Iran tuyên bố phá huỷ 11 máy bay quân sự của Mỹ

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã phá hủy hàng loạt khí tài quân sự và cơ sở hạ tầng của Mỹ trong hai tuần giao tranh, bao gồm 11 máy bay quân sự, 17 máy bay không người lái (UAV), nhiều hệ thống Patriot cùng các trung tâm chỉ huy, hậu cần tại Jordan, Kuwait và Bahrain.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã phá hủy ít nhất 11 máy bay và trực thăng quân sự của Mỹ tại các căn cứ ở Trung Đông trong giai đoạn giao tranh từ ngày 8 đến 22/7.

Theo người phát ngôn IRGC, Chuẩn tướng Mohsen Mohebi, số khí tài bị phá hủy gồm một tiêm kích F-15, một máy bay tuần tra biển P-8 Poseidon, một máy bay vận tải C-17 Globemaster III và 8 máy bay tiếp nhiên liệu trên không. IRGC cũng tuyên bố bắn hạ 17 máy bay không người lái trinh sát và chiến đấu, trong đó có 8 chiếc được cho là hoàn toàn mới.

Chuẩn tướng Mohsen Mohebi cho biết các cuộc tấn công được thực hiện nhằm đáp trả chiến dịch quân sự của Mỹ và tập trung vào việc làm suy giảm năng lực tác chiến của Mỹ trong khu vực.

Theo tuyên bố của IRGC, lực lượng Iran đã tấn công 7 trung tâm chỉ huy và kiểm soát, 3 hệ thống liên lạc vệ tinh, 6 hệ thống phòng không Patriot cùng hàng chục tổ hợp radar các loại, bao gồm radar cảnh báo sớm, radar tầm xa, radar phòng không và radar giám sát trên không, trên biển.

Về hậu cần quân sự, IRGC khẳng định đã phá hủy 6 trung tâm sửa chữa máy bay, 3 trung tâm hậu cần, 12 kho nhiên liệu, 17 kho chứa vũ khí và phụ tùng, cùng 6 kho tên lửa.

Ngoài ra, Tehran còn tuyên bố đã đánh trúng nhiều mục tiêu quân sự khác, gồm 6 nhà chứa UAV, một khu vực triển khai tiêm kích F-15, một nhà chứa máy bay P-8, 4 bệ phóng HIMARS, 4 tổ hợp Patriot, 5 nhà chứa máy bay chiến đấu, 6 sân đỗ máy bay, 2 trung tâm chỉ huy, một trạm tiếp nhiên liệu và một cầu cảng nhiên liệu.

Đáng chú ý, Chuẩn tướng Mohsen Mohebi còn cho biết lượng Iran đã phá hủy một trung tâm xử lý dữ liệu trí tuệ nhân tạo thuộc Amazon, cùng hai trung tâm liên lạc tín hiệu và một trung tâm dữ liệu tình báo.

Các căn cứ của Mỹ ở vùng Vịnh là "trọng tâm" của hành động trả đũa

Trong một tuyên bố riêng, Thiếu tướng Mohammad Reza Akraminia cho biết các căn cứ quân sự của Mỹ tại Jordan, Kuwait và Bahrain là trọng tâm của chiến dịch trả đũa, sau khi Tehran cáo buộc Washington vi phạm các cam kết trong bản ghi nhớ được ký hồi tháng 6 liên quan đến hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.

"Trong các chiến dịch này, quân đội Cộng hòa Hồi giáo Iran đã đặt các căn cứ của Mỹ ở Jordan, Kuwait và Bahrain - được coi là những căn cứ quan trọng nhất của nước này trong khu vực làm trọng tâm hoạt động", ông nói.

Theo phía Iran, tranh chấp về quyền kiểm soát các tuyến vận tải qua eo biển Hormuz đã dẫn tới 13 đêm không kích liên tiếp của Mỹ nhằm vào Iran, trước khi Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực.

Theo các báo cáo của truyền thông Mỹ, Tổng thống Trump hiện đã tạm dừng các cuộc tấn công vào thứ Sáu (24/7) do lo ngại về việc cạn kiệt kho tên lửa đánh chặn và để tạo điều kiện cho các hoạt động ngoại giao.



