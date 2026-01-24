Israel phê duyệt giấy phép sử dụng súng cho 18 khu định cư bất hợp pháp ở Bờ Tây

(Ảnh: Reuters)

Việc Israel phê duyệt giấy phép sử dụng súng cho người Israel ở 18 khu định cư tại Bờ Tây diễn ra khi chính phủ do Thủ tướng Benjamin Netanyahu đứng đầu thúc đẩy việc mở rộng các tiền đồn bất hợp pháp, làm suy yếu triển vọng về giải pháp hai nhà nước.

Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel - ông Itamar Ben-Gvir - viết trên Telegram hôm 21/1: "Tầm quan trọng của quyết định nằm ở chỗ các khu định cư này giờ đây sẽ có thể nộp đơn xin giấy phép sử dụng vũ khí cá nhân". Ông tuyên bố rằng những nỗ lực này nhằm tăng cường khả năng tự vệ và nâng cao an ninh cá nhân.

Trong tuyên bố của mình, ông Ben-Gvir nói thêm rằng hơn 240.000 người Israel đã nhận được giấy phép sử dụng súng kể từ khi chính sách này được mở rộng, so với khoảng 8.000 giấy phép được cấp hàng năm trong những năm trước đây.

Người định cư Israel đã trở nên liều lĩnh hơn nhờ chương trình vũ trang quy mô lớn do Bộ trưởng Ben-Gvir khởi xướng ngay từ đầu cuộc chiến của Israel ở Dải Gaza. Họ gần như không bị trừng phạt khi thực hiện các vụ tấn công người Palestine ở khu Bờ Tây.

(Ảnh: Reuters)

Những người Israel sống bất hợp pháp ở Bờ Tây bị chiếm đóng đã được trang bị vũ khí cấp quân sự - từ súng trường M16 do Mỹ sản xuất đến súng lục và máy bay không người lái. Chính quyền Israel khẳng định việc sở hữu vũ khí là cần thiết cho sự an toàn của họ. Tuy nhiên, các tổ chức trong nước và quốc tế từ lâu đã ghi nhận việc cưỡng bức di dời người Palestine khỏi vùng đất tổ tiên của họ một cách có tổ chức.

Năm 2025, Israel đã chính thức hóa kế hoạch phát triển dự án khu định cư bất hợp pháp E1. Trong năm 2026, dự kiến Tel Aviv sẽ thúc đẩy kế hoạch mở rộng các khu định cư gần Jerusalem, Thung lũng Jordan và trên khắp Ramallah.

Vào tháng 12/2025, thêm 19 khu định cư được xây dựng. Chính phủ Israel đã phê duyệt các địa điểm này như những khu định cư chính thức. Tổng cộng, số lượng khu định cư và tiền đồn ở Bờ Tây và Đông Jerusalem bị chiếm đóng đã tăng gần 50% kể từ năm 2022 - từ 141 lên 210 hiện nay.

Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) đã phán quyết vào năm 2024 rằng việc Israel tiếp tục hiện diện tại lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng là bất hợp pháp và cần phải chấm dứt càng nhanh càng tốt.

Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc, hơn 1.800 vụ tấn công của người định cư Israel nhằm vào người Palestine - tương đương trung bình khoảng 5 vụ mỗi ngày - đã được ghi nhận trong năm 2025. Những vụ việc này gây thương vong hoặc thiệt hại về tài sản tại khoảng 280 cộng đồng trên khắp Bờ Tây, vượt qua kỷ lục của năm trước đó (hơn 350 vụ tấn công của người định cư Israel).

Tổng cộng 240 người Palestine ở Bờ Tây, trong đó có 55 trẻ em, đã bị lực lượng Israel hoặc người định cư giết hại trong năm 2025.