Trước yêu cầu chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng carbon thấp, tài chính xanh đang trở thành một động lực quan trọng định hình năng lực cạnh tranh của các đô thị trên thế giới. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Trung tâm Tài chính Istanbul (IFC) được kỳ vọng trở thành đầu mối kết nối dòng vốn quốc tế với các dự án đầu tư thân thiện môi trường, qua đó đưa Istanbul tiến gần hơn mục tiêu trở thành trung tâm tài chính hàng đầu khu vực.

Không chỉ là dự án hạ tầng kinh tế quy mô lớn, IFC còn phản ánh cách Thổ Nhĩ Kỳ kết hợp quy hoạch đô thị, chính sách tài chính và quản trị phát triển bền vững để nâng cao vị thế thành phố trong mạng lưới kinh tế toàn cầu.

Trung tâm Tài chính Istanbul. Ảnh: Wikimedia Commons

IFC – mắt xích mới trong mạng lưới tài chính quốc tế

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng tác động sâu rộng đến hoạt động kinh tế, huy động nguồn lực cho quá trình chuyển đổi xanh đã trở thành yêu cầu cấp thiết. Năng lượng tái tạo, công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng và hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu đều cần nguồn vốn đầu tư lớn, dài hạn. Điều này đặt lĩnh vực tài chính vào vị trí quan trọng.

Nắm bắt xu thế đó, Thổ Nhĩ Kỳ đang thúc đẩy Trung tâm Tài chính Istanbul (IFC) trở thành một trong những đầu mối tài chính bền vững có sức ảnh hưởng tại châu Âu, Trung Á, Trung Đông và Bắc Phi. Đây là bước phát triển tiếp theo trong chiến lược đưa Istanbul trở thành trung tâm tài chính quốc tế, đồng thời gắn tham vọng này với quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế phát thải thấp.

Chia sẻ trên trang Anadolu, Giám đốc điều hành IFC Ahmet Ihsan Erdem cho biết, các mục tiêu khí hậu toàn cầu đòi hỏi lĩnh vực tài chính phải huy động lượng vốn đáng kể nhằm giảm phát thải và đưa những công nghệ sạch mới vào thực tiễn. Vì vậy, đa dạng hóa nguồn tài trợ, đẩy nhanh đầu tư và bảo đảm khả năng tiếp cận thị trường vốn quốc tế có ý nghĩa quyết định đối với tiến trình chuyển đổi xanh.

Theo ông Erdem, Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31), tổ chức tại thành phố Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, từ ngày 9 đến 20-11-2026, là diễn đàn quốc tế quan trọng để nước này giới thiệu năng lực thu hút đầu tư và tiềm năng phát triển các ngành công nghiệp xanh. Qua đó, Ankara muốn khẳng định tài chính khí hậu không chỉ là trách nhiệm môi trường, mà còn mở ra những cơ hội kinh tế và đầu tư mới.

IFC đặt mục tiêu kết nối hệ sinh thái tài chính xanh đang phát triển của Thổ Nhĩ Kỳ với các tổ chức và nhà đầu tư toàn cầu, tạo điều kiện để dòng vốn quốc tế tiếp cận những cơ hội đầu tư bền vững. Một trong những định hướng trung hạn được lãnh đạo trung tâm đề cập là xây dựng nguồn nhân lực chuyên môn.

Quy hoạch đồng bộ, nâng tầm sức cạnh tranh đô thị

Được khánh thành vào tháng 4-2023, với tổng vốn đầu tư khoảng 3,3 tỷ USD, Trung tâm Tài chính Istanbul là dự án thể hiện tham vọng nâng cao vị thế kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo thông tin giới thiệu của IFC, trung tâm có khoảng 1,3 triệu mét vuông diện tích văn phòng, trung tâm thương mại rộng 100.000 mét vuông, trung tâm hội nghị sức chứa gần 2.000 người, khách sạn và bãi đỗ xe có sức chứa 25.000 phương tiện. Khu phức hợp được định hướng vận hành theo mô hình thành phố thông minh, với hệ thống quản lý tích hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các tòa nhà và kết nối dịch vụ trong khu vực.

Một không gian xanh tại Istanbul, góp phần nâng cao chất lượng sống và hướng tới phát triển đô thị bền vững. Ảnh: Pexels

Quy mô và cách tổ chức không gian này phản ánh tư duy phát triển đô thị đáng chú ý: Thay vì để các hoạt động tài chính phân tán, chính quyền tập trung nguồn lực xây dựng một khu vực chuyên biệt, nơi ngân hàng, tổ chức tài chính công và tư, doanh nghiệp bảo hiểm, công ty quản lý tài sản cùng các đơn vị cung cấp dịch vụ chuyên môn có thể hoạt động trong một hệ sinh thái liên kết. Cách làm này góp phần rút ngắn khoảng cách giữa các chủ thể kinh tế, tạo điều kiện trao đổi thông tin, chia sẻ nguồn lực và nâng cao hiệu quả phối hợp.

Ở góc độ quản trị đô thị, dự án cho thấy vai trò chủ động của chính quyền trong việc xác lập định hướng phát triển, tổ chức không gian kinh tế và xây dựng điều kiện thể chế để thu hút nguồn lực xã hội. Khi một khu vực được quy hoạch đồng bộ, có hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ, khả năng hình thành các hoạt động kinh tế có giá trị gia tăng cao cũng được cải thiện. Việc áp dụng mô hình thành phố thông minh trong quản lý IFC cũng có ý nghĩa đối với mục tiêu phát triển bền vững. Hệ thống quản lý tích hợp hướng tới tăng cường phối hợp vận hành giữa các tòa nhà, sử dụng hiệu quả hạ tầng và nâng cao chất lượng môi trường làm việc.

Một lợi thế quan trọng khác của Istanbul là vị trí địa lý kết nối nhiều khu vực kinh tế lớn. Theo lãnh đạo IFC, các nhà đầu tư hoạt động từ thành phố có thể tiếp cận thị trường với khoảng 1,3 tỷ dân và quy mô kinh tế khoảng 30.000 tỷ USD trong phạm vi bốn giờ bay. Đây là lợi thế để Istanbul phát triển vai trò trung chuyển dòng vốn, dịch vụ tài chính và hoạt động kinh doanh xuyên biên giới. Để khai thác tiềm năng này, Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra nhiều chính sách ưu đãi dành cho các tổ chức tài chính quốc tế, trong đó có miễn thuế đối với hoạt động xuất khẩu dịch vụ tài chính đủ điều kiện và các cơ chế ưu đãi dài hạn.

Chính sách xanh mở đường cho dòng vốn đầu tư

Nếu hạ tầng và quy hoạch tạo nền tảng vật chất cho IFC thì chính sách và thể chế là yếu tố quyết định khả năng đưa tham vọng tài chính xanh vào thực tiễn. Thổ Nhĩ Kỳ đang từng bước hoàn thiện các công cụ quản lý nhằm tạo điều kiện cho thị trường vốn tham gia sâu hơn vào quá trình chuyển đổi môi trường.

Một trong những bước đi đáng chú ý là triển khai thí điểm Hệ thống Thương mại Phát thải (ETS), qua đó từng bước hình thành cơ chế định giá carbon và tạo động lực kinh tế để doanh nghiệp giảm phát thải. Bên cạnh đó, Quy định Phân loại Xanh của Thổ Nhĩ Kỳ hướng tới xác định những hoạt động kinh tế đáp ứng tiêu chí môi trường. Đây là cơ sở giúp nhà đầu tư và tổ chức tài chính nhận diện các dự án có đóng góp cho mục tiêu phát triển bền vững.

Trong chiến lược phát triển, IFC hướng tới thúc đẩy phát hành trái phiếu xanh, mở rộng các công cụ tài chính bền vững và phát triển thị trường tín dụng carbon. Đây là những kênh có khả năng huy động vốn tư nhân cho các dự án năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng và những lĩnh vực góp phần giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Đối với quản trị đô thị, đây là hướng tiếp cận có ý nghĩa thiết thực. Trong bối cảnh các thành phố ngày càng phải đối mặt với sức ép về năng lượng, giao thông, chất thải và chất lượng môi trường, việc gắn quy hoạch phát triển với cơ chế tài chính xanh có thể tạo thêm nguồn lực giải quyết những vấn đề này.

Tham vọng của Thổ Nhĩ Kỳ đối với IFC cho thấy sự thay đổi trong cách các thành phố cạnh tranh trên bản đồ kinh tế toàn cầu. Hiện nay, những tiêu chí về môi trường, trách nhiệm xã hội và chất lượng quản trị ngày càng có vai trò quan trọng. Istanbul có lợi thế từ vị trí kết nối liên lục địa, hệ thống hạ tầng được đầu tư quy mô lớn và các chính sách khuyến khích hoạt động tài chính quốc tế. Tuy nhiên, thước đo quan trọng hơn là khả năng huy động vốn cho các dự án tạo ra giá trị môi trường có thể kiểm chứng, mức độ giảm phát thải và hiệu quả sử dụng năng lượng, tài nguyên.

Istanbul vì thế cần giải quyết đồng thời hai yêu cầu: Duy trì sức cạnh tranh của một trung tâm tài chính quốc tế và bảo đảm quá trình mở rộng kinh tế không làm gia tăng áp lực lên môi trường, hạ tầng và chất lượng sống. Nếu thực hiện hiệu quả, IFC có thể trở thành mắt xích quan trọng trong mạng lưới tài chính xanh khu vực, đưa nguồn vốn quốc tế đến gần hơn với các dự án chuyển đổi năng lượng và phát triển ít phát thải.