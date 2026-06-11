Iran tuyên bố đóng eo biển Hormuz

Sau khi Mỹ phát động cuộc tấn công mới vào Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố eo biển Hormuz sẽ

Ngày 11/6, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông tin trong bài đăng trên Telegram: “Có hiệu lực ngay lập tức, do tình hình an ninh bất ổn trong khu vực, eo biển Hormuz sẽ đóng cửa với tất cả tàu thuyền, bao gồm cả tàu chở dầu và tàu thương mại. Bất kỳ tàu thuyền nào cố gắng đi qua eo biển sẽ bị nhắm mục tiêu".

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) lập tức bác bỏ tuyên bố của Iran, cho rằng tàu thương mại vẫn tiếp tục đi lại qua eo biển Hormuz - điều mà RGC phủ nhận.

Bản đồ eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran đưa tin có hai tàu cố gắng “đi qua eo biển Hormuz bất hợp pháp” đã bị tấn công.

Tương tự, hãng thông tấn IRNA của Iran thông tin xảy ra "cuộc đối đầu" giữa đơn vị hải quân IRGC và lực lượng Mỹ tại eo biển Hormuz. "Sự kháng cự và hỏa lực mạnh" của IRGC khiến lực lượng Mỹ "bị sốc". Tuy nhiên, CENTCOM cho biết không có tàu chiến Mỹ nào bị trúng đạn.

Theo JPMorgan, tuyến đường thủy quan trọng này bị tắc nghẽn trong nhiều tháng, do xung đột và lưu lượng tàu thuyền qua lại chỉ còn khoảng 15% so với mức trước xung đột.

Kể từ khi xung đột bắt đầu, Iran đe dọa tấn công mọi tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz mà không có sự cho phép của IRGC. Tháng trước, nước này ban hành quy định mới đối với những tàu muốn đi qua khu vực này.

Trong diễn biến mới nhất, cuộc tấn công của Mỹ vào Iran làm bị thương hai người dân ở thành phố Kargan, thuộc tỉnh Hormozgan của Iran. Hai người này bị thương do mảnh đạn và được chuyển đến bệnh viện ở Minab để điều trị.

Hiện tại, phái đoàn Qatar đến Tehran để gặp gỡ nhà đàm phán Iran và hiện vẫn đang ở nước này khi Mỹ phát động vòng tấn công mới nhằm vào Iran.

Đài phát thanh truyền hình chính thức của Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) đưa tin chuyến thăm bao gồm cuộc thảo luận về quan hệ giữa hai nước cũng như trao đổi quan điểm về những diễn biến mới nhất trong cái mà họ mô tả là tiến trình ngoại giao nhằm chấm dứt "cuộc chiến do Mỹ áp đặt" chống lại Iran.