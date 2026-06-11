Kawasaki W175LTD 2026 bất ngờ ra mắt với thiết kế hoài cổ tuyệt đẹp, dân mê xe cổ điển Việt Nam khó làm ngơ

Mẫu xe Kawasaki W175LTD 2026 chính thức trình làng tại Mỹ, mang đến sự pha trộn hoàn hảo giữa thiết kế cổ điển và hiệu suất hiện đại. Với mức giá phải chăng, siêu phẩm đậm chất lãng tử này khiến giới mộ điệu vô cùng phấn khích.

Vào tháng 6 năm 2026, phân nhánh của Kawasaki tại thị trường Mỹ đã chính thức giới thiệu mẫu mô tô mới mang tên W175LTD. Đây là một chiếc xe mang đậm phong cách neo-retro, kế thừa hoàn hảo những giá trị cốt lõi và vẻ đẹp nguyên bản của dòng xe W lừng danh. Không chạy theo công nghệ phức tạp hay thiết kế hầm hố bệ vệ, chiếc W175LTD chinh phục giới mộ điệu bằng sự giản đơn, mộc mạc nhưng đầy sức lôi cuốn.

Kawasaki giới thiệu mẫu xe mô tô cổ điển W175LTD phiên bản 2026 tại thị trường Mỹ với mức giá 2.999 đô la Mỹ.

Vẻ đẹp cổ điển vượt thời gian

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, mẫu Kawasaki W175LTD đã gợi nhớ đến những chiếc xe của thập niên cũ. Hãng xe Nhật Bản đã chăm chút tỉ mỉ cho từng chi tiết để tạo nên một tổng thể hoàn mỹ.

Đầu xe nổi bật với cụm đèn pha tròn truyền thống được viền chrome sáng bóng, đi kèm với đó là cụm đồng hồ analog kết hợp một màn hình LCD nhỏ gọn nhưng hiển thị đầy đủ thông số hành trình.

Xe sở hữu thiết kế hoài cổ truyền thống đặc trưng của dòng W với đèn pha tròn, bình xăng giọt nước 12 lít, yên xe phân tầng thấp và ghi-đông kéo lùi.

Không chỉ dừng lại ở đó, cặp gương chiếu hậu dạng tròn truyền thống và cụm đèn xi-nhan thiết kế tối giản cũng góp phần hoàn thiện vẻ ngoài mang đậm hơi thở của thời gian.

Điểm nhấn thiết kế nằm ở bình xăng hình giọt nước có dung tích 12 lít với những đường cong mềm mại ôm sát lấy đầu gối người lái. Ghi-đông của xe được thiết kế dạng kéo lùi về phía sau, kết hợp với yên xe phân tầng êm ái và chiều cao yên chỉ khoảng 78 cm. Cách bố trí công thái học này mang đến tư thế ngồi thẳng lưng, thoải mái và thư giãn tối đa cho người điều khiển.

Khối động cơ xi-lanh đơn 177cc, làm mát bằng không khí, phun xăng điện tử, sản sinh 13 mã lực và mô-men xoắn 13 nm, đi kèm hộp số côn tay 5 cấp.

Hiệu suất vừa đủ cho những chuyến đi nhẹ nhàng

Trái tim của Kawasaki W175LTD 2026 là khối động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, SOHC, làm mát bằng không khí với dung tích 177cc. Cỗ máy này sản sinh công suất tối đa 13 mã lực tại dải tua 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 13 nm tại 6.000 vòng/phút.

Sức mạnh này được truyền xuống bánh sau thông qua hộp số côn tay 5 cấp và hệ truyền động bằng xích. Mặc dù thông số không quá ấn tượng, nhưng khối động cơ này lại tỏa sáng ở dải tốc độ thấp và trung bình, mang lại lực kéo bền bỉ và sự êm ái khi di chuyển trong đô thị. Ống xả kiểu peashooter sơn đen nhám không chỉ tôn lên vẻ đẹp cổ điển mà còn tạo ra âm thanh giòn giã, đầy phấn khích cho từng cú vặn ga.

Trang bị hệ thống treo cơ bản với phuộc ống lồng trước và giảm xóc đôi phía sau, kết hợp phanh đĩa trước có ABS từ ByBre và mâm đúc hợp kim nhôm 17 inch.

Khung sườn và các trang bị an toàn

Xe sử dụng kết cấu khung nôi bán kép cứng cáp nhưng vẫn giữ được trọng lượng nhẹ ở mức 135 kg. Hệ thống treo bao gồm phuộc trước dạng ống lồng kích thước 30mm có kèm ốp bảo vệ, và giảm xóc đôi phía sau có thể điều chỉnh tải trọng.

Dàn chân sử dụng bộ mâm đúc hợp kim nhôm 17 inch với thiết kế mới lạ, kết hợp lốp trước 80/100-17 và lốp sau 100/90-17. So với những dòng xe hiện đại được trang bị vô số công nghệ điện tử phức tạp, chiếc W175LTD lại chọn cho mình một lối đi riêng biệt nhằm tôn vinh cảm giác lái thuần khiết nhất.

Mẫu xe nhắm đến tệp khách hàng yêu thích vẻ đẹp hoài cổ, sự tối giản, mộc mạc và không đòi hỏi các công nghệ điện tử quá phức tạp.

Hệ thống phanh đảm bảo an toàn với phanh đĩa trước sử dụng kẹp phanh ByBre và tích hợp sẵn hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Phía sau vẫn là phanh tang trống truyền thống kích thước 110mm, hoàn toàn phù hợp với tổng thể hoài cổ của chiếc xe.

Tại Mỹ, W175 LTD được bán với giá 2.999 USD, tương đương khoảng 79 triệu đồng. Đây là mức giá rất hấp dẫn đối với một mẫu mô tô mang thương hiệu Kawasaki.

Tuy nhiên, nếu được đưa về Việt Nam, câu chuyện chắc chắn sẽ khác. Sau khi cộng thêm các loại thuế, phí và chi phí phân phối, mức giá thực tế có thể tăng lên đáng kể. Bên cạnh đó, thị trường Việt Nam hiện không phải là nơi những mẫu xe cổ điển dung tích nhỏ chiếm ưu thế.

Ngoài ra, rào cản lớn nhất của mẫu W175LTD khi về Việt Nam chính là dung tích xi-lanh 177cc. Theo quy định pháp luật hiện hành, người lái phải có bằng A2. Bởi vậy, với dung tích xi-lanh không thực sự được coi là lớn mà phải đầu tư thi thêm bằng lái phân khối lớn, đây sẽ là một vấn đề khiến nhiều khách hàng phải đắn đo suy nghĩ.

Dẫu vậy, W175 LTD vẫn có cơ hội tìm được chỗ đứng riêng. Thực tế cho thấy vẫn tồn tại một nhóm khách hàng yêu thích sự giản dị, đề cao cảm xúc lái và vẻ đẹp vượt thời gian hơn là danh sách trang bị hiện đại.

Đó là những người không cần chiếc xe mạnh nhất hay nhiều công nghệ nhất. Thứ họ tìm kiếm đơn giản là một mẫu mô tô có thể khiến họ mỉm cười mỗi khi mở cửa ra khỏi nhà, nghe tiếng máy nổ giòn tan và thong thả tận hưởng từng chuyến đi.