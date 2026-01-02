Báo Thái Lan: Việt Nam giữ vị thế trung tâm kinh tế ở ĐNÁ, nhiều chỉ số vượt trội so với “xứ chùa vàng”

Thủ tướng phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026 – 2030, sáng 27/12/2025. Ảnh: VGP

Theo tờ The Nation của Thái Lan, Việt Nam đang nhanh chóng khẳng định vị thế là một trung tâm kinh tế quan trọng ở Đông Nam Á, khi đóng góp vào tốc độ tăng trưởng GDP mạnh mẽ nhất khu vực.

Bài viết có tiêu đề "Việt Nam khẳng định vị thế trung tâm kinh tế khu vực Đông Nam Á " đăng trên The Nation ngày 28/12/2025, cho rằng Việt Nam đang nổi lên như một điểm sáng tăng trưởng của khu vực nhờ thúc đẩy cải cách công nghiệp, đẩy nhanh đầu tư hạ tầng và kiên định theo đuổi mô hình phát triển bền vững.

Theo bài viết, Việt Nam hiện thuộc nhóm các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực ASEAN. Số liệu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Thái Lan tại Việt Nam cho biết, GDP của Việt Nam trong năm 2025 ghi nhận mức tăng cao qua từng quý, với quý 1 tăng 6,93%, quý 2 tăng 7,7% và quý 3 tăng 8,23%. Những mức tăng này vượt xa nhiều nền kinh tế trong khu vực như Philippines (với tăng trưởng lần lượt 5%, 6% và 4%), Indonesia (5%, 5% và 5%) và Thái Lan (3%, 3% và 2% trong từng quý).

Những con số trên là minh chứng cho thấy đà phục hồi tương đối bền vững của nền kinh tế Việt Nam, trong bối cảnh tăng trưởng của khu vực có dấu hiệu chững lại.

Đặc biệt, theo dự báo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Thái Lan tại Việt Nam, trong vòng 5 năm tới, Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì vị thế là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực Đông Nam Á, thậm chí với quy mô kinh tế có khả năng tiến gần quy mô của Thái Lan vào năm 2029.

Đáng chú ý, theo The Nation, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10% mỗi năm trong giai đoạn từ 2026 – 2030 và hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045. GDP bình quân đầu người của Việt Nam được dự báo sẽ tăng từ mức gần 5.000 USD vào năm 2024 lên khoảng 8.500 USD vào năm 2030, tức là tăng khoảng 60%.

Việt Nam có nhiều yếu tố thuận lợi để tăng trưởng mạnh mẽ

Kinh tế Việt Nam tăng trưởng tích cực trong năm 2025, vượt xa nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Ảnh minh họa

Phòng Thương mại và Công nghiệp Thái Lan tại triển vọng tăng trưởng của Việt Nam được hỗ trợ nhờ nhiều lợi thế mang tính cấu trúc, bao gồm dân số khoảng 106 triệu người vào năm 2025, với gần 70% trong độ tuổi lao động. Ngoài ra, Việt Nam có lợi thế về chi phí lao động và năng lượng so với nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Việt Nam cũng có môi trường chính trị ổn định cùng chính sách tiền tệ nhất quán.

Đáng chú ý, theo báo cáo của cơ quan này, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Việt Nam đạt khoảng 38 tỷ USD vào năm 2024, vượt qua Thái Lan (với 32 tỷ USD), với dòng vốn ngày càng tập trung vào các ngành công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo (AI). Hơn nữa, lộ trình hướng tới vị thế quốc gia thu nhập cao của Việt Nam bắt đầu bằng cải cách hành chính, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng, cũng như phát triển nguồn nhân lực và chuyển dịch sang các ngành công nghiệp có giá trị cao hơn.

Ngoài ra, Việt Nam hiện có 17 hiệp định thương mại tự do (FTA) bao phủ hơn 60 quốc gia, và đang theo đuổi các cuộc đàm phán bổ sung với các đối tác tại khu vực Mỹ Latinh, thế giới Arab, Brazil, châu Phi và Bangladesh. Việc Việt Nam tham gia vào nhiều hiệp định thương mại tự do song phương cũng củng cố sức hấp dẫn của quốc gia này như một thỏi nam châm thu hút FDI, từ đó giúp kết nối các nhà đầu tư vào chuỗi cung ứng khu vực và mở rộng cơ hội xuất khẩu.

Liên quan tới thuế quan của Mỹ, cơ quan này cho hay mức thuế suất thực tế bình quân vào khoảng 16%, thấp hơn mức 20% đã được công bố, từ đó đánh giá vị thế của Việt Nam là tương đối thuận lợi so với một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.

Theo nhận định của Phòng Thương mại và Công nghiệp Thái Lan tại Việt Nam nhận định, lộ trình phát triển của Việt Nam được xây dựng trên các trụ cột chính như đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng tốc phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đồng thời từng bước chuyển dịch sang các ngành có giá trị gia tăng lớn.

Về lâu dài, Việt Nam cũng đang theo đuổi chiến lược phát triển dài hạn theo hướng xanh hóa nền kinh tế và đặt mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Thái Lan tại Việt Nam, với quy mô dân số lớn, nhu cầu nội địa tăng nhanh, cùng cải cách hành chính được thúc đẩy mạnh mẽ và dòng vốn FDI duy trì ở mức tích cực, Việt Nam được đánh giá là đang ngày càng khẳng định vị thế của một trung tâm kinh tế năng động hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á.