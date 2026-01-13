Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.

“Chúng tôi không tìm kiếm chiến tranh, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho chiến tranh, và chúng tôi thậm chí còn chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cả cuộc chiến tranh 12 ngày trước đây”, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát biểu tại cuộc họp của các nhà ngoại giao nước ngoài ở Tehran hôm 12/1.

“Chúng tôi cũng sẵn sàng đàm phán, nhưng đó phải là những cuộc đàm phán công bằng, danh dự, trên cơ sở bình đẳng, với sự tôn trọng lẫn nhau và dựa trên lợi ích chung”, ông nói tiếp, và nhấn mạnh rằng, các cuộc đàm phán phải được tiến hành thiện chí và “không phải là mệnh lệnh hay sự áp đặt”.

Những phát biểu này của Ngoại trưởng Iran được đưa ra sau một loạt lời đe dọa can thiệp quân sự của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với cuộc đàn áp của chính phủ Iran nhằm vào các cuộc bạo loạn chết người đang làm rung chuyển đất nước, mà Tehran cho rằng, do Washington và Tây Jerusalem dàn dựng.

Các cuộc bạo loạn, bắt đầu vào cuối tháng 12/2025 như những cuộc biểu tình phản đối sự mất giá mạnh của đồng rial Iran và cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt tại quốc gia bị trừng phạt này, đã nhanh chóng lan rộng ra nhiều thành phố, và leo thang thành cuộc bất ổn quốc gia tồi tệ nhất trong những năm gần đây.

Theo Tehran, "những kẻ khủng bố" trà trộn trong đám người biểu tình đã đốt cháy hàng chục nhà thờ Hồi giáo, cơ sở y tế, hành chính và các tòa nhà khác, đồng thời giết chết hàng trăm thường dân và nhân viên an ninh trong các vụ bạo lực "kiểu IS" .

Theo ông Araghchi, Mỹ và Israel đã "đóng vai trò lớn" trong việc dàn dựng tình trạng bất ổn.

Nhà ngoại giao hàng đầu này cho biết, Tehran đã ghi âm các tin nhắn thoại về mệnh lệnh mà các phần tử vũ trang trong đám đông nhận được, yêu cầu nổ súng vào người biểu tình, người ngoài cuộc và lực lượng an ninh.

Căng thẳng giữa Tehran, Washington và Tây Jerusalem vẫn ở mức cao kể từ mùa hè năm ngoái, khi Mỹ tham gia cùng Israel trong cuộc xung đột với Cộng hòa Hồi giáo Iran và ném bom các địa điểm hạt nhân quan trọng của Iran.

Tổng thống Trump lập luận rằng, cuộc tấn công đã ngăn chặn việc quốc gia này phát triển vũ khí hạt nhân - những tuyên bố mà Tehran đã bác bỏ.

Hôm 11/1, nhà lãnh đạo Mỹ đã ám chỉ với các nhà báo trên chuyên cơ Air Force One rằng, chính quyền của ông đang cân nhắc can thiệp vào Iran, nhưng lưu ý rằng, Cộng hòa Hồi giáo đã chủ động liên hệ để đàm phán.