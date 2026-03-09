Jennie căng ra mặt, bất lực cầu xin một người đàn ông giữa phố: "Hãy cho tôi được yên, làm ơn đi"

Ngày 9/3, tờ KoreaBoo đưa tin video Jennie xuất hiện trên đường phố Paris (Pháp) và tương tác với đám đông khán giả đang lan truyền chóng mặt trên MXH X. Trong lần lộ diện công khai này, thành viên nhóm BLACKPINK được nhiều người xung quanh nhận ra và xin chữ ký. Tuy nhiên, Jennie lại gặp phải tình huống khó xử khi có 1 người đàn ông liên tục quay phim, cầm cả sấp photo card tiến tới tiếp cận và xin chữ ký của nữ idol.

Đối mặt với khán giả cố ý bám đuôi này, Jennie lộ rõ vẻ mặt căng thẳng, bất lực. Nữ ca sĩ đã lên tiếng cầu xin mọi người dừng làm phiền, đeo bám và để cô được yên ngay giữa phố: "Tôi chỉ muốn có 1 ngày dành cho bản thân. Hãy cho tôi được yên. Nếu cứ thế này, ngày hôm nay sẽ rất căng thẳng với tôi, làm ơn đi". Nhân viên đi cùng Jennie cũng năn nỉ đám đông dừng quay phim chụp ảnh, tôn trọng sự riêng tư của nữ ca sĩ sinh năm 1996. Dù vô cùng khó chịu, song Jennie vẫn thỏa hiệp, ký tặng trước khi rời đi.

Jennie căng thẳng, cầu xin đám đông fan để cô được yên giữa phố. Nguồn: yehielchekroune.

Jennie lộ rõ vẻ bất lực, khó chịu khi bị 1 người đàn ông bám đuôi quay phim và xin lượng lớn chữ ký. Ảnh: X.

Dù không thoải mái, Jennie vẫn ký tặng cho kẻ đeo bám mình trước khi rời đi. Ảnh: X.

Khoảnh khắc Jennie bị "làm phiền" giữa phố gây chú ý lớn. Trên MXH, nhiều khán giả đồng tình với thái độ cứng rắn, tỏ rõ sự không hài lòng của Jennie và ekip đối với hành vi đeo bám của fan cuồng và những kẻ có ý đồ trục lợi giả danh fan xin chữ ký số lượng lớn rồi sau đó đem bán lại với giá cao. Dân tình cũng cho rằng thành viên nhóm BLACKPINK đã cư xử rất lịch sự khi ký tặng 1 tấm card duy nhất, không hề to tiếng hay có lời lẽ chỉ trích quá quắt dù biết rõ mục đích của kẻ xin chữ ký lượng lớn.

Nữ thần tượng đã cư xử lịch sự trong hoàn cảnh bị xâm phạm không gian riêng tư. Ảnh: X.

Jennie sinh năm 1996 tại Hàn Quốc, từng đi du học trước khi đầu quân cho YG Entertainment. Trước khi ra mắt cùng BLACKPINK, Jennie đã có gần 6 năm làm thực tập sinh tại công ty này. Cô được biết đến rộng rãi trong giới Kpop từ trước khi ra mắt thông qua các màn kết hợp với các nghệ sĩ cùng công ty, điển hình là việc góp giọng trong bài hát Black của G-Dragon (BIGBANG) và xuất hiện trong MV That XX.

Năm 2016, Jennie chính thức ra mắt cùng BLACKPINK và nhanh chóng gây tiếng vang với các bản hit như Boombayah, Whistle, và sau này là hàng loạt ca khúc đình đám khác như DDU-DU DDU-DU, Kill This Love và How You Like That. Trong nhóm, cô đảm nhận vai trò main rapper (rapper chính) và lead vocalist (hát dẫn). Ngoài ra, cô được mệnh danh là "Chanel sống" với vai trò đại sứ thương hiệu cho nhà mốt danh tiếng này, đồng thời sở hữu gu thẩm mỹ thời thượng, ảnh hưởng mạnh mẽ đến giới trẻ.

Năm 2018, Jennie tạo cú nổ lớn với màn ra mắt solo SOLO, trở thành nữ ca sĩ Kpop đầu tiên đạt 300 triệu lượt stream trên Spotify, khẳng định sức hút riêng biệt. Đến nay, cô thành lập công ty riêng ODDATELIER để quản lý các hoạt động cá nhân, cho thấy tầm nhìn và khả năng tự chủ của một ngôi sao toàn cầu. Trong năm qua, những giai điệu từ full album solo đầu tay RUBY của cô trở thành hit trên khắp thế giới. Jennie không chỉ là một idol, mà còn là một Global Influencer có sức ảnh hưởng vượt ra ngoài biên giới âm nhạc.

Jennie cùng BLACKPINK vững vàng ngôi vị nhóm nhạc nữ số 1 Kpop. Ảnh: Instagram

Sự nghiệp solo của cô cũng rất khởi sắc, thành công. Ảnh: X

Nguồn: KoreaBoo