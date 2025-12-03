Đức đã chuyển giao cho Ukraine một hệ thống tên lửa phòng không tầm trung IRIS-T SLM khác, được bổ sung thêm 2 bệ phóng tầm ngắn IRIS-T SLS tích hợp.

Đợt tiếp nhận mới vừa được Trung đoàn Tên lửa Phòng không 223 thông báo, đơn vị đã triển khai tổ hợp này ngoài tiền tuyến và xác nhận kết quả chiến đấu đầu tiên.

Chỉ trong vài ngày tham chiến, hệ thống mới này đã đánh chặn được 9 mục tiêu của Nga, bao gồm 5 tên lửa hành trình Kh-101, 2 tên lửa Iskander-K và 2 máy bay không người lái cảm tử Shahed-131/136.

Việc đào tạo kíp trắc thủ Ukraine tại Đức kết thúc vào đầu tháng 11, sau đó tổ hợp này đã được chuyển giao ngay lập tức cho Kyiv. Đây là lần viện trợ IRIS-T thứ ba trong năm nay và là hệ thống hỏa lực SLM thứ 9 mà Đức cung cấp kể từ khi cuộc chiến toàn diện của Nga bắt đầu.

Tổ hợp này khác biệt ở chỗ tích hợp bệ phóng IRIS-T SLS - thiết bị tác động nhẹ hơn và rẻ hơn, có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 12 km và độ cao tối đa 8 km.

Chúng bổ sung cho sức mạnh của hệ thống tầm trung IRIS-T SLM, hoạt động ở tầm xa lên tới 40 km và độ cao lớn nhất 20 km, cung cấp khả năng phòng thủ nhiều lớp.

Phiên bản SLS chủ yếu được sử dụng để đánh chặn các loại đạn tuần kích và máy bay không người lái trinh sát do có nhiều tên lửa sẵn sàng phóng hơn.

Binh sĩ Ukraine đánh giá rất cao hệ thống tên lửa phòng không IRIS-T của Đức.

Bộ chỉ huy Trung đoàn 223 coi IRIS-T SLM/SLS là "phương tiện đáng tin cậy và hiệu quả" giúp tăng cường khả năng bảo vệ các cơ sở quan trọng ở nhiều khu vực khác nhau của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Đức ban đầu có kế hoạch bàn giao hệ thống IRIS-T thứ tư vào cuối năm, nhưng lịch trình viện trợ đã thay đổi vì những lý do không được tiết lộ.

Ukraine dự kiến sẽ nhận được ít nhất 3 bệ phóng tên lửa đất đối không IRIS-T vào năm tới, cũng như các đợt giao hàng tiếp theo trong những giai đoạn sắp diễn ra.