Italy đã quyết định phạt Meta 805 triệu Euro (tương đương 887 triệu USD) liên quan đến việc sử dụng hình ảnh và video của người dùng mà không có sự đồng ý.

Cụ thể, Cơ quan Giám sát quyền riêng tư của Italy cáo buộc Meta sử dụng ảnh và video của người dùng Android khi chưa được cho phép.

Trước đó, vào tháng 5/2023, Meta bị Ireland phạt 1,2 tỷ Euro vì chuyển dữ liệu người dùng Liên minh châu Âu sang Mỹ trái quy định. Đến tháng 4/2025, Ủy ban châu Âu tiếp tục phạt công ty này 200 triệu Euro liên quan đến mô hình quảng cáo yêu cầu người dùng lựa chọn giữa chấp nhận quảng cáo cá nhân hóa hoặc trả phí.

(Ảnh: AP)

Các vụ việc cho thấy Meta đang chịu sự giám sát ngày càng chặt chẽ tại châu Âu, đặc biệt về cách thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu cá nhân.