe tải Howo mang BKS 29K-017.xxl ưu thông trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Diễn Thịnh (cũ), nay là xã An Châu (Nghệ An) va chạm với ô tô 7 chỗ mang BKS: 37K-677.xx chạy cùng chiều phía trước, lao lên dải phân cách giữa. Tiếp đó, xe tải này tiếp tục tông vào một xe tải khác đang chạy theo hướng ngược lại ở làn đối diện.

Tờ Sức khoẻ và đời sống đưa tin, vụ tai nạn khiến tài xế xe tải Howo tử vong tại chỗ, ô tô 7 chỗ bị lật nghiêng. Ít nhất hai người trên xe 7 chỗ và tài xế xe tải còn lại bị thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, cả ba phương tiện bị hư hỏng nặng, một số cột đèn chiếu sáng và biển báo giao thông bị tông đổ.

Thông tin trên tờ PLO, ông Đậu Ngọc Long- Chủ tịch UBND xã An Châu, tỉnh Nghệ An cho hay ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn cơ quan chức năng chính quyền địa phương cùng công an xã đã có mặt tại hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu và ổn định trật tự an toàn giao thông.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.