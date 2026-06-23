Kalashnikov tiết lộ ưu thế của súng bắn tỉa SV-98 trên chiến trường

Một kỹ sư hàng đầu của Tập đoàn Kalashnikov (Nga) đã tiết lộ những đặc điểm giúp súng bắn tỉa SV-98 đạt độ chính xác cao.

Súng bắn tỉa SV-98 đã chứng minh hiệu quả trong biên chế các đơn vị hoạt động tại khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt. Thông tin này được kỹ sư thiết kế trưởng của Tập đoàn Kalashnikov JSC, đồng thời là cha đẻ của súng trường Chukavin, ông Andrey Chukavin, chia sẻ với Izvestia.

“Nó cho thấy hiệu quả rất cao và thực hiện hoàn hảo chức năng của mình, cũng như các sản phẩm khác của tập đoàn Kalashnikov của chúng tôi”, ông giải thích.

Khác với các mẫu súng bán tự động SVD và Chukavin, SV-98 được chế tạo theo sơ đồ nạp đạn thủ công truyền thống. Sự khác biệt cơ bản này mang lại cho khẩu súng độ chính xác đặc biệt cao, yếu tố quan trọng khi thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt.

SV-98 sở hữu một số đặc điểm kỹ thuật giúp bảo đảm độ chính xác khi khai hỏa. Chẳng hạn, nòng súng dày với chiều dài 650mm được thiết kế để tránh tiếp xúc với hộp khóa nòng và ốp tay, qua đó bảo đảm tính ổn định của đường đạn.

Phần báng gập với các cơ cấu điều chỉnh cho phép vũ khí nhanh chóng thích ứng với đặc điểm hình thể của xạ thủ.