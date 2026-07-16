Jordan đánh chặn hàng loạt tên lửa Iran

Quân đội Jordan cho biết đã đánh chặn 8 tên lửa của Iran bay về phía nước này trong sáng 16/7. Diễn biến mới cho thấy xung đột Mỹ - Iran tiếp tục leo thang và lan rộng tại khu vực Trung Đông.

Theo hãng thông tấn Petra , Lực lượng Vũ trang Jordan xác nhận các mảnh vỡ từ tên lửa bị đánh chặn đã rơi xuống nhiều khu vực, song chưa ghi nhận thương vong hoặc thiệt hại về tài sản.

Iran nhắm mục tiêu vào các tài sản quân sự của Mỹ tại Jordan. Nguồn: IRIB

Trong khi đó, theo hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA và kênh Press TV , quân đội Iran tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu quân sự của Mỹ tại Jordan. Tehran cho biết các máy bay không người lái đã được sử dụng để tấn công hệ thống thông tin liên lạc và kho nhiên liệu tại căn cứ không quân Al-Azraq.

Đến nay, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) vẫn chưa đưa ra bình luận về các tuyên bố từ phía Iran.

Ngoài Jordan, Bahrain và Kuwait cũng ghi nhận các diễn biến đáng chú ý.

Bộ Nội vụ Bahrain cho biết còi báo động đã được kích hoạt trong đêm, đồng thời khuyến cáo người dân nhanh chóng tìm nơi trú ẩn để bảo đảm an toàn.

Tại Kuwait, Bộ Tổng tham mưu quân đội thông báo hệ thống phòng không đang đối phó với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Trong khi đó, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim dẫn tuyên bố của Iran cho biết lực lượng nước này đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng và các căn cứ quân sự của Mỹ ở Kuwait.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy thiệt hại đối với một nhà kho trong khu công nghiệp ở Kuwait sau khi Iran tuyên bố đã tấn công.

Ở một diễn biến liên quan, hình ảnh vệ tinh của Cơ quan Vũ trụ châu Âu cho thấy một nhà kho tại khu công nghiệp gần Mina Abdullah (Kuwait) bị hư hại và xuất hiện nhiều vết cháy sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hôm thứ Tư (15/7).

Máy bay không người lái Shahed của Iran tấn công một nhà kho đang bốc cháy trong khu công nghiệp của Kuwait vào sáng thứ Tư.

Trước đó, CNN đã công bố đoạn video được cho là ghi lại cảnh một máy bay không người lái của Iran tấn công một nhà kho đang bốc cháy tại khu vực này.