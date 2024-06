Xuất hiện mối đe dọa nghiêm trọng của IS sau khi nhóm này liệt kê một số sự kiện lớn mà chúng muốn tấn công

IS nói với người Mỹ rằng, chúng “yêu cái chết”, và sẽ “uống máu” trong lời hứa tấn công đáng sợ.

Thông tin này được lan truyền trên các kênh truyền thông liên quan IS sau các cảnh báo về các cuộc tấn công vào các sự kiện thể thao lớn vào mùa hè này bao gồm T20 World Cup và Thế vận hội Paris.

Có tiêu đề "Một bức thư ngỏ gửi người Mỹ", thông điệp của IS đổ lỗi cho công dân Mỹ vì đã không "ngăn chặn những người lãnh đạo của họ khiến người Hồi giáo ở Palestine, Syria và những nơi khác phải đổ máu, và cảnh báo người Mỹ rằng, "không gì ngon hơn đối với chúng tôi bằng việc uống máu của các người để thỏa mãn cơn khát báo thù".

IS đã gửi một lá thư đáng lo ngại tới người dân Mỹ

Bức thư nói thêm rằng, người Mỹ nên coi trọng các mối đe dọa vì những người ủng hộ IS là "những người hành động", và những người ủng hộ IS "yêu cái chết hơn là yêu mạng sống vô giá trị của bạn".

Bức thư được IS đưa ra sau khi The Express phát hiện ra những lời đe dọa cụ thể do IS đưa ra nhằm vào trận đấu World Cup Cricket T20 giữa Ấn Độ và Pakistan dự kiến diễn ra vào 9/6/2024 tại Sân vận động Al Nassau ở New York.

Các tài liệu được đăng trong các nhóm nhắn tin được mã hóa ủng hộ IS đã thúc giục "Những con sói đơn độc" nhắm mục tiêu vào các sự kiện trong các video tuyên truyền, và hình ảnh cho thấy những kẻ khủng bố đeo mặt nạ và các vụ nổ tại địa điểm diễn ra trận đấu.

Cục Điều tra Liên bang (FBI) nói với The Express rằng, họ đã biết về các bài đăng trực tuyến đe dọa liên quan đến môn cricket, và nhấn mạnh:

“Mặc dù chúng tôi không có thông tin chỉ ra mối đe dọa cụ thể nào đối với sự kiện tại thời điểm này, nhưng chúng tôi coi mọi mối đe dọa đều là nghiêm trọng. Chúng tôi đang trong tình trạng cảnh giác cao độ".

"Chúng tôi tiếp tục làm việc với các đối tác liên bang, tiểu bang và địa phương, bao gồm cả những đơn vị tổ chức sự kiện, để hành động theo thông tin mà chúng tôi biết được. Chúng tôi kêu gọi công chúng hãy luôn cảnh giác, và báo cáo ngay lập tức mọi hoạt động nghi ngờ cho cơ quan thực thi pháp luật", FBI cho biết.

Một phát ngôn viên của đơn vị tổ chức giải đấu, Hội đồng Cricket Quốc tế (ICC) đã nhắc lại tinh thần sẵn sàng.

"Sự an toàn và an ninh của mọi người tại sự kiện là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, và chúng tôi đã có kế hoạch an ninh toàn diện và mạnh mẽ.

Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng tại các quốc gia chủ nhà, và liên tục theo dõi, đánh giá bối cảnh toàn cầu để đảm bảo có các kế hoạch phù hợp nhằm giảm thiểu mọi rủi ro được xác định đối với sự kiện của chúng tôi", phát ngôn viên này nói.

Giảng viên về Nghiên cứu Khủng bố tại Đại học Salford, Tiến sĩ Anna Kruglova, giải thích rằng, điều quan trọng là phải nghiêm túc xem xét các mối đe dọa từ các kênh chính thức.

"Chắc chắn đây là điều cần chú ý. Và chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng", bà Kruglova nói với The Express.