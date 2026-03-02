Tên lửa của Iran bắn trúng một tòa nhà ở Tel Aviv, Israel, ngày 28/2. (Ảnh: AP)

Israel và Li-băng đạt được lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian vào năm 2024, chấm dứt hơn 1 năm giao tranh giữa Israel và lực lượng vũ trang Hezbollah của Li-băng. Kể từ đó, hai bên liên tục cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận.

Hezbollah chưa đưa ra bình luận nào về vụ phóng được cho là từ Li-băng.

Lực lượng vũ trang Hồi giáo Shi’ite này là một trong những đồng minh chủ chốt của Tehran tại Trung Đông. Ngày 28/3, Hezbollah bày tỏ đoàn kết với Iran, nhưng chưa cho biết liệu họ có tham gia hay không.

Israel vừa tiến hành một đợt không kích mới vào Tehran và Iran đáp trả bằng các loạt tên lửa mới, 1 ngày sau khi Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei bị sát hại, đẩy Trung Đông và nền kinh tế toàn cầu vào tình trạng bất ổn ngày càng sâu sắc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc tấn công của Mỹ và Israel là nhằm đảm bảo Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân, kiềm chế chương trình tên lửa của nước này và loại bỏ các mối đe dọa đối với Mỹ cùng các đồng minh. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết Mỹ đã tấn công hơn 1.000 mục tiêu của Iran kể từ khi chiến dịch bắt đầu.

Trong video đăng trên Truth Social, ông Trump tuyên bố các cuộc không kích sẽ tiếp tục cho đến khi “tất cả các mục tiêu của chúng ta đạt được”. Ông nói rằng cuộc tấn công đã xóa sổ bộ chỉ huy quân sự của Iran, đánh chìm 9 tàu hải quân cùng 1 tòa nhà của hải quân Iran.

Ông Trump kêu gọi quân đội và cảnh sát Iran hạ vũ khí, hứa miễn trừ cho những người đầu hàng và cảnh báo “cái chết chắc chắn” cho những ai kháng cự. Ông cũng nhắc lại lời kêu gọi người dân Iran nổi dậy chống lại chính phủ.

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Atlantic , ông Trump cho biết giới lãnh đạo Iran muốn nói chuyện với ông và ông đã đồng ý.

Trong một cuộc phỏng vấn riêng với Daily Mail , ông nói chiến dịch quân sự chống Iran có thể kéo dài thêm 4 tuần nữa.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ vẫn chưa nêu rõ các mục tiêu dài hạn của mình tại Iran, khi hỗn loạn có thể gây ra những hệ quả khó lường đối với khu vực.