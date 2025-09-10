Ít nhất hai tiểu đoàn xe tăng T-55 và T-62 đã được khôi phục

Bộ Quốc phòng của Tiểu vương quốc Hồi giáo tự xưng Afghanistan đã công bố thông tin này. Theo giới thiệu, 9 xe tăng của cả hai loại đã được sửa chữa, bao gồm 7 chiếc T-55 và 2 chiếc T-62. Chúng sẽ được đưa vào biên chế trong đội hình tác chiến.

Công tác sửa chữa được thực hiện bởi các binh sĩ của Tiểu đoàn Thiết giáp số 3 thuộc Sư đoàn Bộ binh số 2 Pol Charkhi, một phần của quân đoàn này chủ lực số 313.

Các xe tăng T-55 và T-62 vừa được Lực lượng Taliban tại Afghanistan khôi phục thành công.

Taliban nhấn mạnh rằng hàng chục xe bọc thép đã được phục hồi và quá trình này đang tiếp tục theo đúng kế hoạch. Cần nhớ rằng hai năm trước, báo chí đã biết về việc phục hồi 50 xe tăng T-62 và T-62M, vốn đã được đưa vào biên chế cùng một quân đoàn.

Trên thực tế, Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan đã khôi phục ít nhất 2 tiểu đoàn xe tăng. Đoạn phim được đăng tải rộng rãi cũng cho thấy xe chiến đấu bộ binh BMP-2 của Liên Xô trong tình trạng không rõ và xe BMP-1 được lắp tên lửa chống tăng tự chế thay cho loại Malyutka tiêu chuẩn.

Ngoài ra giới truyền thông còn chú ý đến số lượng lớn xe bọc thép chở quân bánh xích M113 do Mỹ chế tạo, có lẽ cũng đang các kỹ sư của Taliban tiến hành phục chế.

Xe chiến đấu binh binh BMP-1 trên nền xe bọc thép chở quân M113 của Taliban.

Không chỉ thiết giáp, vào tháng 8, người ta biết rằng Taliban đã khôi phục lại những chiếc trực thăng Cheetal, chúng được trưng bày trong một cuộc diễu binh.

Dòng máy bay lên thẳng này là phiên bản hiện đại hóa của chiếc HAL Cheetah được sử dụng rộng rãi, một biến thể được cấp phép sản xuất tại Ấn Độ dựa trên Aerospatiale SA-315 Alouette II của Pháp.

Ngoài ra còn có báo cáo về việc phục hồi các loại máy bay phức tạp hơn, đặc biệt là UH-60A Black Hawk. Những người lính Mỹ rời Kabul đã vô hiệu hóa số trực thăng và máy bay không thể di tản bằng các phương tiện tự chế, từ xà beng đến rìu.

Có khả năng chính những kỹ thuật viên hàng không người Afghanistan đã đào tẩu sang phía Taliban đã khôi phục lại trực thăng Cheetal và Black Hawk.