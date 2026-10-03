Một chỉ huy cấp cao của IRGC tuyên bố Iran đã đạt tiến bộ lớn về công nghệ quân sự và chuẩn bị nhiều

Phó Tư lệnh Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Mostafa Izadi.

Ngày 2/10, Phó Tư lệnh Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Mostafa Izadi phát biểu, các lực lượng vũ trang Iran đã có những bước tiến vượt bậc trong các lĩnh vực lục quân, không quân, phòng không và hải quân. Họ đã chuẩn bị những "bất ngờ" cho đối phương.

Tướng Izadi nói thêm: "Các lực lượng vũ trang đang sử dụng nhiều công nghệ khác nhau, một số công nghệ đã được triển khai trên chiến trường và số khác sẽ được sử dụng trong tương lai".

Chỉ huy cấp cao của IRGC lưu ý, khu vực hiện đang đối mặt với những hoàn cảnh mới, đồng thời nói thêm rằng các lực lượng Mỹ đã phải rút lui hơn 500km khỏi Vịnh Ba Tư và Biển Oman vì lo sợ tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo của Iran.

Xét đến tình hình hiện tại mà Mỹ đang phải đối mặt, khoảng cách này có thể sẽ còn gia tăng hơn nữa, Tướng Izadi nhận định.

Ông nhấn mạnh: "Điều này chứng minh sức mạnh của Iran Hồi giáo trước đối thủ. Các quốc gia trong khu vực đã nhận ra rằng sự hiện diện của Mỹ không đóng góp vào an ninh mà ngược lại còn là nguồn gốc gây ra tình trạng mất an ninh".

Những tuyên bố của Tướng Izadi được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục leo thang ở Vịnh Ba Tư và Eo biển Hormuz, nơi Iran đã duy trì sự kiểm soát hoàn toàn đối với tuyến đường thủy chiến lược này kể từ khi bùng nổ hành động xâm lược của Mỹ - Israel vào tháng 2.



