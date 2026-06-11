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Iran tuyên bố tập kích 18 căn cứ Mỹ ở vùng Vịnh, "truy" dàn tiêm kích Mỹ tại Jordan

Tường Như
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IRGC tuyên bố phóng 12 tên lửa đạn đạo vào căn cứ Al-Azraq của Mỹ ở Jordan, đáp trả chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào Iran.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 11-6 tuyên bố đã phóng 12 tên lửa đạn đạo nhằm vào căn cứ không quân Al-Azraq và trung tâm chỉ huy của quân đội Mỹ tại Jordan.

Theo IRGC, mục tiêu của cuộc tấn công là các tiêm kích F-35, F-15 và F-16 cùng những cơ sở quân sự quan trọng được Mỹ sử dụng tại căn cứ này.

Phía Iran cho rằng đây là động thái đáp trả chiến dịch quân sự đang được Washington triển khai trên lãnh thổ nước này.

Iran phóng tên lửa đạn đạo tấn công căn cứ Mỹ tại Jordan và vùng Vịnh - Ảnh 1.

F-35A Lightning II - một trong những dòng tiêm kích hiện đại nhất của Mỹ. Ảnh: AP

Ngoài Jordan, các căn cứ Mỹ ở Kuwait, Bahrain cũng bị tấn công. Theo Independent, Iran tuyên bố đã tập kích 18 căn cứ Mỹ ở vùng Vịnh.

Các kênh truyền thông Iran đưa tin Tehran đã phóng máy bay không người lái đánh vào các cột ăng-ten và hạ tầng radar của hệ thống Patriot, thuộc biên chế Hạm đội 5 của Mỹ tại Bahrain.

Trong khi đó, nhiều khu vực trên khắp Iran đã hứng chịu các đợt không kích liên tiếp trong đêm. Các vụ tấn công được ghi nhận tại đảo Kish, Sirik, Minab, Bandar Abbas, khu vực Isfahan ở miền Trung và vùng phía tây thủ đô Tehran.

Đáng chú ý, TP Karaj, nằm ở phía Tây Tehran, bị tấn công ít nhất hai lần trong làn sóng không kích mới nhất. Các nguồn tin địa phương cho biết đã nghe thấy hai tiếng nổ lớn tại khu vực này.

Theo ghi nhận ban đầu, các cuộc không kích diễn ra theo hai đến ba đợt liên tiếp, trải rộng trên nhiều tỉnh, thành của Iran.

Tuy nhiên, theo Al Jazeera, hiện không còn xuất hiện báo cáo về các vụ nổ mới hoặc hoạt động đánh chặn của hệ thống phòng không Iran.

Hãng tin Tasnim của Iran ngày 11-6 dẫn lời ông Majid Mousavi, Tư lệnh Lực lượng Không gian vũ trụ thuộc IRGC nhấn mạnh Iran sẽ biến Trung Đông "thành địa ngục" nếu Mỹ gây bất ổn tại eo biển Hormuz.

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Tags

Iran

tên lửa đạn đạo

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