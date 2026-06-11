HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Iran tuyên bố đóng eo biển Hormuz

Kông Anh/ VTC News
|

Sau khi Mỹ phát động cuộc tấn công mới vào Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố eo biển Hormuz sẽ

Ngày 11/6, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông tin trong bài đăng trên Telegram: “Có hiệu lực ngay lập tức, do tình hình an ninh bất ổn trong khu vực, eo biển Hormuz sẽ đóng cửa với tất cả tàu thuyền, bao gồm cả tàu chở dầu và tàu thương mại. Bất kỳ tàu thuyền nào cố gắng đi qua eo biển sẽ bị nhắm mục tiêu".

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) lập tức bác bỏ tuyên bố của Iran, cho rằng tàu thương mại vẫn tiếp tục đi lại qua eo biển Hormuz - điều mà RGC phủ nhận.

Bản đồ eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran đưa tin có hai tàu cố gắng “đi qua eo biển Hormuz bất hợp pháp” đã bị tấn công.

Tương tự, hãng thông tấn IRNA của Iran thông tin xảy ra "cuộc đối đầu" giữa đơn vị hải quân IRGC và lực lượng Mỹ tại eo biển Hormuz. "Sự kháng cự và hỏa lực mạnh" của IRGC khiến lực lượng Mỹ "bị sốc". Tuy nhiên, CENTCOM cho biết không có tàu chiến Mỹ nào bị trúng đạn.

Theo JPMorgan, tuyến đường thủy quan trọng này bị tắc nghẽn trong nhiều tháng, do xung đột và lưu lượng tàu thuyền qua lại chỉ còn khoảng 15% so với mức trước xung đột.

Kể từ khi xung đột bắt đầu, Iran đe dọa tấn công mọi tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz mà không có sự cho phép của IRGC. Tháng trước, nước này ban hành quy định mới đối với những tàu muốn đi qua khu vực này.

Trong diễn biến mới nhất, cuộc tấn công của Mỹ vào Iran làm bị thương hai người dân ở thành phố Kargan, thuộc tỉnh Hormozgan của Iran. Hai người này bị thương do mảnh đạn và được chuyển đến bệnh viện ở Minab để điều trị.

Hiện tại, phái đoàn Qatar đến Tehran để gặp gỡ nhà đàm phán Iran và hiện vẫn đang ở nước này khi Mỹ phát động vòng tấn công mới nhằm vào Iran.

Đài phát thanh truyền hình chính thức của Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) đưa tin chuyến thăm bao gồm cuộc thảo luận về quan hệ giữa hai nước cũng như trao đổi quan điểm về những diễn biến mới nhất trong cái mà họ mô tả là tiến trình ngoại giao nhằm chấm dứt "cuộc chiến do Mỹ áp đặt" chống lại Iran.

Không phải Mỹ Khê, đây mới là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt top 100 bãi biển đẹp nhất thế giới
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Một danh thắng cấp quốc gia vừa bị đề nghị 'xóa sổ', vì sao?

Một danh thắng cấp quốc gia vừa bị đề nghị 'xóa sổ', vì sao?

01:30
Khoảnh khắc cảnh sát hình sự bắt đối tượng trong đường dây ma túy đặc biệt lớn

Khoảnh khắc cảnh sát hình sự bắt đối tượng trong đường dây ma túy đặc biệt lớn

01:14
Khoảnh khắc kinh hoàng trung tâm mua sắm, nhà hàng đổ sập, trường học hỗn loạn sau trận động đất 7,8 độ

Khoảnh khắc kinh hoàng trung tâm mua sắm, nhà hàng đổ sập, trường học hỗn loạn sau trận động đất 7,8 độ

00:48
Khoảnh khắc thót tim của tài xế xe ben trước khi đoàn tàu tông nát

Khoảnh khắc thót tim của tài xế xe ben trước khi đoàn tàu tông nát

00:41
Siêu dự án 18 tỷ USD sẽ sở hữu công trình 200 ha quy tụ 7 đại học danh tiếng thế giới, do Vingroup xây dựng

Siêu dự án 18 tỷ USD sẽ sở hữu công trình 200 ha quy tụ 7 đại học danh tiếng thế giới, do Vingroup xây dựng

01:19
Honda bán xe tay ga mới: Thuộc nhóm tiết kiệm xăng hàng đầu phân khúc, tiện ích như Vision

Honda bán xe tay ga mới: Thuộc nhóm tiết kiệm xăng hàng đầu phân khúc, tiện ích như Vision

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

01:06
Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại