Karik lên tiếng gấp thông tin liên quan đến Miu Lê

Thông tin Miu Lê bị bắt giữ vì sử dụng ma túy đang gây xôn xao mạng xã hội trong những giờ qua. Cụ thể vào ngày 10/5, Công an đặc khu Cát Hải, Hải Phòng nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một số người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực bãi tắm Tùng Thu thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng. Qua test nhanh, lực lượng chức năng xác định ca sĩ Miu Lê dương tính với ma túy.

Trên trang cá nhân, rapper Karik vừa có động thái phản ứng mạnh mẽ trước một thông tin sai sự thật đang lan truyền liên quan đến anh và ca sĩ Miu Lê. Cụ thể, tối 11/5, Karik đăng tải story trên trang cá nhân để đính chính một bài viết từ một fanpage. Nội dung bài đăng này sử dụng hình ảnh Karik và Miu Lê trong MV Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay, đồng thời gắn kèm dòng trạng thái: "Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ". Tuy nhiên, Karik khẳng định anh chưa từng viết những lời như vậy.

Trên story, nam rapper bày tỏ sự bức xúc: "Tôi viết như vậy khi nào? Đùa vậy không vui! Please". Đồng thời, anh còn dùng dấu gạch chéo lớn màu đỏ để phủ lên toàn bộ hình ảnh bài đăng nhằm thể hiện rõ thái độ phủ nhận. Động thái của Karik nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng việc các fanpage tự ý cắt ghép hoặc gán ghép nội dung cho nghệ sĩ có thể gây hiểu lầm không đáng có xảy ra.

Karik lên tiếng phủ nhận về bài viết có liên quan tới Miu Lê. Ảnh: Chụp màn hình

Ca sĩ Miu Lê đã bị bắt giữ vì kết quả test nhanh có dương tính với ma tuý. Ảnh: Tổng hợp

Karik và Miu Lê từng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả khi kết hợp trong ca khúc Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay. Dù chỉ là đồng nghiệp thân thiết, cả hai nhiều lần bị cư dân mạng "đẩy thuyền" vì những màn tương tác ăn ý và tự nhiên.

Trong một dịp trải lòng cùng chúng tôi, Karik nói về Miu Lê: "Khán giả sẽ có những suy nghĩ của họ về tôi và Miu Lê. Rất vui khi mọi người yêu thương chúng tôi. Tuy nhiên, tôi và Miu Lê được đặt cạnh nhau lại là một chuyện rất khác. Tôi thấy Miu Lê rất thú vị nên không muốn đánh mất người bạn này, dù ở cương vị nào. Tính cách của Miu Lê giống tôi ở chỗ cả hai đều rất mong manh và cũng rất nội tâm. Nếu giữa hai người mà gặp chuyện gì thì sẽ rất khó nhìn mặt nhau. Nên tôi muốn giữ lại tình cảm với người bạn thân, người đồng nghiệp này. Cũng có thể coi Miu Lê là một người 'bạn đời' của tôi".

Miu Lê và Karik từng vướng tin đồn hẹn hò vì có những khoảnh khắc thân thiết. Ảnh: Tổng hợp

Vào chiều 11/5, công ty quản lý của ca sĩ Miu Lê đã chính thức lên tiếng về những thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội. Trên fanpage chính thức, phía công ty đăng tải thông báo dài, trực tiếp đề cập đến các thông tin xoay quanh nữ nghệ sĩ gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Đại diện công ty cho biết đã ghi nhận những luồng thông tin xuất hiện trong nhiều giờ qua, đồng thời gửi lời xin lỗi tới khán giả vì các thông tin tiêu cực khiến công chúng hoang mang. Phía công ty xác nhận hiện đang phối hợp với các cá nhân và đơn vị liên quan để xác minh thực hư vụ việc. Đồng thời, đơn vị này nhấn mạnh sẽ đưa ra phản hồi chính thức ngay khi có kết luận cuối cùng từ cơ quan chức năng.

Thông tin Miu Lê bị bắt giữ khiến hình ảnh trong mắt công chúng bị ảnh hưởng nặng nề. Ảnh: FBNV

Miu Lê tên thật là Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991 tại TP.HCM. Cô hoạt động ở cả lĩnh vực ca hát lẫn diễn xuất và là một trong những gương mặt nữ nghệ sĩ đa năng quen thuộc của Vbiz suốt hơn một thập kỷ qua.

Nữ ca sĩ sở hữu nhiều ca khúc được khán giả trẻ yêu thích như Giả Vờ Nhưng Em Yêu Anh, Yêu Một Người Có Lẽ hay Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay. Giọng hát giàu cảm xúc cùng phong cách âm nhạc gần gũi giúp cô duy trì sức hút riêng trên thị trường Vpop. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Miu Lê còn thường xuyên tham gia gameshow, chương trình thực tế và được yêu mến nhờ tính cách hài hước, hoạt ngôn.

Song song với âm nhạc, Miu Lê cũng ghi dấu ấn ở lĩnh vực điện ảnh. Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cô đến vào năm 2015 khi đảm nhận vai chính trong Em là bà nội của anh — bộ phim từng lập kỷ lục doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Việt Nam tại thời điểm ra mắt. Sau thành công này, cô tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án như Bạn Gái Tôi Là Sếp, Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, Nắng 2, Anh Thầy Ngôi Sao và Chiếm đoạt. Năm 2026, nữ nghệ sĩ tiếp tục xuất hiện trong dự án điện ảnh Đại Tiệc Trăng Máu 8.