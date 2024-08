Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 15/8. (Ảnh: Rybar)

Ngày 15/8, Báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga về tiến trình của hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Ở vùng Kursk , các hoạt động tác chiến chuyên sâu, không kích và pháo kích của Lực lượng Sever đã đẩy lùi cuộc tấn công do các đội tấn công của Lữ đoàn cơ giới số 115 từ Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) tiến hành theo hướng Kremyanoye.

Quân đội Nga đã đẩy lùi thêm các cuộc tấn công của đối phương bằng cách giáng đòn vào các khu vực tập trung của Lữ đoàn tấn công đường không số 82 ở phía nam Kremyanoye và Lữ đoàn tấn công đường không số 80 ở phía tây Russkaya Konopelka.

Tổn thất của AFU là 90 quân nhân, 5 xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất và 6 xe chiến đấu bọc thép.

Quân đội Nga đã đánh tan các đơn vị của AFU và giành lại quyền kiểm soát Krupets.

Các lực lượng Nga đã ngăn chặn các nỗ lực từ các nhóm cơ động đột phá vào lãnh thổ Nga gần Varvarovka, Safonovka, Sheptukhovka, Kauchuk, Alekseyevskoye và Matveyevka.

Các đơn vị Nga đã tấn công vào các cụm quân và thiết bị của các lữ đoàn cơ giới 22, 61, 92, Lữ đoàn tấn công đường không 95 của AFU, Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 1 và Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ số 129 gần Olgovka, Snagost, Pogrebki, Mirnoye, Zaoleshenka, Uspenovka và Yuzhnoye.

Hệ thống tên lửa chiến thuật-hoạt động Iskander-M của Nga đã phá hủy một đoàn xe gồm 15 xe tiếp tế nhiên liệu gần Lubny (khu vực Sumy).

Lực lượng Nga cũng tấn công các kho dự trữ, đạn dược và tiếp tế của AFU gần Yunakovka, Khoteni và Kondratovka (khu vực Sumy).

Trong vòng 24 giờ qua, ở hướng trên, AFU mất hơn 340 quân và 19 xe bọc thép, gồm 5 xe chiến đấu bộ binh Bradley và 14 xe chiến đấu bọc thép cũng như 8 xe cơ giới, 5 khẩu pháo dã chiến, 2 trạm tác chiến điện tử Anklav-N và Bukovel-AD.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 15/8, khu vực biên giới Kursk. (Ảnh: Rybar)

Theo hướng Volchansk và Liptsy , các đơn vị của Lực lượng Sever đã giao tranh với lực lượng và khí tài của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 57 của AFU, Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 gần Volchansk và Tikhoye (khu vực Kharkov).

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 60 quân Ukraine, 4 xe cơ giới, 1 pháo tự hành Pion 203 mm, 1 pháo lựu D-20 152 mm và 2 pháo D-30 122 mm.

Ở hướng Kupyansk , Tập đoàn quân Zapad có được nhiều tuyến và vị trí thuận lợi hơn. Họ đánh bại Lữ đoàn cơ giới 67, 115, Lữ đoàn xung kích 3 của AFU, Lữ đoàn Vệ binh quốc gia số 1 Ukraine gần Nevskoye, Chervonaya Dibrova, Makeyevka và Stelmakhovka (Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng - LPR).

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 470 quân, 3 xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất, 6 xe cơ giới, 1 pháo tự hành FH-70 155 mm do Anh sản xuất, 1 pháo tự hành Gvozdika 122 mm và 1 pháo tự hành D-30 122 mm.

Một trạm tác chiến phản pháo AN/TPQ-36 do Mỹ sản xuất và 3 kho đạn AFU bị phá hủy ở hướng trên.

Ở hướng Donetsk , Lực lượng Yug của Nga cải thiện tình hình chiến thuật dọc chiến tuyến.

Họ gây ra tổn thất về nhân lực và khí tài của Lữ đoàn cơ giới 23, 93 và 150, Lữ đoàn bộ binh 143, Lữ đoàn tấn công 5 của AFU và Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ 241 gần Aleksandro-Shultino, Stupochki, Chasov Yar và Pobeda (Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - DPR).

Ở hướng trên, AFU mất: 650 quân Ukraine, 2 xe chiến đấu bọc thép, 5 xe cơ giới, 1 khẩu pháo D-20 152 mm, 3 pháo Msta-B 152 mm, 2 pháo M119 105 mm do Mỹ sản xuất. Một kho đạn đã bị phá hủy.

Ở hướng Avdeevka , Tập đoàn quân Tsentr của Nga đã kiểm soát Ivanovka (DPR).

Họ đánh bại các lữ đoàn cơ giới 32, 53, 100, 117, 151 của AFU, Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ 109 và Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia 111 Ukraine gần Toretsk, Grodovka, Vozdvizhenka, Kalinovo, Novogorodskoye, Mirolyubovka và Nelepovka (DPR).

7 cuộc phản công của Lữ đoàn Cơ giới 53 của AFU và Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia 15 đã bị đẩy lùi.

Tổn thất của AFU ở hướng trên là 470 quân, 1 xe chiến đấu bộ binh Bradley, 1 xe chiến đấu bọc thép MaxxPro do Mỹ sản xuất, 2 xe cơ giới và 1 pháo D-30 122 mm.

Theo hướng Nam Donetsk , Tập đoàn quân Vostok của Nga cải thiện tình hình chiến thuật dọc tuyến đầu và gây ra tổn thất về nhân lực và trang thiết bị của Lữ đoàn cơ giới 78 của AFU và Lữ đoàn bộ binh cơ giới 58 gần Vodyanoye và Prechistovka (DPR).

Hai cuộc phản công do các đội tấn công của Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 125 của AFU phát động đã bị đẩy lùi.

Tổn thất của AFU ở hướng trên là 105 quân, 3 xe cơ giới và 1 khẩu lựu pháo M198 155 mm do Mỹ sản xuất.

Ở hướng Kherson , Tập đoàn quân Dnepr của Nga đã giao tranh với nhân lực và trang thiết bị của Lữ đoàn tấn công miền núi 128 và Lữ đoàn cơ giới 65 của AFU, Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 106 gần Pavlovka, Novodanilovka (khu vực Zaporozhye) và Lvovo (khu vực Kherson).

Tổn thất của AFU lên tới 90 quân nhân Ukraine, 3 xe cơ giới, 2 pháo M777 155 mm do Mỹ sản xuất và 1 pháo tự hành Gvozdika 122 mm. Một kho vũ khí của AFU đã bị vô hiệu hóa ở hướng trên.

Các lực lượng Nga đã loại bỏ 1 kho tên lửa và pháo binh, 1 kho chứa phương tiện mặt nước không người lái, 1 bãi đỗ xe tiếp tế nhiên liệu cũng như các cụm nhân lực và thiết bị quân sự của đối phương ở 152 khu vực trong ngày.

Các cơ sở phòng không Nga đã bắn hạ 3 quả bom trên không JDAM do Mỹ sản xuất và Hammer do Pháp sản xuất, 12 quả đạn HIMARS do Hoa Kỳ sản xuất và 35 UAV.

Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 14/8, phía Nga mất thêm: 1.220 quân, 8 xe tăng, 24 xe chiến đấu bọc thép, 3 hệ thống phóng loạt, 1 hệ thống phòng không, 1 máy bay, 50 UAV, 2 tên lửa hành trình, 65 phương tiện chở nhiên liệu.

Theo Bộ QP Nga/Pravda