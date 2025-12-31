KDL Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng tung tin vui đúng 1/1/2026

Trên fanpage chính thức, Khu du lịch Đại Nam vừa đăng tải thông báo khiến nhiều du khách lập tức chú ý khi năm mới chuẩn bị gõ cửa. Theo đó, đúng ngày 1/1/2026, Đại Nam sẽ triển khai hàng loạt chương trình vui chơi - ưu đãi được đánh giá là "siêu hời", chỉ áp dụng trong một ngày duy nhất, như một món quà chào năm mới dành cho du khách.

Cụ thể, Khu du lịch Đại Nam thông báo tổ chức các chương trình siêu vui dịp Tết Dương lịch 1/1/2026, với điểm nhấn lớn nhất là miễn phí vé cổng khu du lịch trong ngày 1/1/2026. Đây được xem là ưu đãi hiếm hoi, bởi Đại Nam vốn là tổ hợp du lịch - vui chơi giải trí quy mô lớn, thu hút lượng khách đông đảo vào mỗi dịp lễ, Tết.

(Ảnh chụp màn hình)

Không dừng lại ở đó, du khách đến Vườn thú Đại Nam trong ngày đầu năm mới còn có cơ hội nhận 3.000 móc khóa miễn phí, như một món quà nhỏ nhưng mang ý nghĩa may mắn đầu năm. Bên cạnh các ưu đãi, hàng loạt hoạt động biểu diễn và trải nghiệm cũng được tổ chức xuyên suốt trong ngày.

Theo thông báo, biểu diễn lân - sư - rồng sẽ diễn ra tại nhiều khu vực như cổng Vườn thú, khu Biển và khu Trò chơi, mang đến không khí rộn ràng, náo nhiệt đúng chất ngày Tết. Tại khu Biển, du khách còn có dịp thưởng thức biểu diễn bay Flyboard - hoạt động thu hút sự chú ý nhờ yếu tố kỹ thuật và tính giải trí cao. Trong khi đó, đua chó Greyhound tại Vườn thú cũng là một trong những hoạt động được nhiều gia đình và trẻ nhỏ mong chờ.

Đặc biệt, Đại Nam còn áp dụng chương trình trải nghiệm theo nhóm 20 tặng 1, áp dụng cho các khu như Biển, Vườn thú và Trò chơi, giúp các nhóm bạn, đại gia đình có thêm lựa chọn tiết kiệm chi phí khi vui chơi dịp lễ.

(Ảnh: Khu du lịch Đại Nam)

Với loạt ưu đãi và hoạt động dày đặc như vậy, nhiều người dự đoán Khu du lịch Đại Nam sẽ thu hút lượng khách rất lớn trong ngày 1/1/2026, nhất là trong bối cảnh Tết Dương lịch năm nay được nghỉ tới 4 ngày. Đây là khoảng thời gian lý tưởng để người dân và du khách đi du lịch, vui chơi ngắn ngày cùng gia đình, bạn bè.

Thực tế, Khu du lịch Đại Nam từ lâu đã là điểm đến quen thuộc mỗi dịp cuối tuần và lễ lớn. Với diện tích rộng hàng trăm hecta, nơi đây được xem là một trong những khu du lịch có quy mô lớn bậc nhất Việt Nam, tích hợp nhiều loại hình vui chơi - giải trí - tham quan trong cùng một quần thể. Du khách có thể dành trọn một ngày, thậm chí vài ngày, để khám phá từ khu trò chơi cảm giác mạnh, vườn thú, biển nhân tạo cho tới các công trình mang yếu tố văn hóa - tâm linh.

(Ảnh: Khu du lịch Đại Nam)

Vào những dịp lễ, Đại Nam thường xuyên ghi nhận lượng khách đông, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ và nhóm bạn trẻ. Việc tung ra chương trình miễn phí vé cổng cùng hàng loạt hoạt động đúng ngày đầu năm mới được xem là "cú hích" lớn, góp phần khuấy động không khí du lịch ngay từ những ngày đầu 2026.

Với những gì đã công bố, ngày 1/1/2026 hứa hẹn sẽ là một ngày vô cùng sôi động tại Khu du lịch Đại Nam, nơi không chỉ mang đến niềm vui, trải nghiệm giải trí đa dạng mà còn trở thành lựa chọn hấp dẫn cho hành trình du xuân đầu năm của đông đảo du khách.