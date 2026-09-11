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Israel sẽ cung cấp mã nguồn tổ hợp phòng không David's Sling, Barak MX và Spyder

Sao Đỏ
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Đối tác mua hệ thống tên lửa phòng không của Israel sẽ nhận được mã nguồn những tổ hợp vũ khí chủ chốt để tự sửa đổi theo yêu cầu.

- Ảnh 1.

Hy Lạp đã đạt được thỏa thuận với Israel về hợp tác rộng rãi trong khuôn khổ chương trình Lá chắn Achilles, vượt ra ngoài phạm vi mua sắm đơn thuần các hệ thống tên lửa phòng không.

Một phiên bản riêng biệt của phần mềm C2 (Chỉ huy và Kiểm soát) sẽ được tạo ra dành riêng cho Lực lượng Vũ trang Hy Lạp, giúp tích hợp các tổ hợp như David's Sling, Barak MX, Spyder và các hệ thống khác vào một mạng lưới duy nhất.

Athens sẽ được toàn quyền truy cập vào phần mềm này và có thể kiểm soát cũng như thực hiện các thay đổi phù hợp. Thông tin trên được nhiều tờ báo của Hy Lạp, đặc biệt là OnAlert lan truyền rộng rãi, trích dẫn một tuyên bố nhận được từ Bộ Quốc phòng Israel.

Ngoài ra, các doanh nghiệp quốc phòng Hy Lạp sẽ được tiếp cận một số bí quyết công nghệ của Israel trong lĩnh vực phòng không.

Dĩ nhiên điều này không có nghĩa là Hy Lạp sẽ nhận được toàn bộ mã nguồn của các hệ thống tên lửa phòng không. Nhưng họ sẽ có khả năng xây dựng một tổ hợp điều khiển hoàn toàn mới, trong đó các hệ thống của Israel sẽ được kết hợp với các tài sản phòng không hiện có và những thứ sẽ được mua sau này.

- Ảnh 2.

Hệ thống tên lửa phòng không Barak MX của Israel.

Trang Defense Express nhắc nhở rằng nước này cũng sở hữu các tổ hợp S-300PMU1 và Tor-M1 của Nga. Mặc dù các hệ thống phòng không của Israel đang được mua để thay thế chúng, chắc chắn sẽ có một giai đoạn chuyển tiếp nhất định khi những vũ khí trên hoạt động song song.

Cần nhớ rằng vào ngày 31/8/2026, một thỏa thuận trị giá 3,035 tỷ euro đã được ký kết chính thức, bao gồm việc mua một số lượng không xác định các tổ hợp phòng không David's Sling, Barak MX và Spyder, cũng như các radar MMR.

Đồng thời tờ OnAlert của Hy Lạp, dựa trên các nguồn tin riêng, lưu ý rằng những lô hàng đầu tiên dự kiến sẽ được giao vào năm 2027, khi quốc gia này được bổ sung những tổ hợp Barak MX đầu tiên.

Theo Defense Express
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