Israel đẩy mạnh sản xuất tên lửa giữa lúc xung đột với Iran leo thang

Quỳnh Như |

Bộ Quốc phòng Israel thông báo, chính phủ đã phê duyệt kế hoạch đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Arrow, trong bối cảnh xung đột với Iran bước sang tuần thứ sáu và các đòn đáp trả từ Tehran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Hệ thống Arrow là lớp phòng thủ cao nhất trong mạng lưới phòng thủ đa tầng của Israel, được thiết kế để đánh chặn các tên lửa đạn đạo tầm xa. Đây là vũ khí chính mà Israel đã triển khai chống lại Iran trong cuộc xung đột hiện tại và cuộc chiến 12 ngày hồi tháng 6/2025.

Quyết định được đề xuất bởi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz, Tổng Vụ trưởng Bộ Quốc phòng Israel - tướng Amir Baram và đã được Ủy ban mua sắm của Bộ Quốc phòng phê duyệt.

Theo tuyên bố chính thức từ Bộ Quốc phòng Israel, kế hoạch này sẽ mở đường cho thỏa thuận mới với Tập đoàn Công nghiệp Hàng không vũ trụ Israel, "cho phép tăng đáng kể cả tốc độ sản xuất và số lượng tên lửa đánh chặn, như một phần chuẩn bị cho các diễn biến trong chiến dịch".

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh xuất hiện các báo cáo cho rằng Israel có thể đối mặt với nguy cơ thiếu hụt tên lửa đánh chặn. Tuy nhiên, phía Israel đã bác bỏ thông tin này, khẳng định vẫn đủ năng lực bảo vệ người dân. Bộ trưởng Katz nhấn mạnh việc tăng sản xuất nhằm đảm bảo "tự do hành động liên tục và khả năng duy trì tác chiến lâu dài".

"Israel sẵn sàng tiếp tục chiến dịch chừng nào còn cần thiết", ông Katz nói thêm.

Arrow là hệ thống phòng thủ tên lửa do Israel và Mỹ hợp tác phát triển, được thiết kế để chống lại các cuộc tấn công cũng như đánh chặn tên lửa đạn đạo, bảo vệ toàn diện căn cứ chiến lược.

Là phiên bản mới nhất trong dòng hệ thống phòng thủ Arrow, Arrow 3 có tính năng phát hiện và đánh chặn radar tiên tiến cho phép nó nhắm mục tiêu và vô hiệu hóa các mối đe dọa tiềm ẩn với độ chính xác cũng như hiệu quả chưa từng có.

Arrow 3 có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo, đặc biệt là những tên lửa mang vũ khí hủy diệt hàng loạt, ở độ cao hơn 100 km và có tầm bắn lên tới 2400 km.

Israel tập kích cơ sở hóa dầu lớn nhất Iran

Cùng ngày 6/4, Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết nước này đã tiến hành không kích khu phức hợp hóa dầu South Pars tại Asaluyeh, một trung tâm năng lượng quan trọng ở tây nam Iran.

Theo hãng thông tấn Tasnim , các mục tiêu bị tấn công bao gồm các cơ sở Jam và Damavand - những mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất và xuất khẩu hóa dầu của Iran.

Phía Israel cho rằng các cơ sở này đóng vai trò lớn trong sản lượng hóa dầu của Iran và liên quan trực tiếp đến nguồn thu phục vụ hoạt động quân sự. Ông Katz mô tả đây là "đòn giáng mạnh về kinh tế", có thể gây thiệt hại hàng chục tỷ USD do gián đoạn xuất khẩu.

Cuộc tấn công vào Asaluyeh diễn ra sau loạt không kích trước đó nhằm vào các cơ sở hóa dầu tại tỉnh Khuzestan, cho thấy chiến dịch của Israel đang mở rộng sang các mục tiêu kinh tế - năng lượng trọng yếu của Iran trong bối cảnh xung đột tiếp tục leo thang.

