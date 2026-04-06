Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz xác nhận xảy ra "cuộc tấn công mạnh mẽ vào cơ sở hóa dầu lớn nhất của Iran”, nơi chịu trách nhiệm sản xuất một nửa lượng hóa dầu của nước này. Người phát ngôn quân đội Israel, Trung tá Nadav Shoshani thông tin sẽ không có “sự miễn trừ” nào dành cho Iran khi các cuộc đàm phán tiếp diễn.

Tuyên bố của ông Katz về vụ tấn công được đưa ra sau khi hãng thông tấn Fars đưa tin xuất hiện "một số vụ nổ" từ khu phức hợp Hóa dầu South Pars ở Asaluyeh, thành phố cảng tây nam nước này.

Mỹ và Israel dồn dập tấn công vào Iran. (Ảnh: Reuters)

South Pars là mỏ khí đốt lớn nhất thế giới với diện tích khoảng 9.700 km², trữ lượng ước tính lên tới 51 nghìn tỷ m³ và có vị trí nằm dưới vùng biển Vịnh Ba Tư. Các cuộc tấn công diễn ra vài tuần sau làn sóng phản đối từ quốc tế về vụ tấn công của Israel nhằm vào mỏ khí đốt này hôm 18/3.

Theo giới chức Iran, South Pars có sản lượng khai thác năm 2025 là 730 triệu m³ khí đốt mỗi ngày. Hầu hết khí tự nhiên khai thác từ South Pars dùng để phục vụ Iran, đáp ứng tới 80% nhu cầu nội địa, chủ yếu để sưởi ấm và sản xuất điện.

Hiện tại, Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi khi được hỏi về vụ tấn công.

Sau vụ tấn công của Israel vào mỏ dầu khí South Pars hồi tháng 3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Israel sẽ không tấn công mỏ khí đốt này nữa, nhưng cảnh báo nếu Iran tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Qatar, Mỹ sẽ trả đũa và "phá hủy toàn bộ" mỏ dầu này.

Hạn chót mà ông Trump đặt ra cho Tehran để mở lại eo biển Hormuz đang đến gần, trong khi các nhà trung gian đàm phán đang nỗ lực thuyết phục Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn mới.

Hàng loạt tiếng nổ lớn cũng được nghe thấy trên khắp Tehran và tiếng máy bay phản lực bay thấp có thể nghe thấy trong nhiều giờ khi khu vực này chịu đòn oanh tạc từ Israel. Khói đen dày đặc bốc lên gần quảng trường Azadi của thành phố sau cuộc không kích đánh trúng khuôn viên Đại học Công nghệ Sharif.