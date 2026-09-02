Iran cho biết đang phát triển các hệ thống phòng không hoàn toàn nội địa, với những tính năng mà đối phương chưa được biết.

Iran đang phát triển các hệ thống phòng không mới, được cho là chưa có hệ thống tương đương được biết đến ở nước ngoài, Tư lệnh Lực lượng Phòng không Iran Alireza Elhami cho biết.

“Các hệ thống phòng không mới, được thiết kế và phát triển hoàn toàn trong nước, đang được nghiên cứu và chế tạo. Những dự án này đang từng bước được đưa vào biên chế, với tư cách là các loại vũ khí chưa có hệ thống tương đương được biết đến ở nước ngoài”, hãng thông tấn Tasnim dẫn lời ông Elhami.

Theo ông Elhami, một trong những lợi thế quan trọng của các hệ thống phòng không Iran là các đối thủ tiềm tàng không nắm được thông số kỹ thuật, năng lực cũng như nguyên lý hoạt động của chúng.

Ông cho biết những hệ thống mới sẽ được đưa vào sản xuất hàng loạt sau khi hoàn tất toàn bộ quá trình thử nghiệm và các thủ tục cần thiết.