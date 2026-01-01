Việt Nam tăng trưởng thuộc top cao nhất thế giới, có thể trở thành nền kinh tế Top 27 toàn cầu

Thủ tướng dự hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 ngành Nông nghiệp và Môi trường, chiều 31/12/2025. Ảnh: VGP

Năm 2025 là năm Việt Nam duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, thậm chí thuộc nhóm cao hàng đầu thế giới, bất chấp tình hình kinh tế thế giới biến động mạnh, xung đột địa chính trị leo thang và đứt gãy chuỗi cung ứng diễn ra ở nhiều nơi. Đáng chú ý, trong tình hình thế giới có nhiều khó khăn đó, Việt Nam vẫn giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát dưới 3,5% và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; đồng thời đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đáng chú ý, trong khi nhiều quốc gia trên thế giới chật vật chống suy thoái, kinh tế Việt Nam lại bứt phá ngoạn mục. Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, theo báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội năm 2025, GDP cả năm ước tăng khoảng 8%, thuộc nhóm tăng trưởng cao nhất châu Á và nằm trong nhóm dẫn đầu thế giới. Thành tích này cũng tạo nền tảng, tạo đà cho tăng trưởng 2 con số trong những năm tiếp theo của Việt Nam.

Đặc biệt, quy mô GDP của Việt Nam trong năm 2025 ước đạt khoảng 510 tỷ USD, với thu nhập bình quân đầu người lần đầu vượt mốc 5.000 USD, tăng khoảng 1,4 lần so với năm 2024. Kết quả này đưa Việt Nam bước vào nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình cao.

Xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam xác lập kỷ lục mới

Kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng ấn tượng trong năm 2025. Ảnh minh họa

Trong năm 2025, kinh tế Việt Nam tiếp tục ghi nhiều dấu ấn khi đạt được không ít kỷ lục mới trên các lĩnh vực. Trong đó, theo Cục Hải quan (Bộ Tài chính), tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả năm của Việt Nam ước đạt hơn 920 tỷ USD, tương ứng tăng 16,9% so với năm 2024. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam vượt mốc 900 tỷ USD. Con số này đưa Việt Nam vào nhóm 15 quốc gia có quy mô thương mại lớn nhất thế giới, đồng thời khẳng định vững chắc vai trò là một mắt xích quan trọng của nước ta trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo Cục Hải quan, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam lần đầu tiên cán mốc 100 tỷ USD khi Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2007. Kể từ đó đến nay, hoạt động thương mại hàng hóa của nước ta liên tiếp chinh phục các cột mốc mới, khi lần lượt đạt 200 tỷ USD năm 2011; 300 tỷ USD năm 2015; 400 tỷ USD năm 2017; 500 tỷ USD năm 2018 và 700 tỷ USD năm 2021. Với việc kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam xác lập mốc 900 tỷ USD (năm 2025) cho thấy quy mô thương mại không ngừng mở rộng và vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong thương mại toàn cầu.

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa, trong năm qua, Trung Quốc vẫn là đối tác lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch ước đạt 252 tỷ USD, tăng 26,5% so với năm 2024. Tiếp đó, Mỹ là đối tác lớn thứ hai, với 170 tỷ USD, tăng 26,5%. Chỉ tính riêng hai thị trường Trung Quốc và Mỹ đã chiếm tỷ trọng tới 46% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước.

Ngoài ra, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam cũng thặng dư liên tiếp 10 năm. Trên thực tế, trong 3 năm gần đây, Việt Nam xuất siêu ổn định với thặng dư thương mại hàng hóa trên 20 tỷ USD. Trong năm 2025, dự kiến thặng dư thương mại đạt 21,2 tỷ USD. Trong đó, thặng dư thương mại chủ yếu đến từ khối FDI với 48,2 tỷ USD, còn các doanh nghiệp trong nước thâm hụt thương mại hơn 27 tỷ USD.

Bên cạnh xuất nhập khẩu, FDI cũng được coi là một điểm sáng trong kinh tế Việt Nam năm 2025. Theo đó, ước tính tổng vốn FDI đạt 185 tỷ USD, tăng gần 9% so với nhiệm kỳ trước và thuộc nhóm 15 nước đang phát triển thu hút FDI lớn nhất thế giới. Báo cáo của Cục Thống kê cũng chỉ ra rằng, trong 11 tháng đầu năm 2025, FDI thực hiện ước đạt 23,6 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt, về thu hút các nguồn lực quốc tế, trong năm 2025, Việt Nam ghi dấu ấn khi chính thức thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM và Đà Nẵng; thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng từ thị trường mới nổi lên thị trường thứ cấp.

Trong năm 2025, Việt Nam cũng đã tháo gỡ và có định hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 5.203 dự án, đất đai. Trong đó, 3.289 dự án, đất đai với tổng mức đầu tư khoảng 1,67 triệu tỷ đồng, 70 nghìn ha đã được đưa vào khai thác, giải phóng nguồn lực rất lớn cho phát triển đất nước.

Hơn nữa, 2025 được xem là một năm đặc biệt của thị trường bất động sản và hạ tầng, khi Việt Nam có hàng loạt đại dự án mang tính nền tảng được khởi động, tái khởi động hoặc xác lập lộ trình triển khai rõ ràng. Điều này tạo ra những chuyển động lớn cho nền kinh tế và không gian phát triển đô thị. Các dự án tiêu biểu có thể kể đến như sân bay Long Thành, cao tốc Bắc - Nam phía Đông, các dự án nhà ở xã hội, điện khí LNG, khu đô thị Olympic...