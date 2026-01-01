KDL Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng ra thông báo mới nhất đúng ngày 1/1/2026

Mới đây, trang Đại Nam Văn Hóa Du Lịch Thể Thao đã đăng tải thông báo về việc Kim Điện Đại Nam chính thức mở cửa đón khách tham quan trong dịp Tết Dương lịch 2026, từ ngày 01/01 đến hết ngày 04/01/2026.

Theo đó, Kim Điện sẽ hoạt động liên tục trong khung giờ từ 7h30 đến 18h00 mỗi ngày, tạo điều kiện để du khách thập phương chiêm bái, tham quan công trình tâm linh – kiến trúc nổi bật bậc nhất của Khu du lịch Đại Nam.

Không chỉ riêng Kim Điện, phần bình luận dưới bài đăng còn hé lộ loạt hoạt động vui chơi – giải trí sôi động dành cho du khách trong kỳ nghỉ đầu năm mới. Đáng chú ý, ngày 01/01/2026, Khu du lịch Đại Nam áp dụng chương trình miễn phí vé cổng, mở ra cơ hội tham quan, trải nghiệm không gian rộng lớn của khu du lịch cho đông đảo người dân và du khách.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động hấp dẫn khác cũng được tổ chức đồng loạt như tặng 3.000 móc khóa cho khách tham quan Vườn thú Đại Nam, biểu diễn lân – sư – rồng tại nhiều khu vực trọng điểm gồm cổng vườn thú, khu biển và khu trò chơi. Du khách yêu thích cảm giác mạnh có thể thưởng thức màn trình diễn flyboard ấn tượng tại khu biển, trong khi các gia đình và trẻ nhỏ sẽ thích thú với những cuộc đua chó Greyhound sôi động tại vườn thú.

Ngoài ra, chương trình ưu đãi “đi nhóm 20 tặng 1” cũng được áp dụng cho các khu biển, vườn thú và trò chơi, hứa hẹn mang đến một kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 đầy màu sắc, sôi động và đáng nhớ tại Khu du lịch Đại Nam.

Theo Znews, Lạc Cảnh Đại Nam gây ấn tượng mạnh với quần thể kiến trúc đồ sộ, trong đó Kim điện là hạng mục nổi bật nhất, được đầu tư quy mô lên tới hàng nghìn tỷ đồng và trang trí bằng nhiều chi tiết dát vàng 24K. Lối dẫn vào Kim điện là Kỳ đài Đại Nam cao 59,5 m, lấy cảm hứng từ cột cờ Hà Nội và kỳ đài Huế. Phía trước công trình là cụm tượng Lạc Long Quân – Âu Cơ cùng các người con, tái hiện truyền thuyết nguồn cội của dân tộc Việt.

Qua cổng Kỳ đài, du khách bước vào quảng trường Đại Nam rộng khoảng 13,5 ha, có khả năng đón cùng lúc hàng chục nghìn người. Tại trung tâm quảng trường là không gian trưng bày 12 con giáp theo quan niệm dân gian, được chế tác công phu, sơn màu vàng nổi bật và bố trí thành hai dãy đối xứng. Đây cũng là điểm dừng chân hành hương quen thuộc của du khách thập phương khi đến chiêm bái tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát cao 9,9 m. Hệ thống đền đài phía trước chính điện được xây dựng quy mô, chú trọng từng chi tiết kiến trúc.

Bao quanh Kim điện là dòng Bảo Giang dài 720 m, uốn lượn mềm mại, tạo nên không gian xanh mát và hài hòa cho toàn bộ khu vực. Các hạng mục như Kim điện, khu thờ tự, đền, đài, tháp được kết hợp khéo léo với cảnh quan núi non, sông hồ và cây xanh. Điểm nhấn cảnh quan là dãy Bảo Sơn – Ngũ Hành Sơn gồm năm ngọn núi Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ; trong đó ngọn trung tâm cao 65,8 m. Với chiều dài 252 m, đây được xem là dãy núi nhân tạo dài nhất Việt Nam. Trấn giữ hai phía của dãy núi là tượng thần Bạch Hổ ở phía Tây, Thần Núi và Thần Nông ở phía Đông. Khu vực này còn là nơi sinh sống của hàng nghìn chim yến, gợi nên hình ảnh một vùng đất lành, sinh khí dồi dào.

Trên đỉnh ngọn núi trung tâm của dãy Bảo Sơn tọa lạc Bảo Tháp chín tầng. Mỗi tầng mang một ý nghĩa thờ tự riêng, là nơi tưởng niệm vong linh các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, những chiến sĩ vô danh và các bậc anh hùng có công với đất nước.

Kim điện được khởi công xây dựng vào ngày 11/4/2003 và chính thức khánh thành ngày 2/9/2005. Nét đặc sắc nhất của công trình nằm ở hệ thống tượng thờ, phù điêu cùng nhiều đồ thờ cúng được dát vàng 24K. Tổng kinh phí đầu tư cho Kim điện ước khoảng 2.000 tỷ đồng, thể hiện quy mô và tâm huyết dành cho công trình văn hóa – tâm linh này.

(Tổng hợp/Ảnh minh họa: Internet)