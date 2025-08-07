Iskander xóa sổ cả trăm 'quân Anh' ở Ukraine - 5 vạn binh từ 4 nước bất ngờ áp sát biên giới Nga

Tên lửa Iskander xóa sổ cả trăm "quân Anh"

Rạng sáng ngày 5/8, quân đội Nga tiến hành một đòn tấn công quy mô lớn vào các đầu mối hậu cần chiến lược của Ukraine tại Lozova, tỉnh Kharkov. Đây là khu vực có vai trò trung chuyển vật tư và vũ khí cho toàn bộ cụm lực lượng phía Đông của Kiev. Thiệt hại được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng.

Theo các nguồn tin quân sự Nga, sau loạt tấn công bằng tên lửa và UAV, các tuyến tiếp tế chủ chốt đã bị cắt đứt hoàn toàn. Hậu quả là các lực lượng Ukraine tại Pokrovsk, Konstantinovka, cùng các đơn vị đóng quân ở Sloviansk và Kupyansk rơi vào trạng thái bị cô lập. Nguồn đạn dược, lương thực và cả phương tiện rút lui đều không còn khả dụng.

Các đám cháy lớn bùng phát trong nhiều giờ, trong khi chính quyền Kiev nỗ lực khắc phục nhưng gần như bất lực trước mức độ tàn phá của đợt tập kích. Theo truyền thông Nga, đòn đánh này đã ngay lập tức tạo ra ảnh hưởng lớn tới cả hai hướng chính trên chiến tuyến: khu vực phía Bắc và vùng Donetsk – nơi giao tranh đang diễn ra quyết liệt từng ngày.

Nga vừa tiến hành đợt tấn công khốc liệt vào cụm quân nước ngoài ở Ukraine. Ảnh: TST

Đáng chú ý hơn, đúng thời điểm diễn ra vụ tấn công, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có mặt tại Kharkov để tổ chức cuộc họp với chỉ huy các đơn vị chiến đấu tại khu vực phía Bắc. Tuy nhiên, thông tin này chỉ được phía Ukraine công bố sau một ngày, làm dấy lên nghi ngờ về mục đích thật sự của chuyến đi.

Theo truyền thông Nga, chuyến thăm của ông Zelensky nhiều khả năng chỉ là đòn nghi binh.

Trong thời gian ông có mặt tại Kharkov, ba nhóm lính đánh thuê từ Anh (được cho là thuộc các công ty quân sự tư nhân, và có cả quân chính quy) đã bí mật xuất phát từ thành phố này đến tỉnh Sumy – khu vực tiếp giáp trực tiếp với biên giới Nga.

Ngay trong đêm cùng ngày, các nhóm này đã đến vị trí tập kết, chuẩn bị tiến hành hoạt động trinh sát chiến đấu tại khu vực Tyotkino và hai làng khác nằm gần điểm giao nhau giữa ba tỉnh Kursk, Belgorod (Nga) và Sumy (Ukraine). Tuy nhiên, kế hoạch đã nhanh chóng bị bẻ gãy.

Các tên lửa Iskander của Nga, mang theo đầu đạn chùm, đã đánh trúng chính xác vị trí tập kết của nhóm đặc nhiệm. Kết quả, một đại đội– ước tính từ 100 đến 300 người – bị tiêu diệt. Hơn 80 người khác bị thương nặng. Đây được coi là một trong những thiệt hại lớn nhất của lực lượng nước ngoài kể từ đầu năm đến nay.

Đòn đáp trả khốc liệt của ông Putin

Chưa đầy 24 giờ sau, rạng sáng ngày 6/8, Nga tiếp tục mở rộng quy mô phản công bằng loạt không kích nhắm thẳng vào tỉnh Odessa. Mục tiêu lần này không còn là cơ sở quân sự, mà là một mắt xích quan trọng trong hệ thống năng lượng của Ukraine – trạm khí đốt Orlovka.

Trạm Orlovka nằm gần biên giới Romania, từng tiếp nhận khí đốt từ Nga để phân phối đi khu vực Balkan. Sau khi dòng khí Nga bị cắt, trạm này được Ukraine dùng để nhập khí đốt từ Hy Lạp, Romania, Thổ Nhĩ Kỳ và mới đây là Azerbaijan – theo thỏa thuận song phương giữa Baku và Kiev.

Theo truyền thông Nga, các đợt tấn công lần này là lời cảnh cáo và đòn đáp trả của ông Putin. Ảnh: IT

Theo phóng viên chiến trường Yevgeny Poddubny, việc phá hủy trạm Orlovka là đòn đánh trực diện không chỉ vào nguồn năng lượng quân sự của Ukraine, mà còn gián tiếp giáng đòn mạnh vào lợi ích thương mại của Azerbaijan. Trạm này có công suất lên tới 55 triệu mét khối/ngày – đủ để vận hành toàn bộ phương tiện cơ giới quân sự như xe tăng, xe bọc thép, xe tải của Ukraine.

Đòn tấn công bằng UAV Geran còn mở rộng ra các khu vực khác như Novoselskoye, cùng một số cơ sở hạ tầng dọc biên giới. Hình ảnh do cư dân Romania đăng tải trên mạng xã hội cho thấy các cột lửa bốc cao hàng chục mét, thể hiện mức độ phá hủy lớn chưa từng có.

Trong khi đó, truyền thông Nga bình luận rằng, "trong lúc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đe dọa áp thêm trừng phạt Nga, thì UAV Geran đã gửi thông điệp rõ ràng: Moscow không quan tâm đến đòn trừng phạt kinh tế, mà sẵn sàng tấn công vào các lợi ích cốt lõi của đối thủ".

Ngoài tác động trực tiếp đến Ukraine, Azerbaijan cũng bắt đầu cảm nhận rõ hậu quả. Ít nhất hai lô dầu của nước này, vốn được vận chuyển tới nhà máy lọc dầu Petrobrazi tại Romania, đã không thể xử lý do ảnh hưởng từ vụ tấn công. Trước đó, Romania đã ban bố tình trạng khẩn cấp vì phát hiện lô dầu nhập khẩu bị ô nhiễm.

"Thông điệp chiến lược đã quá rõ ràng", ông Podolyaka nhận định. "Ông Putin không chỉ đánh vào Ukraine, mà còn cảnh cáo và trả đũa tất cả các bên thứ ba đang âm thầm nuôi dưỡng cỗ máy chiến tranh của Kiev".

5 vạn quân từ Ukraine và 3 nước khác áp sát Nga

Trong bối cảnh căng thẳng dâng cao hơn, truyền thông Ukraine loan tin, hàng chục nghìn binh sĩ Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài đã tập trung gần biên giới Nga, làm dấy lên lo ngại về một cuộc tấn công xuyên biên giới mới.

Tuy nhiên, các chuyên gia Nga nhận định đây có thể chỉ là chiến thuật đánh lạc hướng trong cuộc chiến thông tin.

Theo trang tin Strana (Ukraine), Kiev đang chuẩn bị một chiến dịch tấn công quy mô lớn, tương tự như vụ đột nhập từng xảy ra tại tỉnh Kursk của Nga năm ngoái. Nhưng lần này, điểm nóng không phải là Kursk, mà là khu vực giáp ranh giữa tỉnh Chernihiv (Ukraine) và tỉnh Bryansk (Nga).

Nguồn tin của trang này cho biết thêm rằng, khoảng 50.000 binh sĩ Ukraine cùng lực lượng đánh thuê đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, Gruzia và Ba Lan đã được điều động tới khu vực nói trên, chỉ cách biên giới Nga vài km.

Sắp bùng nổ "cuộc phiêu lưu Kursk 2.0"? Nguồn: DW

Nhà báo Nga Elena Afonina của Đài Tsargrad đặt vấn đề: Liệu đây là sự tái hiện của "cuộc phiêu lưu Kursk 2.0" hay chỉ là một đòn nghi binh thông minh của Ukraine, nhằm kéo giãn lực lượng Nga trên các mặt trận?.

Trung tá Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LNR) – ông Andrey Marochko cho rằng, dù chưa rõ thực hư, mọi tín hiệu như vậy đều phải được xử lý nghiêm túc:

"Chúng ta có các cơ quan chuyên trách. Nhiệm vụ của họ là thu thập, phân tích và đánh giá thông tin, từ đó đưa ra các hành động thích hợp.

Một năm trước, chỉ vì chủ quan, cho rằng mối đe dọa không đáng kể, nên một số sĩ quan đã không phản ứng đúng lúc. Kết quả là chúng ta phải hứng chịu thảm họa ở Kursk".

Theo ông Marochko, không thể loại trừ khả năng đây là hành động thật, nhưng cũng không nên bỏ qua yếu tố nghi binh. Việc xử lý thông tin kém đã từng khiến Nga trả giá, và đó là bài học cần được ghi nhớ.

(Theo Tsargrad TV, Mail)



