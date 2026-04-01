Iran tuyên bố mở hoàn toàn eo biển Hormuz

Đức Nam |

Iran hôm thứ Sáu tuyên bố eo biển Hormuz hoàn toàn mở cửa cho giao thông thương mại trong thời gian ngừng bắn giữa Israel và Lebanon.

Iran tuyên bố mở hoàn toàn eo biển Hormuz - Ảnh 1.

“Phù hợp với thỏa thuận ngừng bắn ở Lebanon, việc đi lại cho tất cả các tàu thương mại qua eo biển Hormuz được tuyên bố hoàn toàn mở cửa trong thời gian còn lại của thỏa thuận ngừng bắn”, Ngoại trưởng Seyed Abbas Araghchi cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, các tàu phải đi qua một “tuyến đường phối hợp” do các cơ quan hàng hải của Iran công bố, ông Araghchi nói thêm.

Tổng thống Donald Trump đã cảm ơn Iran vì đã mở cửa eo biển trong một bài đăng trên mạng xã hội. Nhưng ông Trump cho biết lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng của Iran sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi đạt được thỏa thuận với Tehran.

Giá dầu giảm mạnh hơn 10% xuống dưới 90 đô la một thùng. Khoảng một phần năm lượng dầu thô của thế giới đi qua eo biển này trước khi chiến tranh nổ ra. Việc đóng cửa tuyến đường biển, nối liền Vịnh Ba Tư với thị trường năng lượng toàn cầu, đã gây ra sự gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất trong lịch sử.

Ông Trump đã đồng ý một thỏa thuận ngừng bắn hai tuần vào ngày 7/ 4 để đổi lấy việc Iran mở hoàn toàn eo biển. Nhưng Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đã cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận bằng cách cho phép Israel tiếp tục chiến dịch ở Lebanon.

Eo biển vẫn gần như đóng cửa hoàn toàn trong suốt thời gian ngừng bắn giữa Mỹ và Iran do hai nước tranh chấp các điều khoản của thỏa thuận. Chỉ có một vài tàu thương mại đi qua tuyến đường thủy này mỗi ngày.

Các cuộc đàm phán giữa Phó Tổng thống JD Vance và ông Ghalibaf cuối tuần trước tại Pakistan đã không đạt được thỏa thuận chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến của Mỹ với Iran. Ông Trump cho biết các nhà đàm phán của Mỹ và Iran có thể gặp lại nhau vào cuối tuần này tại Pakistan để tiến hành vòng đàm phán thứ hai.

Theo CNBC﻿


