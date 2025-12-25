Jaguar chính thức 'rút ống thở' xe động cơ đốt trong: Chiếc F-Pace SVR cuối cùng rời xưởng để đi thẳng vào... bảo tàng

Jaguar vừa chính thức khép lại một chương dài trong lịch sử của mình khi chiếc xe sử dụng động cơ đốt trong cuối cùng lăn bánh khỏi dây chuyền sản xuất. Cột mốc này đánh dấu việc thương hiệu xe sang Anh quốc hoàn tất quá trình dừng sản xuất các mẫu xe ICE, chuẩn bị bước sang giai đoạn tái định vị toàn diện với danh mục thuần xe điện trong những năm tới.

Jaguar F-Pace SVR là mẫu xe đốt trong cuối cùng được hãng sản xuất. Ảnh: Carbuzz

Chiếc xe đảm nhận vai trò “kết sổ” kỷ nguyên động cơ đốt trong của Jaguar là F-Pace SVR, mẫu SUV hiệu năng cao sử dụng động cơ V8 5.0L siêu nạp. Đây cũng là một trong những cấu hình động cơ mạnh mẽ và mang đậm bản sắc nhất từng xuất hiện trên các dòng xe Jaguar hiện đại. Với công suất hơn 550 mã lực, F-Pace SVR không chỉ đại diện cho hiệu suất mà còn là biểu tượng cuối cùng của thứ “chất Jaguar” gắn liền với tiếng gầm động cơ và cảm xúc lái thuần cơ khí.

Chiếc xe cuối cùng không bán ra thị trường mà được lưu giữ như di sản. Ảnh: Carbuzz

Theo thông tin từ hãng, chiếc F-Pace SVR cuối cùng này không được thương mại hóa mà sẽ được bàn giao cho Jaguar Daimler Heritage Trust để lưu trữ và trưng bày, như một phần di sản của thương hiệu. Đây là cách Jaguar ghi dấu cột mốc quan trọng, đồng thời tri ân gần một thế kỷ phát triển gắn liền với động cơ xăng và diesel, từ những mẫu sedan sang trọng cho tới các dòng xe thể thao trứ danh.

Việc dừng sản xuất xe ICE diễn ra trong bối cảnh Jaguar đang thực hiện chiến lược tái cấu trúc sâu rộng. Thương hiệu này dự kiến sẽ “tạm lặng” trên thị trường trong một khoảng thời gian ngắn, trước khi trở lại với loạt sản phẩm xe điện hoàn toàn mới, hướng đến phân khúc cao cấp hơn, tập trung vào thiết kế, công nghệ và hiệu suất. Các mẫu EV tương lai của Jaguar được phát triển trên kiến trúc điện chuyên biệt, với tham vọng tạo ra sự khác biệt rõ rệt so với giai đoạn trước.

Jaguar chuẩn bị bước sang giai đoạn thuần xe điện trong những năm tới. Ảnh: Carbuzz

Đối với nhiều người yêu xe, sự ra đi của các mẫu Jaguar động cơ đốt trong chắc chắn để lại không ít tiếc nuối. Tuy nhiên, với hãng xe Anh quốc, đây là bước đi mang tính tất yếu trong bối cảnh ngành ô tô toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ. Chiếc F-Pace SVR cuối cùng không chỉ khép lại một kỷ nguyên, mà còn mở ra lời tuyên bố rõ ràng rằng Jaguar đã sẵn sàng đặt cược tương lai của mình vào kỷ nguyên xe điện.



