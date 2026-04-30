Công trình 170 tấn đồng đỏ trên "Đệ nhất thiên sơn" của Việt Nam

Giữa không gian mây trời của Tây Ninh, núi Bà Đen từ lâu đã là điểm đến quen thuộc với du khách và người hành hương. Ngọn núi cao 986m này được mệnh danh là "nóc nhà Nam Bộ", đồng thời cũng thường được nhắc đến với tên gọi "Đệ nhất thiên sơn". Từ năm 1989, nơi đây đã được công nhận là Di tích lịch sử - danh lam thắng cảnh cấp quốc gia, trở thành một trong những biểu tượng nổi bật của vùng Đông Nam Bộ.

Thế nhưng, điều khiến nhiều người bất ngờ là trên đỉnh núi ấy hiện có một công trình bằng đồng đỏ khổng lồ, từng được xác lập kỷ lục châu Á. Đó là tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn, công trình cao 72m, được tạo tác từ hơn 170 tấn đồng đỏ, hiện là một trong những điểm nhấn quan trọng nhất của quần thể văn hóa - tâm linh núi Bà Đen.

Trong quần thể tâm linh trên đỉnh núi Bà Đen, tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn là công trình gây ấn tượng mạnh nhất về quy mô. Theo giới thiệu của Sun World Ba Den Mountain, đại tượng có tổng chiều cao 72m, được đúc từ hơn 170 tấn đồng đỏ theo kỹ thuật gia công cơ khí áp lực cao của châu Âu. Công trình đã xác lập kỷ lục "Tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất châu Á tọa lạc trên đỉnh núi" và "Tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất Việt Nam tọa lạc trên đỉnh núi".

Chính yếu tố này khiến công trình ở Tây Ninh trở thành một dấu ấn đặc biệt. Khi nhắc đến những đại tượng Phật giáo quy mô lớn tại châu Á, nhiều người thường nghĩ ngay tới Trung Quốc, nơi có nhiều công trình tâm linh nổi tiếng. Tuy nhiên, ở hạng mục tượng Phật Bà bằng đồng tọa lạc trên đỉnh núi, Việt Nam lại là nơi đang nắm giữ kỷ lục châu Á.

Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn không đứng riêng lẻ mà nằm trong tổng thể các công trình văn hóa - tâm linh được bố trí trên đỉnh núi Bà Đen. Bên cạnh đại tượng Phật Bà, nơi đây còn có tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni cao 7,2m và tượng Bồ Tát Di Lặc cao 36m. Các công trình này tạo thành một quần thể có trục không gian rõ nét, vừa mang tính chiêm bái, vừa trở thành điểm tham quan nổi bật của Tây Ninh.

Dấu ấn mỹ thuật Việt trong một công trình kỷ lục

Điểm đáng chú ý của tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn không chỉ nằm ở chiều cao hay khối lượng đồng đỏ khổng lồ. Công trình còn được đánh giá cao bởi cách tạo hình mang đậm dấu ấn mỹ thuật Phật giáo Việt Nam.

Tượng được lấy cảm hứng từ mỹ thuật Phật giáo thời Lê, một giai đoạn để lại nhiều giá trị trong nghệ thuật tạo hình truyền thống. Trong quá trình thiết kế, nhóm thực hiện đã tham khảo nhiều mẫu tượng Quán Thế Âm tại các ngôi chùa phía Bắc, cũng như một số pho tượng Phật Quán Thế Âm hiện được lưu giữ trong các bảo tàng lịch sử - mỹ thuật.

Từ những chất liệu tham khảo đó, các nghệ nhân chọn lọc và điều chỉnh hoa văn, trang phục, hình khối để tạo nên một hình tượng vừa tuân theo quy thức Phật giáo, vừa phù hợp với không gian ngoài trời quy mô lớn. Bởi vậy, dù là một công trình hiện đại, tượng vẫn giữ được đường nét truyền thống với dáng đứng uy nghi, khuôn mặt phúc hậu, họa tiết trang trí chắc khỏe và giàu bản sắc Việt.

Trên đầu tượng là vương miện chạm khắc hình Đức Phật A Di Đà, biểu trưng cho trí tuệ và lòng từ bi. Tay trái tượng cầm bình cam lộ nghiêng xuống, gợi ý nghĩa ban phước, cứu khổ; tay phải kết ấn giáo hóa, mang hàm ý xua tan điều xấu, hướng con người đến điều thiện.

Phần đài sen bên dưới cũng là một chi tiết giàu ý nghĩa. Trong Phật giáo, hoa sen tượng trưng cho sự thanh khiết, giác ngộ và khả năng vươn lên khỏi những điều nhiễu nhương của đời sống. Các họa tiết cánh sen, mây và giọt nước được chế tác tinh xảo, tạo cảm giác vừa mềm mại vừa trang nghiêm cho tổng thể công trình.

Bao quanh tượng Phật Bà là bốn pho tượng Tứ Đại Thiên Vương bằng đồng. Theo quan niệm Phật giáo, đây là các vị hộ pháp đại diện cho bốn phương, giữ vai trò bảo hộ thế gian, duy trì sự an lạc và cân bằng. Chi tiết này giúp không gian quanh đại tượng thêm phần trang nghiêm, đồng thời hoàn thiện ý nghĩa biểu tượng của toàn bộ quần thể.

Từ biểu tượng tâm linh đến điểm đến hút khách

Sự xuất hiện của tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn đã góp phần làm thay đổi diện mạo du lịch núi Bà Đen trong những năm gần đây. Từ một điểm đến gắn với truyền thuyết và tín ngưỡng địa phương, núi Bà Đen dần trở thành quần thể văn hóa - tâm linh quy mô lớn, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh.

Vào các dịp lễ, Tết, lượng khách đến núi Bà Đen thường tăng mạnh. Theo Báo Nhân Dân, từ 27 tháng Chạp đến mùng 3 Tết Bính Ngọ 2026, Tây Ninh đón gần 400.000 lượt khách, riêng núi Bà Đen thu hút khoảng 320.000 người tham quan, hành hương.

Đến ngày 8/3/2026, theo thông tin từ Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen được Báo Tây Ninh và Báo Công Thương đăng tải, khu du lịch đón 55.960 lượt khách chỉ trong một ngày. Lũy kế từ 26 tháng Chạp đến 20 tháng Giêng, nơi đây đón gần 1,2 triệu lượt khách tham quan, hành hương.

Những con số này cho thấy sức hút ngày càng lớn của núi Bà Đen, đặc biệt trong bối cảnh du lịch tâm linh, du lịch trải nghiệm và du lịch văn hóa đang được nhiều người quan tâm. Với vị trí đặc biệt, cảnh quan hùng vĩ cùng hệ thống công trình biểu tượng, nơi đây không chỉ là điểm đến hành hương mà còn trở thành lựa chọn của nhiều du khách muốn tìm một không gian khác biệt trong hành trình khám phá Nam Bộ.

Trong đó, tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn là điểm nhấn nổi bật nhất. Công trình không chỉ lập kỷ lục về quy mô mà còn mang theo một câu chuyện đáng chú ý: giữa rất nhiều đại tượng nổi tiếng ở châu Á, Việt Nam vẫn có một công trình đủ tầm vóc để được ghi nhận ở cấp châu lục.

Từ hơn 170 tấn đồng đỏ, kỹ thuật chế tác hiện đại đến cảm hứng mỹ thuật truyền thống, tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn không chỉ là một công trình tâm linh trên đỉnh núi. Đây còn là biểu tượng cho cách một điểm đến địa phương có thể kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên, văn hóa tín ngưỡng và kiến trúc quy mô lớn để tạo nên dấu ấn riêng trên bản đồ du lịch châu Á.

Theo báo Nhân Dân, Sun World, Báo Tây Ninh